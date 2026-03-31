Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe

Ašvaganda je v zadnjih letih postala eden najbolj priljubljenih prehranskih dodatkov za zmanjševanje stresa, boljši spanec in več energije. Gre za rastlino, ki jo že tisočletja uporabljajo v ajurvedski medicini, danes pa jo vse pogosteje najdemo tudi v kapsulah, prahih in tekočih izvlečkih. Zaradi številnih domnevnih koristi jo mnogi uporabljajo kot pomoč pri vsakodnevnem stresu, utrujenosti in slabši koncentraciji.

Kaj je ašvaganda?

Ašvaganda je zdravilna rastlina, ki izvira iz Indije, Bližnjega vzhoda in delov Afrike. Najpogosteje se uporabljajo izvlečki iz korenine ali listov rastline, ki jih dodajajo prehranskim dopolnilom za podporo pri stresu, utrujenosti in slabšem spancu. Kot piše Healthline, se ašvaganda v ajurvedi uporablja že tisoče let, predvsem za zmanjševanje občutka stresa.

Ašvaganda spada med adaptogene rastline, kar pomeni, da naj bi telesu pomagala pri prilagajanju na stresne situacije. Prav zaradi tega jo številni uporabljajo v obdobjih povečanih obremenitev, slabšega spanca ali intenzivnega življenjskega ritma. Kot navaja WebMD, vsebuje spojine z protivnetnimi, pomirjujočimi in potencialno zaščitnimi učinki za možgane.

icon-expand Ašvaganda FOTO: Shutterstock

Kakšne učinke ima ašvaganda?

Najbolj znan učinek ašvagande je zmanjševanje stresa in tesnobe. Po podatkih Healthline lahko pomaga uravnavati raven kortizola, hormona stresa, ter vpliva na telesni odziv na stresne situacije. Nekatere raziskave kažejo, da lahko redno jemanje ašvagande izboljša občutek umirjenosti, zmanjša napetost in pripomore k boljšemu spancu.

Poleg tega naj bi ašvaganda izboljšala telesno zmogljivost, vzdržljivost in regeneracijo. Healthline navaja, da lahko pri določenih ljudeh poveča mišično moč in izboljša porabo kisika med telesno aktivnostjo. WebMD pa izpostavlja tudi njen morebitni vpliv na razpoloženje, spomin in koncentracijo, zato jo nekateri uporabljajo kot podporo pri duševni utrujenosti in slabši zbranosti.

icon-expand Ašvaganda: koristi in stranski učinki FOTO: Adobe Stock

Kakšni so stranski učinki ašvagande?

Čeprav velja ašvaganda za razmeroma varno pri kratkotrajni uporabi, lahko pri nekaterih ljudeh povzroči stranske učinke. Med najpogostejšimi so želodčne težave, slabost, driska, zaspanost in glavobol. WebMD opozarja, da lahko pride tudi do vrtoglavice, zmanjšanega apetita, kožnih izpuščajev ali hitrejšega bitja srca. Healthline posebej poudarja, da ašvaganda ni primerna za nosečnice, doječe matere, ljudi z boleznimi jeter, avtoimunskimi boleznimi ali težavami s ščitnico. Dolgotrajna uporaba ni dovolj raziskana, zato strokovnjaki običajno priporočajo jemanje največ nekaj mesecev. Tudi uporabniki na forumih pogosto poročajo o zaspanosti, možganski megli in razbijanju srca, še posebej pri višjih odmerkih.

Zakaj je ašvaganda še posebej koristna za ženske?

Ašvaganda je lahko za ženske še posebej koristna predvsem zaradi svojega vpliva na hormonsko ravnovesje. Pomaga pri uravnavanju ravni kortizola, hormona stresa, ki lahko vpliva na menstrualni cikel, razpoloženje in kakovost spanja, piše Healthline. Prav zato se pogosto omenja kot podpora pri PMS-u, nerednih menstruacijah in težavah, povezanih z menopavzo. Nekatere raziskave kažejo tudi, da lahko prispeva k zmanjšanju utrujenosti, razdražljivosti in težav s spanjem, ki so pri ženskah pogosto povezane s hormonskimi spremembami.

Poleg tega lahko ašvaganda pozitivno vpliva tudi na libido, plodnost in splošno počutje. Raziskave so pokazale, da lahko pomaga izboljšati spolno funkcijo, zmanjša občutek stresa in poveča raven energije. Ženskam v obdobju perimenopavze ali menopavze lahko pomaga pri lajšanju simptomov, kot so vročinski oblivi, nespečnost, nihanje razpoloženja in zmanjšana koncentracija, še dodaja Verywell Health. Zaradi svojih adaptogenih lastnosti velja za eno najbolj priljubljenih naravnih podpor pri ženskem hormonskem zdravju.

icon-expand Kapsule ašvagande FOTO: Adobe Stock

Kako ašvaganda vpliva na delovanje ščitnice?

Ašvaganda lahko vpliva na raven ščitničnih hormonov, zato morajo biti ljudje s težavami s ščitnico pri njeni uporabi posebej previdni. Kot piše Healthline, lahko pri nekaterih ljudeh poveča raven hormonov T3 in T4, kar je lahko koristno pri premalo delujoči ščitnici, pri drugih pa lahko povzroči težave ali poslabša simptome. Še posebej previdni morajo biti ljudje z diagnozami, kot sta Hashimotov tiroiditis ali hipertiroza. Uporabniki na forumih pogosto poročajo o razbijanju srca, tresenju, nemiru in občutku prekomerne stimulacije, zaradi česar mnogi strokovnjaki priporočajo, da se ašvaganda pri boleznih ščitnice uporablja le pod zdravniškim nadzorom.

icon-expand Ašvaganda FOTO: Adobe Stock

Kako dolgo lahko jemljemo ašvagando?

Večina raziskav je spremljala uporabo ašvagande približno dva do tri mesece. Healthline navaja, da dolgoročni učinki še niso povsem raziskani, zato strokovnjaki priporočajo zmerno in omejeno uporabo. Pri večini ljudi se učinki ne pojavijo takoj, ampak po nekaj tednih rednega jemanja.

Če se med uporabo pojavijo težave, kot so utrujenost, razbijanje srca, prebavne motnje ali spremembe razpoloženja, je priporočljivo jemanje prekiniti in se posvetovati z zdravnikom. Čeprav gre za rastlinski dodatek, to še ne pomeni, da je primeren za vsakogar ali da ga lahko jemljemo brez omejitev.

Zadovoljna fit Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Naveličana prestavljanja, zavlačevanja in čakanja na zadnji trenutek? Mi tudi. Zato smo zate pripravili Fit e-novičke s katerimi boš celo leto zdrava, zadovoljna in v dobri formi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.