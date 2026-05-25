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Zdravje

6 napak, ki jih delamo med menstruacijo in krepijo krče

N. Č.
25. 05. 2026 04.00
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Bolečine med menstruacijo niso neizogibne. Preverite, s katero hrano in navadami nehote povečujete krče ter kako si lahko hitro in učinkovito pomagate.

Menstruacija pogosto prinaša krče, napihnjenost in nihanje razpoloženja. Ti simptomi so običajni, vendar jih določene vsakodnevne napake, ki jih delamo, še poslabšajo. Kot opozarjajo na portalu Žena.hr, lahko z majhnimi spremembami v načinu življenja dosežemo veliko olajšanje. 

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Namesto da bi bolečino zgolj potrpežljivo prenašali, se moramo naučiti prepoznati vzorce vedenja, ki negativno vplivajo na naše telo. V nadaljevanju bomo raziskali, katera hrana, higienski pripomočki in telesne aktivnosti neposredno vplivajo na to, kako močni bodo vaši menstrualni krči.

Hudi menstrualni krči
Hudi menstrualni krči FOTO: Adobe Stock

Kako oblažiti menstrualne krče?

Odpovejte se sladkorju in soli

V dneh pred menstruacijo lahko nekatere prehranske izbire vplivajo na počutje. Prekomerno uživanje soli lahko pri številnih ženskah povzroči zadrževanje vode, kar poveča občutek napihnjenosti in nelagodja v trebuhu

Podobno lahko pretirano uživanje sladkorja povzroči hitro nihanje krvnega sladkorja, kar vpliva na razpoloženje, energijo in občutek sitosti. Healthline navaja, da lahko živila z veliko sladkorja prispevajo k večjemu vnetju v telesu in poslabšajo simptome PMS pri nekaterih ženskah. Zato se marsikateri ženski splača v teh dneh zmanjšati vnos sladkorja in soli, če opazi, da ji to pomaga, čeprav to pravilo ni univerzalno za vse.

V dneh pred menstruacijo lahko nekatere prehranske izbire vplivajo na počutje.
V dneh pred menstruacijo lahko nekatere prehranske izbire vplivajo na počutje.FOTO: Adobe Stock

Velja se odpovedati tudi kavi

Nekatere ženske pred menstruacijo opazijo, da jim kofein poslabša počutje, vendar to ne velja za vse. Healthline navaja, da lahko kofein pri nekaterih ženskah poveča anksioznost, občutek napetosti in občutljivost, kar lahko posredno vpliva na intenzivnost menstrualnih simptomov. Zato se nekaterim ženskam splača zmanjšati vnos kave v dneh pred menstruacijo, druge pa ne opazijo nobene razlike. V vsakem primeru je priporočljiva dobra hidracija z vodo in nesladkanimi zeliščnimi čaji, ki lahko pomagajo sprostiti telo.

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Ne odpovejte se gibanju

Čeprav se ob menstrualnih bolečinah pogosto zdi, da bi počitek najbolj pomagal, številni zanesljivi viri, med njimi Healthline in Mayo Clinic, poudarjajo, da lahko zmerna telesna aktivnost dejansko ublaži krče

Gibanje, kot so lahkoten sprehod, nežna joga ali raztezanje, spodbuja boljšo cirkulacijo, kar lahko pomaga sprostiti napete mišice v predelu medenice. Poleg tega vadba spodbuja sproščanje endorfinov, naravnih snovi za dobro počutje, ki lahko zmanjšajo občutek bolečine. Pri nekaterih ženskah tako redno, nežno gibanje opazno izboljša počutje med menstruacijo.

Zmerna telesna aktivnost lahko dejansko ublaži krče.
Zmerna telesna aktivnost lahko dejansko ublaži krče.FOTO: Adobe Stock

Uporabite termofor ali toplo kopel

Toplota je ena najbolj preizkušenih naravnih metod za lajšanje menstrualnih krčev. Healthline navaja, da lahko uporaba termoforja ali topla kopel pomaga sprostiti napete mišice in izboljša pretok krvi, kar lahko zmanjša občutek bolečine. Toplota deluje pomirjujoče na mišice maternice in lahko pri številnih ženskah hitro prinese olajšanje. Čeprav ne gre za medicinsko zdravljenje, je toplota varna in pogosto zelo učinkovita podpora pri obvladovanju menstrualnega nelagodja.

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Odpovejte se odišavljenim intimnim robčkom

Odišavljeni intimni robčki, parfumirani vložki in drugi dišeči higienski izdelki lahko pri številnih ženskah povzročijo draženje, srbečico ali vnetja, saj dišave in kemikalije porušijo naravno ravnovesje kože in vaginalnega okolja. Zanesljivi viri, kot je Healthline, priporočajo uporabo neodišavljenih, nežnih in bombažnih izdelkov, saj so prijaznejši do občutljive kože in zmanjšujejo tveganje za draženje.

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Redno menjavanje tamponov in vložkov

Predolgo nošenje istega tampona ali vložka lahko ustvari vlažno okolje, ki je ugodno za razmnoževanje bakterij. Zdravstvene organizacije, vključno z Mayo Clinic, opozarjajo, da lahko predolga uporaba tampona v redkih primerih poveča tveganje za sindrom toksičnega šoka (TSS). Zato je priporočljivo tampone menjati vsakih 4 do 8 ur, vložke pa po potrebi pogosteje. Če se pojavijo nenavadne bolečine, neprijeten vonj ali nenavaden izcedek, je pomembno, da se ženska posvetuje z ginekologom, da izključi morebitne okužbe ali druge težave.

Vložke je potrebno redno menjavati.
Vložke je potrebno redno menjavati.FOTO: Shutterstock
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Vir: zena.net.hr, healthline.com, mayoclinic.org

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