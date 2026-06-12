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UV majica
Zdravje

Test UV-majic: 4 od 10 izdelkov ne zagotavlja obljubljene zaščite

N. Č.
12. 06. 2026 09.43
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Zveza potrošnikov Slovenije je preverila UV-majice za otroke. Rezultati so skrb vzbujajoči, saj številni izdelki ne nudijo ustrezne zaščite in vsebujejo škodljive snovi.

UV-sevanje predstavlja neizogibno grožnjo, ki s svojo subtilno prisotnostjo dolgoročno zaznamuje zdravje naše kože. Strokovnjaki poudarjajo, da se moramo zavedati dihotomije med UVB-žarki, ki povzročajo neposredne opekline na povrhnjici, in UVA-žarki, ki prodrejo v globlje dermalne plasti, kjer povzročajo nepopravljive celične spremembe.

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Ta proaktivna skrb za dermis ni le vprašanje estetike, temveč ključen korak v preventivi pred resnimi malignimi obolenji. "Vemo, da lahko tako UVB- kot UVA-žarki dolgoročno povzročijo ne le manjše težave s kožo, ampak tudi kožnega raka," opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije, s čimer poudarjajo nujnost uporabe tako kakovostne kozmetike kot certificiranih zaščitnih oblačil.

V članku povzemamo ključne ugotovitve iz prispevka oddaje 24UR Zvečer, ki je pod drobnogled vzel učinkovitost UV-zaščitnih oblačil in opozoril na presenetljive rezultate testiranj. Tema je še posebej pomembna v času, ko se intenzivnost UV-sevanja povečuje, potrošniki pa se pri zaščiti kože pogosto zanašamo na izdelke, ki jim morda ne bi smeli popolnoma zaupati.

Kateri zaščitni faktor izbrati?

Ko kupujete sončno kremo, naj bo vaš standard SPF 30 ali več. Težava je v tem, da ljudje na kožo nanesemo le približno tretjino potrebne količine kreme, zato deklariranega faktorja na embalaži nikoli povsem ne dosežemo, poročajo pri 24ur Zvečer.

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Preverite tudi sestavo na etiketi; izogibajte se izdelkom s filtri, kot sta homosalat in oktokrilen, ki so lahko sporni za zdravje. Dobra novica je, da so novi testi pokazali izboljšave na trgu, saj se proizvajalci trudijo te snovi odstraniti. Redno in obilno nanašanje ostaja zlato pravilo za učinkovito preventivo opeklin.

Kateri zaščitni faktor izbrati?
Kateri zaščitni faktor izbrati?FOTO: Shutterstock

Ali majice z UV-zaščito res delujejo?

Čeprav starši verjamejo, da z UV-majico najbolje zaščitijo otroke, je test pokazal precej pomanjkljivosti. Štiri od desetih majic niso ščitile tako, kot je pisalo na etiketi. Še večja težava so bili kemijski testi; 12 od 20 majic je bilo obremenjenih s hormonskimi motilci. Pri štirih majicah so te vrednosti presegle celo priporočila Odbora za varstvo potrošnikov. Takšne snovi se ob potenju ali v stiku z vodo lahko prenašajo na kožo, kar pri otrocih v razvoju ni sprejemljivo. Pred nakupom se zato temeljito poučite o preverjenih blagovnih znamkah in kakovosti njihove izdelave.

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Ali obstaja še kakšna druga rešitev?

Strokovnjaki so na test vključili navadno belo in črno bombažno majico. Medtem ko bela skoraj ne ščiti pred soncem, je črna dosegla faktor skoraj UPF 50. Splošno pravilo je: temnejša ko je tkanina in gostejše kot je tkanje, manj sončnih žarkov pride do vaše kože. Več si lahko preberete TUKAJ!

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Vir: 24ur Zvečer

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