Ali dolgotrajno jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na plodnost?

Prenehanje jemanja kontracepcijskih tabletk je za številne ženske pomemben korak, pogosto povezan z načrtovanjem nosečnosti, včasih pa tudi z drugačnimi odločitvami. Marsikatero zanima, kdaj se po prenehanju znova vzpostavi menstruacija, ali je normalno, da nekaj časa izostane, in ali ima dolgotrajno jemanje tabletk kakšne posledice za plodnost. Odgovarja ginekologinja Irena Virant.

Leta 1960 so v ZDA razvili prvo kontracepcijsko tabletko, ki spada med hormonske metode kontracepcije. Danes je v večini evropskih držav, tudi v Sloveniji, najpogosteje uporabljena metoda povratne kontracepcije. Pri nas se izdaja na recept in je v večini primerov brez doplačila.

Kombinirana hormonska kontracepcija, ki je na voljo v obliki tablet, kontracepcijskih obližev in vaginalnega obročka, po besedah Irene Virant, dr. med., specialistke ginekologije in porodništva iz Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj, ne zmanjšuje sposobnosti poznejše zanositve. Njeno delovanje temelji na začasnem zaviranju ovulacije, pri čemer ne posega trajno v delovanje jajčnikov. Pri mladostnicah, ki še niso imele spolnih odnosov in nimajo ginekoloških težav, pred predpisovanjem te oblike kontracepcije ginekološki pregled ni potreben, prav tako ni potrebna prekinitev njene uporabe.

Kdaj se povrneta ovulacija in menstruacija?

Pogosto vprašanje, ki si ga ženske zastavljajo ob prenehanju jemanja kontracepcijskih tablet, je, kdaj se znova vzpostavi naravni menstrualni cikel. Kot pojasnjuje ginekologinja, se hormoni, ki jih telo prejema s kontracepcijskimi tabletami, po prenehanju jemanja zelo hitro presnovijo in izločijo iz telesa, njihov učinek pa praviloma izzveni že v nekaj dneh. Zato se lahko naravni ciklus hitro povrne. "Normalno delovanje jajčnikov se običajno vzpostavi zelo hitro. Do ovulacije lahko pride že v prvem mesecu po prenehanju jemanja," je pojasnila sogovornica.

Po opustitvi kontracepcijskih tablet telo tako postopoma ponovno vzpostavi lastno hormonsko ravnovesje. Hitrost procesa je odvisna predvsem od značilnosti menstrualnega cikla pred začetkom jemanja kontracepcije in ne od tega, kako dolgo je ženska jemala tabletke. Če je imela ženska pred uporabo hormonske kontracepcije reden ciklus, se ta pogosto uredi že v nekaj mesecih. Pri tistih, ki so imele neredne cikluse, pa se po prenehanju jemanja tablet pogosto znova pojavijo enake težave kot pred začetkom uporabe kontracepcije.

icon-expand Po prenehanju jemanja kontracepcije se lahko ovulacija vzpostavi že v prvem mesecu. FOTO: Profimedia

Kdaj je potreben obisk pri ginekologu?

Po prenehanju jemanja hormonske kontracepcije lahko menstruacija izostane tudi do šest mesecev, saj telo potrebuje čas, da znova vzpostavi hormonsko ravnovesje. Pomembno pa je poudariti, da je vsaka ženska drugačna – nekatere bodo ovulirale že kmalu po prenehanju jemanja, pri drugih pa bo trajalo dlje. Oboje je lahko povsem normalno in ne pomeni nujno, da je kaj narobe.

Če menstruacija izostane več kot šest mesecev, je priporočljiv oziroma nujen ginekološki pregled, seveda ob izključeni nosečnosti, saj lahko ženska zanosi že v prvem mesecu po prenehanju uporabe kontracepcije. Ginekolog bo ob pregledu preveril morebitne vzroke za izostanek menstruacije, kot so motnje delovanja ščitnice, sindrom policističnih jajčnikov (PCOS), zelo nizka telesna teža, hud stres, tumorji hipofize, zmanjšana rezerva jajčnikov ali genetski dejavniki. Razlog je lahko tudi stanje, ki je bilo prisotno že pred začetkom jemanja kontracepcije ali pa se je razvilo med njeno uporabo oziroma kmalu po njej.

icon-expand Če menstruacija izostane več kot šest mesecev, je priporočljiv oziroma nujen ginekološki pregled. FOTO: Dreamstime

Ali dolgotrajno jemanje tabletk vpliva na plodnost?

Eden najpogostejših mitov, povezanih s kontracepcijskimi tabletami, je prepričanje, da večletno jemanje zmanjšuje možnost zanositve, česar pa stroka ne potrjuje. "Dolgotrajna uporaba hormonske kontracepcije ne vpliva na kasnejšo plodnost," je poudarila ginekologinja Irena Virant. Dodala je, da se s časom spreminja predvsem naravna plodnost ženske zaradi starosti, ne pa zaradi uporabe kontracepcije.

Ženskam, ki načrtujejo nosečnost, ginekologi priporočajo, da z jemanjem kontracepcijskih tablet prenehajo dva do tri mesece pred načrtovano zanositvijo. Že v tem obdobju pa je smiselno začeti tudi z dodajanjem folne kisline, da se v telesu zapolnijo zaloge folatov, ki so pomembni za zdrav razvoj ploda. Laboratorijske preiskave po prenehanju jemanja kontracepcijskih tablet praviloma niso potrebne, razen v primerih, ko se menstrualni cikel ne vzpostavi ali ko kljub rednim spolnim odnosom ženska ne zanosi. Prav tako po prenehanju jemanja ni potrebno posebno "čiščenje" telesa.

icon-expand Večletno jemanje kontracepcijskih tablet ne zmanjša možnosti zanositve. FOTO: Profimedia

Kaj se lahko po prenehanju spremeni in zakaj?

Ko hormonsko zaviranje po prenehanju jemanja kontracepcije popusti, se v telesu vnovič začnejo izražati naravni ciklični vplivi spolnih hormonov. Menstruacije so lahko močnejše in tudi bolj boleče, znova se lahko pojavijo predmenstrualni sindrom, bolečine v spodnjem delu trebuha ob ovulaciji ali ciklično poslabšanje aken. "Težave, ki se ob uporabi hormonske kontracepcije pogosto zmanjšajo ali povsem izzvenijo, se lahko po njenem prenehanju ponovno pojavijo. Gre za ciklične spremembe v telesu, ki spremljajo normalno delovanje jajčnikov, pri čemer so lahko v prvih ciklusih po prenehanju jemanja bolj izrazite," je pojasnila ginekologinja Irena Virant.

Gre torej za povsem normalen odziv telesa na ponovno delovanje jajčnikov. Spremembe so lahko v prvih ciklusih izrazitejše, nato pa se pri večini postopoma umirijo. Poleg telesnih sprememb nekatere ženske opažajo tudi večjo čustveno občutljivost ali nihanja razpoloženja, kar je prav tako del hormonskega uravnavanja, ki spremlja naravni menstrualni cikel.

icon-expand Menstruacije so lahko močnejše in tudi bolj boleče. FOTO: Profimedia

Zelo pomemben je zdrav življenjski slog

Vzpostavljanje menstrualnega ciklusa ni zgolj hormonski proces, temveč odraz celostnega stanja telesa, pri čemer ima zdrav življenjski slog ključno vlogo.

"Zdrava in uravnotežena prehrana, opustitev kajenja, gibanje, dovolj spanja, obvladovanje stresa in splošno zadovoljstvo so pomembni skozi vse življenje, še posebej pa ob načrtovanju zanositve in v nosečnosti," je poudarila ginekologinja Irena Virant. Kot je dodala, zdrav življenjski slog ne vpliva le na zdravje otroka, ki ga ženska nosi, temveč tudi na njegove otroke. Veliko lahko ženske naredijo tudi z boljšim poznavanjem lastnega telesa. Spremljanje znakov ovulacije, sprememb cervikalne sluzi, bazalne telesne temperature in dolžine ciklusa omogoča boljše razumevanje delovanja telesa in pravočasno prepoznavanje morebitnih težav. Ključno pa je, da si ženska vzame čas zase, prisluhne telesu ter po potrebi pravočasno poišče ginekološko pomoč.