Zakaj po 40. letu tehtnica včasih laže?

"Ne razumem. Tehtam skoraj enako kot pred petimi leti, a nobene hlače mi niso več prav." To je stavek, ki ga po 40. letu izreče veliko žensk. Pogosto se jim zdi, da telo deluje po novih pravilih. Kilogrami ne naraščajo dramatično, kljub temu pa se trebuh povečuje, pas izginja, oblačila so drugače krojena na telesu, v ogledalu pa vidijo drugačno postavo.

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1. Vaša teža je enaka, vaše telo pa ne

Ko pomislimo na spremembe telesa, običajno najprej pogledamo številko na tehtnici. A ta pove le, koliko tehtate, ne pa tudi, iz česa je sestavljeno vaše telo. Po štiridesetem letu začne telo postopoma izgubljati mišično maso. Hkrati se pogosto povečuje delež maščobe, predvsem v predelu trebuha. Posledica je lahko skoraj enaka telesna teža, a drugačna postava. Kaj lahko naredite? Poleg kilogramov spremljajte tudi obseg pasu. Meritev enkrat mesečno vam lahko pove več kot vsakodnevno tehtanje.

icon-expand Poleg kilogramov spremljajte tudi obseg pasu. FOTO: Dreamstime

2. Hrana, ki je delovala pri 30., ne deluje vedno pri 40.

Morda zajtrkujete enako kot pred desetimi leti in imate podobne prehranske navade. Kljub temu opazite, da se kilogrami počasneje topijo ali pa se hitreje nabirajo. Razlog ni nujno v tem, da jeste preveč. Z leti telo porablja manj energije, zato lahko enak jedilnik prinese drugačne rezultate kot nekoč. Kaj lahko naredite? Namesto strogih diet se osredotočite na kakovost obrokov. Posebej pomembne postanejo beljakovine, ki pomagajo ohranjati mišično maso in zagotavljajo daljšo sitost. Dobre izbire so:

- jajca,

- grški jogurt,

- ribe,

- stročnice,

- pusto meso.

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3. Ni pomembno samo, koliko se gibate, ampak kako

Veliko žensk ostaja aktivnih, a kljub temu ne opazijo več enakih rezultatov kot nekoč. Pogost razlog je, da se zanašajo predvsem na kardio vadbo. Hoja, tek in kolesarjenje so odlični za srce in splošno zdravje, mišične mase pa ne ohranjajo tako učinkovito kot trening moči. Prav mišice so tiste, ki telesu pomagajo porabljati energijo tudi takrat, ko mirujemo. Kaj lahko naredite? Vsaj dvakrat tedensko dodajte vaje z utežmi, pilates, vadbo z lastno težo ali elastikami.

icon-expand Vsaj dvakrat tedensko dodajte vaje z utežmi, pilates, vadbo z lastno težo ali elastikami. FOTO: Shutterstock

4. Morda vas ne ovira prehrana, ampak pomanjkanje spanja

Če ste zvečer pogosto na lovu za sladkim, razlog ni nujno slaba samokontrola. Hormonske spremembe, stres in slabši spanec vplivajo na hormone, ki uravnavajo lakoto. Posledično si telo pogosteje želi hitrih virov energije, predvsem sladkorja in prigrizkov. Poskusite :

- hoditi spat ob podobni uri,

- omejiti uporabo telefona pred spanjem,

- ne piti kave pozno popoldne,

- pred spanjem narediti kratek sprehod. Včasih boljši spanec prinese več koristi kot še ena nova dieta.

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5. Ne glejte samo številke na tehtnici

Vprašanje ni vedno, koliko tehtate. Morda je po 40. letu bolj smiselno vprašanje: "Kako se počutim?" Bodite pozorni na:

- svojo energijo,

- kakovost spanca,

- telesno moč,

- počutje med gibanjem,

- obseg pasu,

- to, kako vam pristajajo oblačila. Vse to pogosto veliko bolje odraža dejansko stanje kot en sam podatek na tehtnici.

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Pravilo, ki ga mnoge ženske odkrijejo prepozno

Po 40. letu telo običajno ne potrebuje strožjih prehranskih pravil, ampak bolj premišljene navade. Več gibanja za moč, dovolj beljakovin, kakovosten spanec in manj osredotočanja na vsak gram lahko naredijo več kot nenehno štetje kalorij. Zato se naslednjič, ko vas bo številka na tehtnici zmedla, spomnite: tehtnica meri težo, ne pa mišic, energije, telesne sestave ali tega, kako dobro se počutite v svoji koži.

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