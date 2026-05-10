Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno

Kofein je ena najpogosteje zaužitih snovi na svetu. Mnogi si brez jutranje kave ne predstavljajo začetka dneva, a strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno poznati svoje meje. Kot piše Tportal.hr, lahko prevelike količine povzročijo razbijanje srca, nemir in težave s spanjem. Mayo Clinic dodaja, da je za večino odraslih varna zgornja meja do 400 mg kofeina na dan, kar ustreza približno trem do štirim skodelicam kave, odvisno od vrste napitka.
Vpliv kofeina na telo
Kofein deluje kot stimulans, ki vpliva na živčni sistem. Johns Hopkins Medicine pojasnjuje, da lahko zmerne količine kofeina izboljšajo budnost, koncentracijo in razpoloženje. Vendar pa lahko previsok vnos povzroči nasprotne učinke, kot so nemir, tresavica, pospešen srčni utrip in motnje spanja.
Tportal.hr poudarja, da se občutljivost na kofein razlikuje od posameznika do posameznika. Genetika, starost in telesna teža vplivajo na to, kako hitro telo presnavlja kofein. Zato lahko nekdo po treh kavah mirno zaspi, drugi pa ima težave že po eni.
Koliko kofeina je v eni skodelici kave?
Količina kofeina v skodelici kave ni vedno enaka. Mayo Clinic navaja, da se vsebnost razlikuje glede na način priprave: filtrirana kava ima običajno več kofeina kot espresso, turška kava je lahko zelo močna, instant kava pa vsebuje manj kofeina kot sveže pripravljena.
Koliko kave na dan je še varno?
Po podatkih Mayo Clinic je za večino odraslih zgornja meja 400 mg kofeina dnevno. To je okvirna vrednost, ki jo strokovnjaki pogosto omenjajo kot varno. Tportal.hr opozarja, da redno preseganje te meje lahko vodi v nespečnost, pospešen utrip in občutek notranjega nemira.
Pomembno je tudi, kdaj pijemo kavo. Tportal.hr navaja, da lahko kofein ostane v telesu več ur, zato pitje kave pozno popoldne vpliva na kakovost spanja. Študije kažejo, da lahko kofein, zaužit šest ur pred spanjem, zmanjša globino spanca.
Kako pametneje ravnati s kofeinom?
Tportal.hr svetuje, da se kofeinu ni treba popolnoma odpovedati, temveč ga je smiselno uživati premišljeno. Pitje vode ob kavi lahko zmanjša občutek dehidracije, počasno srkanje pa pomaga preprečiti nenaden dvig energije. Johns Hopkins Medicine dodaja, da lahko zmerno uživanje kofeina v okviru priporočil podpira dobro počutje, vendar je pomembno spremljati lastne odzive.
Kofein je torej lahko del zdrave rutine, če ga uživamo zmerno in pozorno. Ključ je v ravnovesju in poznavanju lastnega telesa. Priporočena zgornja meja 400 mg na dan je dober orientir, vendar se lahko posameznikovo optimalno območje razlikuje. Spremljanje lastnega počutja je zato najboljši kompas pri odločanju, koliko kofeina je za vas še primerno.
Vir: tportal.hr, mayoclinic.org, hopkinsmedicine.org
