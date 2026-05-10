Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kava
Zdravje

Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno

N. Č.
10. 05. 2026 04.00
0

Ste se kdaj vprašali, ali s svojo jutranjo kavo prekoračite varno mejo? Spoznajte, koliko kofeina je dovoljeno za optimalno počutje brez neprijetnih stranskih učinkov, kot so razbijanje srca ali težave s spanjem.

Kofein je ena najpogosteje zaužitih snovi na svetu. Mnogi si brez jutranje kave ne predstavljajo začetka dneva, a strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno poznati svoje meje. Kot piše Tportal.hr, lahko prevelike količine povzročijo razbijanje srca, nemir in težave s spanjem. Mayo Clinic dodaja, da je za večino odraslih varna zgornja meja do 400 mg kofeina na dan, kar ustreza približno trem do štirim skodelicam kave, odvisno od vrste napitka.

Če želite shujšati, v kavo dodajte pol žličke tega živila
Preberi še
Če želite shujšati, v kavo dodajte pol žličke tega živila

Vpliv kofeina na telo

Kofein deluje kot stimulans, ki vpliva na živčni sistem. Johns Hopkins Medicine pojasnjuje, da lahko zmerne količine kofeina izboljšajo budnost, koncentracijo in razpoloženje. Vendar pa lahko previsok vnos povzroči nasprotne učinke, kot so nemir, tresavica, pospešen srčni utrip in motnje spanja.

Tportal.hr poudarja, da se občutljivost na kofein razlikuje od posameznika do posameznika. Genetika, starost in telesna teža vplivajo na to, kako hitro telo presnavlja kofein. Zato lahko nekdo po treh kavah mirno zaspi, drugi pa ima težave že po eni.

Ste tudi ve ljubiteljice kave?
Ste tudi ve ljubiteljice kave?FOTO: Shutterstock

Koliko kofeina je v eni skodelici kave?

Količina kofeina v skodelici kave ni vedno enaka. Mayo Clinic navaja, da se vsebnost razlikuje glede na način priprave: filtrirana kava ima običajno več kofeina kot espresso, turška kava je lahko zelo močna, instant kava pa vsebuje manj kofeina kot sveže pripravljena.

Pazite, kava lahko vpliva na učinkovitost vaših zdravil!
Preberi še
Pazite, kava lahko vpliva na učinkovitost vaših zdravil!

Štetje skodelic ne pomaga, pomembno je razumeti, koliko kofeina dejansko vsebuje posamezen napitek.

Koliko kave na dan je še varno?

Po podatkih Mayo Clinic je za večino odraslih zgornja meja 400 mg kofeina dnevno. To je okvirna vrednost, ki jo strokovnjaki pogosto omenjajo kot varno. Tportal.hr opozarja, da redno preseganje te meje lahko vodi v nespečnost, pospešen utrip in občutek notranjega nemira.

To je pravi razlog, da hitro zaspite ob partnerju
Preberi še
To je pravi razlog, da hitro zaspite ob partnerju

Pomembno je tudi, kdaj pijemo kavo. Tportal.hr navaja, da lahko kofein ostane v telesu več ur, zato pitje kave pozno popoldne vpliva na kakovost spanja. Študije kažejo, da lahko kofein, zaužit šest ur pred spanjem, zmanjša globino spanca.

Pitje kave vpliva tudi na kakovost spanja.
Pitje kave vpliva tudi na kakovost spanja. FOTO: Shutterstock

Kako pametneje ravnati s kofeinom?

Tportal.hr svetuje, da se kofeinu ni treba popolnoma odpovedati, temveč ga je smiselno uživati premišljeno. Pitje vode ob kavi lahko zmanjša občutek dehidracije, počasno srkanje pa pomaga preprečiti nenaden dvig energije. Johns Hopkins Medicine dodaja, da lahko zmerno uživanje kofeina v okviru priporočil podpira dobro počutje, vendar je pomembno spremljati lastne odzive.

To je največja količina kave, ki jo lahko popijemo na dan
Preberi še
To je največja količina kave, ki jo lahko popijemo na dan

Kofein se ne skriva le v kavi – najdemo ga tudi v čaju, kakavu in nekaterih pijačah, zato je dobro upoštevati celoten dnevni vnos.

Kofein je torej lahko del zdrave rutine, če ga uživamo zmerno in pozorno. Ključ je v ravnovesju in poznavanju lastnega telesa. Priporočena zgornja meja 400 mg na dan je dober orientir, vendar se lahko posameznikovo optimalno območje razlikuje. Spremljanje lastnega počutja je zato najboljši kompas pri odločanju, koliko kofeina je za vas še primerno. Več o tem, koliko kave lahko popijemo na dan, pa si lahko preberete TUKAJ!

Mailing
Zadovoljna fit
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr, mayoclinic.org, hopkinsmedicine.org

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
kava kofein zdravje spanje odmerek kofeina dnevni vnos nespečnost
Zdravje

Maja največ žensk začne hujšati – strokovnjaki opozarjajo na 3 najpogostejše napake

Zadovoljna.si To je največja količina kave, ki jo lahko popijemo na dan
Moskisvet.com Toliko skodelic kave je priporočljivo spiti na dan
Moskisvet.com To se bo zgodilo z vami, če 30 dni ne boste pili kave
Vizita.si Koliko kave na dan je še normalno?
Moskisvet.com 5 napitkov, ki so odličen nadomestek kave
24ur.com Nova raziskava: zmerno pitje kave lahko podaljša življenje
24ur.com Dobra in pravilno popita kava lahko polepša dan
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1702