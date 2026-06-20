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Odstranjevanje ličil
Zdravje

Trik za nego oči in vek, ko te postanejo občutljive

N. Č.
20. 06. 2026 04.00
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Občutljive oči so nekaj, kar doživi skoraj vsaka ženska – včasih zaradi ličil, včasih zaradi utrujenosti, včasih pa preprosto zato, ker je koža okoli oči izjemno tanka in hitro odreagira. Ko se pojavi pekoč občutek, rahla bolečina ali občutljivost vek, je to pogosto znak, da potrebujemo bolj nežno nego in malo več pozornosti pri odstranjevanju ličil.

Zakaj ličila tako pogosto povzročijo občutljivost?

Koža na vekah je najtanjša na obrazu, zato jo ličila hitro razdražijo. Maskare, eyeliner in senčila vsebujejo pigmente, voske in konzervanse, ki lahko pri občutljivi koži povzročijo reakcijo. Po podatkih Healthline so med najpogostejšimi razlogi za občutljivost oči prav draženje zaradi kozmetike, suhe oči, alergijske reakcije in vnetje vek. Še posebej problematične so vodoodporne formule, saj zahtevajo agresivnejše odstranjevanje, kar lahko poškoduje kožo vek ali zamaši žleze na robu veke.

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Pogosto težavo povzročijo tudi stara ličila. Maskara ima po odprtju rok trajanja približno šest mesecev, senčila pa lahko zadržujejo bakterije, če jih nanašaš s čopiči, ki niso redno očiščeni. Če se občutljivost pojavlja po ličenju, je to eden najjasnejših znakov, da je razlog v kozmetiki.

Se ličite vsak dan?
Se ličite vsak dan?FOTO: Adobe Stock

Pravilno odstranjevanje ličil: ključ do mirnih oči

Največ škode se zgodi prav pri odstranjevanju ličil. Drgnjenje, vlečenje kože ali uporaba močnih odstranjevalcev lahko stanje hitro poslabša. Najboljša praksa je, da uporabiš blago micelarno vodo ali odstranjevalec, namenjen občutljivim očem. Vatko dobro namočiš, jo položiš na oko in pustiš nekaj sekund, da ličila raztopi. Šele nato nežno obrišeš navzdol. Tako preprečiš drgnjenje, ki lahko povzroči rdečico, oteklino ali celo mikropoškodbe kože.

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Healthline poudarja, da je pri občutljivih očeh priporočljivo izogibanje vodoodporni maskari, saj je prav njeno odstranjevanje najpogostejši vir draženja. Če se oči pogosto razdražijo, je smiselno preiti na hipoalergene formule brez dišav in alkohola.

Odstranjevanje ličil - zato je tako pomembno!
Odstranjevanje ličil - zato je tako pomembno!FOTO: Shutterstock

Topli obkladki za pomiritev in sprostitev

Topli obkladki so eden najbolj učinkovitih domačih ukrepov, ko so oči občutljive. Toplota pomaga sprostiti žleze na vekah, izboljša naravno vlaženje očesa in zmanjša občutek pritiska ali pekoč občutek. Healthline navaja, da so topli obkladki še posebej koristni pri suhosti, občutku peska v očeh ali začetnem blefaritisu. Obkladek naj bo topel, ne vroč, in naj deluje od 5 do 10 minut.

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Premor od ličil in preverjanje kozmetike

Če sumiš, da je razlog ličilo, naredi nekajdnevni premor. Pogosto se stanje hitro izboljša. Preveri tudi rok trajanja maskare, čistočo čopičev in sestavine izdelkov. Dermatološki viri opozarjajo, da so dišave, alkohol in določeni konzervansi med najpogostejšimi dražilci, zato je pri občutljivih očeh bolje izbrati hipoalergene formule brez dišav.

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Če se občutljivost pojavlja občasno, je lahko razlog tudi kombinacija ličil in utrujenosti. Če pa se pojavlja redno, je to znak, da je čas za menjavo izdelkov.

Zelo pomembno je, da so čopiči, ki jih uporabljate, čisti.
Zelo pomembno je, da so čopiči, ki jih uporabljate, čisti.FOTO: Shutterstock

Vlaženje kože okoli oči

Koža okoli oči potrebuje posebno nego, še posebej, ko je razdražena. Izberi kremo, ki je neodišavljena, hipoalergena in brez močnih aktivnih sestavin, kot so retinol ali kisline. Sestavine, kot so hialuronska kislina, ceramidi in pantenol, pomagajo obnoviti kožno bariero in pomiriti razdraženost. Vlaženje je pomembno tudi zato, ker suha koža hitreje reagira na ličila in odstranjevalce.

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Kdaj občutljivost ni povezana z ličili?

Če se občutljivost pojavlja skupaj z bolečino za očmi, občutkom pritiska, glavobolom, zamašenim nosom ali zamegljenim vidom, je možno, da gre za suhe oči, alergijo ali sinusno bolečino. Healthline navaja, da so suhe oči eden najpogostejših razlogov za bolečino za očmi, medtem ko alergije pogosto povzročijo srbečico, solzenje in oteklino. Če simptomi trajajo več dni ali se stopnjujejo, je priporočljivo posvetovanje z zdravstvenim strokovnjakom.

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Vir. healthline.com

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