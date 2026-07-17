Zakaj vam kljub redni vadbi še vedno ne uspe do izklesanega trebuha?

Na videz trebušnih mišic vpliva veliko dejavnikov, od genetike in hormonov do telesne sestave in načina življenja.

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Trebušne mišice imate že zdaj

Če mislite, da morate trebušne mišice šele "zgraditi", vas bo morda presenetilo, da jih ima prav vsak človek. Težava je le v tem, da so pri večini skrite pod plastjo podkožne maščobe. Kot pojasnjuje Harvard Health, je videz trebuha v veliki meri odvisen od količine maščobe v predelu trebuha, ne le od moči mišic pod njo. To pomeni, da lahko ženska brez težav naredi dveminutni plank, ima odlično telesno pripravljenost in močan trup, vendar trebušne mišice navzven niso vidne.

icon-expand Na videz trebušnih mišic vpliva veliko dejavnikov, od genetike in hormonov do telesne sestave in načina življenja. FOTO: Adobe Stock

Genetika ima večjo vlogo, kot si mislimo

Eden od razlogov, o katerem se govori premalo, je genetika. Geni določajo, kje telo najraje shranjuje maščobo in s katerih delov jo izgublja najtežje. Kot piše Women's Health Magazine, se pri nekaterih ženskah maščoba najprej kopiči na bokih in stegnih, pri drugih prav okoli trebuha. To pomeni, da dve ženski z enakim odstotkom telesne maščobe ne bosta nujno videti enako. Genetika vpliva celo na obliko trebušnih mišic. Nekdo ima naravno bolj izrazite mišične ločnice, drugi manj. Zato tudi vsi "six packi" niso videti enako.

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Žensko telo potrebuje več maščobe kot moško

Morda najpomembnejša razlika med ženskami in moškimi je ta, da žensko telo za normalno delovanje potrebuje več esencialne telesne maščobe. Kot navaja Science Insight, se pri ženskah izrazita definicija trebušnih mišic pogosto pojavi šele pri približno 16 do 20 odstotkih telesne maščobe, pri nekaterih celo nižje. Težava je, da lahko prenizek delež maščobe pri ženskah povzroči hormonske motnje, neredne menstruacije, slabšo kostno gostoto in pomanjkanje energije. Zato raven, ki je potrebna za viden "six pack", ni nujno najbolj zdrava ali dolgoročno vzdržna.

icon-expand Če želite močnejše jedro, boljšo držo, manj bolečin v križu in boljšo telesno pripravljenost, za to ne potrebujete vidnih trebušnih mišic. FOTO: Profimedia

Trebušnjaki sami po sebi ne pomagajo kaj dosti

Veliko ljudi verjame, da bodo s stotinami trebušnjakov izgubili maščobo okoli trebuha. Toda raziskave že dolgo kažejo, da lokalno kurjenje maščobe ne deluje. Maščobe ne moremo izgubljati samo na enem delu telesa. Če želite bolj definiran trebuh, je pomembna predvsem kombinacija:

- redne telesne aktivnosti,

- treninga moči,

- uravnotežene prehrane,

- zadostnega spanca,

- obvladovanja stresa. Prav prehrana je pogosto pomembnejša od dodatne serije trebušnjakov.

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Krivca sta lahko tudi stres in pomanjkanje spanja

Ste opazili, da je vaš trebuh bolj napihnjen po napornem tednu? Kot poroča Mayo Clinic, pomanjkanje spanja in kronični stres vplivata na hormone, povezane z apetitom, presnovo in shranjevanjem maščobe. Posledično telo težje izgublja maščobo, še posebej okoli trebuha. Zato lahko nekdo, ki spi sedem do osem ur na noč, dosega boljše rezultate kot oseba, ki trenira več, a konstantno spi premalo.

S starostjo postane vse še nekoliko težje

Mnoge ženske opazijo, da se po 40. letu maščoba začne kopičiti drugače kot prej. Mayo Clinic pojasnjuje, da spremembe ravni estrogena vplivajo na to, kje telo shranjuje maščobo. Zaradi hormonskih sprememb se več maščobe začne nalagati prav v predelu trebuha. To ne pomeni, da je dobro telesno pripravljenost nemogoče doseči, pomeni pa, da telo ni več enako kot pri 25 letih.

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Je sploh smiselno loviti "six pack"?

Če želite močnejše jedro, boljšo držo, manj bolečin v križu in boljšo telesno pripravljenost, za to ne potrebujete vidnih trebušnih mišic. Močan trup lahko imate tudi brez "six packa". Če pa je vaš cilj predvsem videz, se je dobro zavedati, da slike na družbenih omrežjih pogosto prikazujejo ljudi v zelo specifičnih okoliščinah – po treningu, ob popolni osvetlitvi, pogosto z nizkim deležem telesne maščobe, ki ga ni lahko vzdrževati skozi vse leto. Veliko pomembnejše vprašanje od tega, ali so trebušne mišice vidne, pa je, ali se v svojem telesu dobro počutite ter ali ste močne, zdrave in polne energije. In pri tem je lahko vaše telo že zdaj veliko uspešnejše, kot si mislite.

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