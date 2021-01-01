Zadovoljna.si
Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?

Izostanek menstruacije: kakšna so tveganja in kako ukrepati?

Zdravje
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni

Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni

Trači
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji

Horoskop znamenja
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Trači
Prve sezone šova Na lovu je konec

Prve sezone šova Na lovu je konec

Oddaje
V posteljo z nogavicami ali brez?

V posteljo z nogavicami ali brez?

Spanje z nogavicami je za marsikoga nenavadna navada, a znanost potrjuje, da ima lahko pomembne koristi za hitrejše uspavanje in kakovost spanca. Topla stopala namreč pomagajo telesu doseči optimalno temperaturo za spanje, kar vodi v hitrejše uspavanje in bolj kakovosten počitek.
Zdravje
Vnetje mehurja: ginekologinja o znakih in ukrepih

Vnetje mehurja: ginekologinja o znakih in ukrepih

Pekoče in boleče uriniranje, zelo pogosta potreba po odvajanju majhnih količin, občutek nepopolno izpraznjenega mehurja ter moten in neprijeten vonj urina so najznačilnejši znaki vnetja mehurja. Mag. Mojca Grebenc, spec. ginekologije in porodništva, je pojasnila, kdaj je potreben obisk pri zdravniku in kako si lahko pomagamo same, ter razložila posebnosti, ki veljajo v nosečnosti ter v peri- in menopavzi.
Zdravje
Moč se rodi iz ranljivosti. Resnične zgodbe žensk, ki to dokazujejo

Moč se rodi iz ranljivosti. Resnične zgodbe žensk, ki to dokazujejo

V sklopu konference Žensko zdravje – od ravnovesja do zadovoljstva v (peri)menopavzi, ki bo 3. decembra v ljubljanskem Centru Rog, vabljene na inspiracijski pogovor "Moč duha".
Zdravje
Znižajte krvni tlak s pametnimi prehranskimi odločitvami

Znižajte krvni tlak s pametnimi prehranskimi odločitvami

Veliko ljudi se srečuje z visokim krvnim tlakom (hipertenzijo), ki pogosto nima opaznih simptomov, a lahko vodi do resnih zapletov, kot sta srčni infarkt in možganska kap. A dobra novica je, da lahko krvni tlak uspešno nadzorujemo z nekaj premišljenimi spremembami v prehrani in življenjskem slogu.
Zdravje
Kako v poplavi zahtev, nasvetov in idealov ohraniti notranje ravnovesje?

Kako v poplavi zahtev, nasvetov in idealov ohraniti notranje ravnovesje?

V okviru konference Žensko zdravje – od ravnovesja do zadovoljstva v (peri)menopavzi, ki bo 3. decembra 2025 v ljubljanskem Centru Rog, bo eden od sklopov posvečen vprašanju, ki se dotika vsake ženske: kako v poplavi zahtev, nasvetov in idealov ohraniti notranje ravnovesje?
Zdravje
Kako izbrati pravo perilo: ali mora biti 100-odstotni bombaž?

Kako izbrati pravo perilo: ali mora biti 100-odstotni bombaž?

Spodnje perilo vpliva na udobje, higieno in zdravje intimnega predela. Katero izbrati, iz česa naj bo, ali mora biti res 100-odstotno bombažno, kako ga negovati in čemu se je bolje izogniti? Preverite, kaj svetujejo strokovnjakinje NIJZ, ljubljanske Naravoslovnotehniške fakultete in Zveze potrošnikov Slovenije.
Zdravje
Ali uporaba telefona in računalnika vpliva na plodnost?

Ali uporaba telefona in računalnika vpliva na plodnost?

V vsakdanjem življenju nas vseskozi spremljajo mobilni telefoni, Wi-Fi in zasloni, ki vplivajo na navade, življenjski slog ter posredno tudi na hormone, stres in spanec. Kaj pa na plodnost? Pojasnjuje licencirana svetovalka za naravno plodnost, RDT-terapevtka in diplomirana medicinska sestra Alison Kogoj.
Zdravje
Vsi govorijo o prehrani brez laktoze, pa sploh vemo, zakaj?

Vsi govorijo o prehrani brez laktoze, pa sploh vemo, zakaj?

Še pred desetletjem je bila beseda laktoza za večino ljudi nekaj precej neznanega. Danes pa na prodajnih policah skoraj ni več trgovine brez vrste izdelkov z oznako brez laktoze. Jogurti, siri, mleko, celo sladice: vsi obljubljajo lažjo prebavo in boljše počutje. Kaj se je zgodilo, da smo začeli množično posegati po teh izdelkih?
Zdravje
Pazite, kava lahko vpliva na učinkovitost vaših zdravil!

Pazite, kava lahko vpliva na učinkovitost vaših zdravil!

Kava je za mnoge najpomembnejši jutranji ritual, brez katerega ne morejo začeti dneva. Vendar pa lahko, kadar je zaužita sočasno z nekaterimi zdravili, zmanjša njihovo učinkovitost ali pa poveča stranske učinke.
Zdravje
Razkrivamo, koliko ur spanca na noč potrebuje odrasla oseba

Razkrivamo, koliko ur spanca na noč potrebuje odrasla oseba

Kakovosten spanec je temelj dobrega počutja, zdravja in energije za vsakdan. Poleg urejene dnevne rutine in zdravega življenjskega sloga je pomembno tudi, kako skrbite za svoje spalno okolje.
Zdravje
Zato bi moral vsak poskusiti s tekom

Zato bi moral vsak poskusiti s tekom

Tek postaja vse bolj priljubljena oblika gibanja, ne le zaradi svoje dostopnosti, temveč zaradi številnih pozitivnih učinkov na naše zdravje. Znanstvene raziskave potrjujejo, da reden tek prispeva k boljšemu fizičnemu počutju, krepi psihično odpornost ter dolgoročno vpliva na kakovost življenja.
Šport in zdravje
Kako s prehrano povečati možnosti za zanositev?

Kako s prehrano povečati možnosti za zanositev?

Želja po otroku je ena najpomembnejših odločitev v življenju para. Čeprav na plodnost vpliva več dejavnikov, je prav prehrana ena tistih, na katero lahko neposredno vplivamo. Nutricionistka Mojca Cepuš svetuje, katere spremembe v jedilniku so priporočljive, kako dolgo vnaprej začeti in na kaj morata paziti tako ženska kot moški.
Zdravje
