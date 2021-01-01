Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Prve sezone šova Na lovu je konec
Arhiv člankov
V posteljo z nogavicami ali brez?Spanje z nogavicami je za marsikoga nenavadna navada, a znanost potrjuje, da ima lahko pomembne koristi za hitrejše uspavanje in kakovost spanca. Topla stopala namreč pomagajo telesu doseči optimalno temperaturo za spanje, kar vodi v hitrejše uspavanje in bolj kakovosten počitek.
Vnetje mehurja: ginekologinja o znakih in ukrepihPekoče in boleče uriniranje, zelo pogosta potreba po odvajanju majhnih količin, občutek nepopolno izpraznjenega mehurja ter moten in neprijeten vonj urina so najznačilnejši znaki vnetja mehurja. Mag. Mojca Grebenc, spec. ginekologije in porodništva, je pojasnila, kdaj je potreben obisk pri zdravniku in kako si lahko pomagamo same, ter razložila posebnosti, ki veljajo v nosečnosti ter v peri- in menopavzi.
Moč se rodi iz ranljivosti. Resnične zgodbe žensk, ki to dokazujejoV sklopu konference Žensko zdravje – od ravnovesja do zadovoljstva v (peri)menopavzi, ki bo 3. decembra v ljubljanskem Centru Rog, vabljene na inspiracijski pogovor "Moč duha".
Znižajte krvni tlak s pametnimi prehranskimi odločitvamiVeliko ljudi se srečuje z visokim krvnim tlakom (hipertenzijo), ki pogosto nima opaznih simptomov, a lahko vodi do resnih zapletov, kot sta srčni infarkt in možganska kap. A dobra novica je, da lahko krvni tlak uspešno nadzorujemo z nekaj premišljenimi spremembami v prehrani in življenjskem slogu.
Kako v poplavi zahtev, nasvetov in idealov ohraniti notranje ravnovesje?V okviru konference Žensko zdravje – od ravnovesja do zadovoljstva v (peri)menopavzi, ki bo 3. decembra 2025 v ljubljanskem Centru Rog, bo eden od sklopov posvečen vprašanju, ki se dotika vsake ženske: kako v poplavi zahtev, nasvetov in idealov ohraniti notranje ravnovesje?
Kako izbrati pravo perilo: ali mora biti 100-odstotni bombaž?Spodnje perilo vpliva na udobje, higieno in zdravje intimnega predela. Katero izbrati, iz česa naj bo, ali mora biti res 100-odstotno bombažno, kako ga negovati in čemu se je bolje izogniti? Preverite, kaj svetujejo strokovnjakinje NIJZ, ljubljanske Naravoslovnotehniške fakultete in Zveze potrošnikov Slovenije.
Ali uporaba telefona in računalnika vpliva na plodnost?V vsakdanjem življenju nas vseskozi spremljajo mobilni telefoni, Wi-Fi in zasloni, ki vplivajo na navade, življenjski slog ter posredno tudi na hormone, stres in spanec. Kaj pa na plodnost? Pojasnjuje licencirana svetovalka za naravno plodnost, RDT-terapevtka in diplomirana medicinska sestra Alison Kogoj.
Vsi govorijo o prehrani brez laktoze, pa sploh vemo, zakaj?Še pred desetletjem je bila beseda laktoza za večino ljudi nekaj precej neznanega. Danes pa na prodajnih policah skoraj ni več trgovine brez vrste izdelkov z oznako brez laktoze. Jogurti, siri, mleko, celo sladice: vsi obljubljajo lažjo prebavo in boljše počutje. Kaj se je zgodilo, da smo začeli množično posegati po teh izdelkih?
Pazite, kava lahko vpliva na učinkovitost vaših zdravil!Kava je za mnoge najpomembnejši jutranji ritual, brez katerega ne morejo začeti dneva. Vendar pa lahko, kadar je zaužita sočasno z nekaterimi zdravili, zmanjša njihovo učinkovitost ali pa poveča stranske učinke.
Razkrivamo, koliko ur spanca na noč potrebuje odrasla osebaKakovosten spanec je temelj dobrega počutja, zdravja in energije za vsakdan. Poleg urejene dnevne rutine in zdravega življenjskega sloga je pomembno tudi, kako skrbite za svoje spalno okolje.
Zato bi moral vsak poskusiti s tekomTek postaja vse bolj priljubljena oblika gibanja, ne le zaradi svoje dostopnosti, temveč zaradi številnih pozitivnih učinkov na naše zdravje. Znanstvene raziskave potrjujejo, da reden tek prispeva k boljšemu fizičnemu počutju, krepi psihično odpornost ter dolgoročno vpliva na kakovost življenja.
Šport in zdravje
Kako s prehrano povečati možnosti za zanositev?Želja po otroku je ena najpomembnejših odločitev v življenju para. Čeprav na plodnost vpliva več dejavnikov, je prav prehrana ena tistih, na katero lahko neposredno vplivamo. Nutricionistka Mojca Cepuš svetuje, katere spremembe v jedilniku so priporočljive, kako dolgo vnaprej začeti in na kaj morata paziti tako ženska kot moški.
