Maja največ žensk začne hujšati – strokovnjaki opozarjajo na 3 najpogostejše napake

Spodaj so tri najpogostejše napake, ki jih ženske naredijo maja, in kako se jim izogniti.
Prehitre in preveč restriktivne diete
Ena najpogostejših napak je začetek ekstremnih diet, ki obljubljajo hitre rezultate. Mayo Clinic opozarja, da zelo restriktivne diete pogosto povzročijo jo-jo učinek, izgubo mišične mase in upočasnjen metabolizem, kar dolgoročno oteži vzdrževanje teže. Tudi Healthline navaja, da zelo nizkokalorične diete pogosto vodijo v utrujenost, razdražljivost in pomanjkanje hranil, kar lahko vpliva na počutje in zdravje.
Strokovnjaki se strinjajo, da je dolgoročno učinkovitejši zmeren pristop: manjši kalorični primanjkljaj, uravnotežena prehrana in postopne spremembe, ki jih lahko vzdržujemo.
Pretirano zanašanje na "detoxe" in hitre rešitve
Maj je tudi čas, ko se na družbenih omrežjih množično pojavljajo "detox programi", sokovi in čaji, ki obljubljajo hitro čiščenje telesa. Harvard Health jasno poudarja, da telo razstrupljanje opravlja samo prek jeter, ledvic in prebavnega sistema, zato detox programi niso potrebni. Pogosto lahko povzročijo celo dehidracijo, nihanje sladkorja v krvi in prebavne težave.
Tudi Healthline opozarja, da detox diete temeljijo predvsem na marketinških obljubah, ne na znanstvenih dokazih. Kratkoročno lahko povzročijo izgubo vode, ne pa maščobe, kar vodi v hitro vračanje teže.
Prehitro povečanje telesne aktivnosti
Ko se vreme izboljša, veliko žensk začne intenzivno telovaditi, pogosto prehitro. Mayo Clinic opozarja, da nenadno povečanje intenzivnosti vadbe poveča tveganje za poškodbe, preobremenitev sklepov in izgorelost. Telo potrebuje čas, da se prilagodi, zato strokovnjaki priporočajo postopno stopnjevanje aktivnosti in kombinacijo različnih vrst vadbe.
Healthline poudarja, da je ključ dolgoročne uspešnosti doslednost, ne intenzivnost. Prehitri začetki pogosto vodijo v preobremenitev, kar zmanjša motivacijo in poveča možnost, da vadbo opustimo.
Kaj torej res deluje?
Najbolj zdrava pot je tista, ki je počasna, stabilna in prilagojena posameznici. Uravnotežena prehrana, postopno povečanje telesne aktivnosti, dovolj spanja in zmanjševanje stresa so temelji, ki dokazano delujejo. Strokovnjaki poudarjajo, da je cilj dolgoročno dobro počutje, ne hitra preobrazba.
Vir: Mayo Clinic, Healthline, Harvard Health
