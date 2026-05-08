Maja največ žensk začne hujšati – strokovnjaki opozarjajo na 3 najpogostejše napake

N. Č.
08. 05. 2026 04.00
Maj je čas, ko se dnevi podaljšajo, vreme ogreje in misli počasi uhajajo k poletju. Prav v tem obdobju veliko žensk začne razmišljati o hujšanju, preobrazbi ali "boljšem počutju v svoji koži". A strokovnjaki opozarjajo, da prav spomladi pogosto naredimo največ napak, predvsem zato, ker želimo rezultate prehitro.

Spodaj so tri najpogostejše napake, ki jih ženske naredijo maja, in kako se jim izogniti.

Prehitre in preveč restriktivne diete

Ena najpogostejših napak je začetek ekstremnih diet, ki obljubljajo hitre rezultate. Mayo Clinic opozarja, da zelo restriktivne diete pogosto povzročijo jo-jo učinek, izgubo mišične mase in upočasnjen metabolizem, kar dolgoročno oteži vzdrževanje teže. Tudi Healthline navaja, da zelo nizkokalorične diete pogosto vodijo v utrujenost, razdražljivost in pomanjkanje hranil, kar lahko vpliva na počutje in zdravje.

Strokovnjaki se strinjajo, da je dolgoročno učinkovitejši zmeren pristop: manjši kalorični primanjkljaj, uravnotežena prehrana in postopne spremembe, ki jih lahko vzdržujemo.

Dieta
Dieta

Pretirano zanašanje na "detoxe" in hitre rešitve

Maj je tudi čas, ko se na družbenih omrežjih množično pojavljajo "detox programi", sokovi in čaji, ki obljubljajo hitro čiščenje telesa. Harvard Health jasno poudarja, da telo razstrupljanje opravlja samo prek jeter, ledvic in prebavnega sistema, zato detox programi niso potrebni. Pogosto lahko povzročijo celo dehidracijo, nihanje sladkorja v krvi in prebavne težave.

Tudi Healthline opozarja, da detox diete temeljijo predvsem na marketinških obljubah, ne na znanstvenih dokazih. Kratkoročno lahko povzročijo izgubo vode, ne pa maščobe, kar vodi v hitro vračanje teže.

Hujšanje
Hujšanje

Prehitro povečanje telesne aktivnosti

Ko se vreme izboljša, veliko žensk začne intenzivno telovaditi, pogosto prehitro. Mayo Clinic opozarja, da nenadno povečanje intenzivnosti vadbe poveča tveganje za poškodbe, preobremenitev sklepov in izgorelost. Telo potrebuje čas, da se prilagodi, zato strokovnjaki priporočajo postopno stopnjevanje aktivnosti in kombinacijo različnih vrst vadbe.

Healthline poudarja, da je ključ dolgoročne uspešnosti doslednost, ne intenzivnost. Prehitri začetki pogosto vodijo v preobremenitev, kar zmanjša motivacijo in poveča možnost, da vadbo opustimo.

Vadba
Vadba

Kaj torej res deluje?

Najbolj zdrava pot je tista, ki je počasna, stabilna in prilagojena posameznici. Uravnotežena prehrana, postopno povečanje telesne aktivnosti, dovolj spanja in zmanjševanje stresa so temelji, ki dokazano delujejo. Strokovnjaki poudarjajo, da je cilj dolgoročno dobro počutje, ne hitra preobrazba.

Vir: Mayo Clinic, Healthline, Harvard Health

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

