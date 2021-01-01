Vsi govorijo o prehrani brez laktoze, pa sploh vemo, zakaj? Še pred desetletjem je bila beseda laktoza za večino ljudi nekaj precej neznanega. Danes pa na prodajnih policah skoraj ni več trgovine brez vrste izdelkov z oznako brez laktoze. Jogurti, siri, mleko, celo sladice: vsi obljubljajo lažjo prebavo in boljše počutje. Kaj se je zgodilo, da smo začeli množično posegati po teh izdelkih?

Zdravje