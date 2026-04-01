Samostoječi modrček
Zdravje

4 znaki, da nosite napačno velikost nedrčka

N. Č.
01. 04. 2026 04.00
Veliko žensk nosi napačno velikost nedrčka, ne da bi se tega sploh zavedale. Neustrezen nedrček ne vpliva le na videz oblačil, ampak tudi na udobje, držo, bolečine v ramenih in hrbtu ter celo na zdravje kože in prsnega tkiva. Pogosto se zgodi, da ženske leta nosijo isti model ali velikost, čeprav se telo skozi čas spreminja.

Pravilno prileganje nedrčka je pomembno, saj večino opore ne zagotavljajo naramnice, temveč obseg okoli telesa. Če nedrček ni ustrezne velikosti, lahko povzroča tiščanje, drgnjenje, slabo oporo in občutek neudobja skozi ves dan. Obstaja nekaj jasnih znakov, ki hitro razkrijejo, da je čas za ponovno merjenje in izbiro primernejšega modela. Na svojih družbenih omrežjih jih je razkrila Mari Thomas-Welland, ki je izpostavila 4 znake, ki jasno kažejo na to, da je čas za menjavo nedrčka. O njih je poročal tudi Net.hr.

Hrbtni trak se dviguje navzgor

Eden najbolj očitnih znakov napačne velikosti nedrčka je hrbtni trak, ki se čez dan dviguje navzgor. Trak bi moral biti ves čas raven in vodoraven ter potekati v isti liniji kot sprednji del nedrčka. Če se zadnji del dvigne proti lopaticam, je to pogosto znak, da je obseg nedrčka prevelik.

Ko je trak preveč ohlapen, ne more nuditi ustrezne opore, zato se večina teže prenese na naramnice. Posledica so bolečine v ramenih, neprijeten občutek in občutek, da nedrček "leze" po telesu. Pravilno prilegajoč se trak mora biti dovolj čvrst, da pod njega spravite največ dva prsta.

Naramnice morate ves čas popravljati

Če si morate naramnice ves čas popravljati, zategovati ali jih pogosto dvigovati nazaj na ramena, je to znak, da nedrček ni pravilne velikosti. Veliko žensk misli, da bodo z bolj zategnjenimi naramnicami dobile več opore, vendar to ni prava rešitev.

Glavnino opore namreč zagotavlja obseg nedrčka, ne naramnice. Če so naramnice preveč zategnjene, lahko povzročijo bolečine v ramenih, vratu in zgornjem delu hrbta. Poleg tega lahko pustijo sledi na koži in povzročijo dodatno neudobje. Pravilno nastavljene naramnice morajo biti dovolj čvrste, da držijo košarice na mestu, vendar ne smejo rezati v kožo.

FOTO: Shutterstock

Žica ali rob košarice se zarezujeta v prsi

Žica nedrčka ne sme pritiskati neposredno na prsno tkivo. Njena naloga je, da poteka okoli dojke in se naslanja na rebrni koš. Če se žica zarezuje v prsi ali če rob košarice ustvarja vidne vdolbine, je to jasen znak, da je košarica premajhna.

Premajhna košarica ne povzroča le neudobja, ampak lahko vpliva tudi na videz pod oblačili. Prsi se lahko "prelivajo" čez rob košarice, kar ni le estetsko moteče, ampak tudi neprijetno. Košarica mora prsi v celoti objeti, brez stiskanja ali tiščanja.

Je vaš modrček pretesen?
FOTO: Shutterstock

Pojavljajo se draženje, rdečica ali izpuščaji

Koža pod prsmi in ob straneh telesa je zelo občutljiva, zato lahko napačno velik nedrček hitro povzroči draženje, rdečico ali celo izpuščaje. To se pogosto zgodi, kadar je nedrček prevelik in se material med gibanjem preveč premika ter drgne ob kožo.

Takšno drgnjenje lahko povzroči srbečico, bolečine in neprijeten občutek skozi ves dan. V vročih mesecih ali pri večjem potenju se težava lahko še poslabša. Pravilen nedrček mora biti dovolj oprijet, da ostane na mestu, vendar ne sme povzročati tiščanja ali draženja kože.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
