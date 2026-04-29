4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte

Grizenje nohtov je zelo pogosto – po nekaterih ocenah si nohte grize tudi do 20–30 % ljudi, pogosto pa se navada začne že v otroštvu in se nadaljuje v odraslost. Mnogi tega sploh ne opazijo, saj gre pogosto za avtomatsko, nezavedno vedenje, poudarja Web MD.

Za kakšno navado gre?

Gre za vedenje, ki ga strokovnjaki uvrščajo med t. i. ponavljajoča se vedenja, usmerjena na telo (BFRB), kar pomeni, da ima pogosto globlje psihološke vzroke. Kot pojasnjuje Healthline, lahko ta navada sega od občasnega grizenja do kroničnega vedenja, ki ga je težko nadzorovati.

Najpogostejši vzroki za grizenje nohtov

Stres in anksioznost

Eden najpogostejših razlogov za grizenje nohtov je notranja napetost. Ko smo pod stresom ali tesnobni, si lahko z grizenjem nohtov nezavedno pomagamo pri umirjanju. Kot navaja Healthline, je to lahko način, kako si posameznik začasno olajša občutke stresa ali tesnobe. Podobno piše tudi WebMD, ki opozarja, da se ta navada pogosto pojavlja pri ljudeh, ki so nervozni, zaskrbljeni ali čustveno obremenjeni.

Tudi vi kdaj grizete nohte?

Dolgčas in nemir

Ni nujno, da gre vedno za močna čustva – včasih si nohte grizemo preprosto zato, ker nam je dolgčas. Po podatkih, ki jih je zbral Healthline, je grizenje nohtov pogosto "rezervno vedenje", ki se pojavi, ko čakamo, se dolgočasimo ali nimamo druge zaposlitve. Strokovnjaki poudarjajo, da gre lahko za način, kako zapolnimo praznino ali ohranimo pozornost.

Navada in nezavedno vedenje

Velik del ljudi sploh ne ve, da si grize nohte. Gre za avtomatizem, ki se sproži brez zavestne odločitve. Kot poudarja WebMD, je grizenje nohtov pogosto povsem nezavedno vedenje, ki ga izvajamo brez razmišljanja. Tudi Healthline dodaja, da se to lahko zgodi med koncentracijo – na primer med učenjem ali delom.

Psihološki in vedenjski dejavniki

Pri nekaterih ljudeh je grizenje nohtov povezano z globljimi psihološkimi vzorci ali motnjami. Po navedbah Healthline je lahko to vedenje povezano z motnjami, kot so ADHD, obsesivno-kompulzivna motnja ali depresija. Prav tako raziskave kažejo, da lahko deluje kot mehanizem za soočanje s čustvi ali kot oblika samopomiritve.

Kako preprečiti grizenje nohtov?

Odvajanje od te navade zahteva čas in razumevanje sprožilcev. Strokovnjaki priporočajo več pristopov: prepoznavanje sprožilcev (stres, dolgčas), krajšanje nohtov ali redna manikura, uporaba grenkega laka, zaposlitev rok (npr. stresna žogica), priporočljiva pa je tudi vedenjska terapija .

Kot svetuje Healthline, je ključno, da najprej ugotovimo, zakaj si grizemo nohte, saj lahko šele nato učinkovito spremenimo vedenje.

Estetski vidik, ki motivira ženske

Pri ženskah je zanimivo, da lahko estetski vidik igra pomembno vlogo. Kot navaja Healthline, lahko že sama odločitev za manikuro zmanjša željo po grizenju, saj si posameznica ne želi "pokvariti" urejenih nohtov. Pomaga lahko tudi gel lak, saj so nohti v tem primeru debelejši in bolj gladki.

Pomembno pa je vedeti, da če je vzrok psihološki (stres, tesnoba), gel lak ne odpravi problema, navada pa se v tem primeru lahko prenese drugam (npr. grizenje obnohtne kožice).

