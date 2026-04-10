8 simptomov menopavze, ki ženskam povzročajo največje preglavice

Menopavza je naraven del staranja, ki običajno nastopi med 45. in 55. letom starosti, ko jajčniki začnejo proizvajati manj estrogena in progesterona. Večina žensk se v tem obdobju srečuje z različnimi telesnimi in psihičnimi spremembami, raziskave pa kažejo, da simptome menopavze občuti približno 75 odstotkov žensk. Pri delu žensk so težave izrazitejše, približno tretjina pa se srečuje s hujšimi simptomi, ki močno vplivajo na kakovost življenja. Kot poročajo številni strokovni portali in raziskave, so nekateri simptomi še posebej obremenjujoči in jih razkrivamo v nadaljevanju.

Vročinski oblivi in nočno potenje

Vročinski oblivi veljajo za enega najbolj prepoznavnih simptomov menopavze. Gre za nenaden občutek močne toplote, ki se običajno začne v obrazu, vratu in prsih, spremljajo pa ga lahko rdečica, potenje in pospešeno bitje srca. Številne ženske jih doživljajo večkrat dnevno, pri nekaterih pa se pojavijo tudi ponoči v obliki nočnega potenja, zaradi česar se zbujajo premočene in utrujene. Kot poroča portal Verywell Health, vročinske oblive in nočno potenje občuti do 75 odstotkov žensk v obdobju perimenopavze in menopavze. Raziskava, objavljena na PubMedu, pa kaže, da hujši kot so vročinski oblivi, večje težave povzročajo s spanjem, delovno storilnostjo in vsakodnevnimi dejavnostmi.

icon-expand Menopavza - vročinski oblivi FOTO: Adobe Stock

Nespečnost in motnje spanja

Veliko žensk med menopavzo opaža, da težje zaspijo, se ponoči pogosto zbujajo ali pa imajo občutek, da njihov spanec ni več tako kakovosten kot nekoč. K temu pogosto prispevajo nočno potenje, tesnoba, hitrejše bitje srca in hormonske spremembe, ki vplivajo na delovanje melatonina.

Kot piše portal Tom's Guide, je slab spanec eden najpogostejših simptomov menopavze, saj lahko pomanjkanje estrogena in progesterona povzroča nemir, anksioznost in pogostejše prebujanje ponoči. Tudi Verywell Health poudarja, da težave s spanjem postajajo pogostejše od obdobja pred menopavzo do obdobja po menopavzi in lahko pomembno vplivajo na splošno počutje ter energijo čez dan.

icon-expand Nespečnost FOTO: AdobeStock

Huda utrujenost in izčrpanost

Občutek stalne utrujenosti je eden najpogostejših razlogov, da ženske med menopavzo poiščejo pomoč. Tudi po dovolj dolgem spancu se lahko pojavita občutek izčrpanosti in pomanjkanje energije, zaradi česar postanejo vsakodnevne naloge veliko težje. Kot poroča DR.VEGAN, je utrujenost med najpogostejšimi simptomi menopavze, saj jo je v njihovi raziskavi navedlo kar 79 odstotkov žensk. Številne ženske so utrujenost opisale kot enega najhujših simptomov, saj vpliva na delo, družinsko življenje in sposobnost koncentracije. Tudi uporabnice na spletnih forumih pogosto poudarjajo, da jih utrujenost prizadene bolj kot sami vročinski oblivi.

Tesnoba in občutki panike

Hormonske spremembe med menopavzo pogosto vplivajo tudi na duševno zdravje. Mnoge ženske se začnejo soočati z občutki tesnobe, nemira, notranje napetosti in celo paničnimi napadi, čeprav prej s tem niso imele težav. Nekatere opisujejo občutek, kot da izgubljajo nadzor nad svojim telesom in čustvi. Kot poroča DR.VEGAN, sta tesnoba in nihanje razpoloženja med najpogostejšimi simptomi menopavze, saj ju občuti približno 80 odstotkov žensk. Raziskava istega portala je pokazala tudi, da so številne ženske tesnobo označile kot enega najhujših simptomov menopavze, še posebej kadar vpliva na družabno življenje, delo in odnose.

Depresija in nihanje razpoloženja

Menopavza lahko močno vpliva tudi na razpoloženje. Nekatere ženske se srečujejo z nenadnimi spremembami razpoloženja, razdražljivostjo, jokavostjo in občutki žalosti, pri drugih pa se lahko razvije celo depresija. Posebej zahtevno je obdobje, ko ženske ne prepoznajo, da so njihove težave povezane s hormonskimi spremembami. Kot poroča DR.VEGAN, so številne ženske med najhujšimi simptomi menopavze izpostavile blago ali celo hujšo depresijo, občutke ničvrednosti in osamljenosti. V raziskavi je 8 odstotkov žensk poročalo o hudi depresiji, 6 odstotkov pa celo o samomorilnih mislih v najtežjih obdobjih menopavze. Tudi izkušnje žensk na spletnih forumih kažejo, da so psihične težave pogosto hujše od telesnih simptomov.

icon-expand Depresija FOTO: AdobeStock

Možganska megla in težave s koncentracijo

Veliko žensk med menopavzo opaža, da postanejo bolj pozabljive, težje sledijo pogovorom ali pa imajo občutek, da niso več tako zbrane kot nekoč. Pogosto se pojavljajo težave s koncentracijo, iskanjem pravih besed in pomnjenjem vsakodnevnih stvari.

Kot poroča DR.VEGAN, je bila možganska megla najpogosteje omenjen simptom menopavze, saj jo je v njihovi raziskavi navedlo kar 82 odstotkov žensk. Tudi Health.com poroča o novi mednarodni raziskavi, v kateri so težave s koncentracijo, utrujenost in razdražljivost ženske navajale celo pogosteje kot vročinske oblive.

Bolečine v sklepih in mišicah

Padec estrogena vpliva tudi na sklepe, mišice in kosti. Mnoge ženske med menopavzo opažajo bolečine v kolenih, ramenih, hrbtu in rokah, nekatere pa imajo občutek, kot da jih boli celotno telo. Pogosto se pojavljata tudi okorelost in občutek težkih nog.

Kot poroča DR.VEGAN, bolečine v sklepih in mišicah občuti približno 70 odstotkov žensk v menopavzi. Estrogen namreč pomaga zmanjševati vnetja in ščiti sklepe, zato lahko njegov upad poveča tveganje za bolečine, osteoartritis in druge težave z gibanjem. Na spletnih forumih številne ženske opisujejo, da jih naključne bolečine po telesu spremljajo skoraj vsak dan.

icon-expand Bolečine v sklepih FOTO: Shutterstock

Nizek libido in vaginalna suhost

Menopavza lahko vpliva tudi na intimno življenje. Zaradi padca estrogena se pogosto pojavita vaginalna suhost in zmanjšana elastičnost tkiva, kar lahko povzroča nelagodje ali bolečine med spolnimi odnosi. Obenem številne ženske opažajo tudi zmanjšano spolno željo. Kot poroča DR.VEGAN, je nizek libido med desetimi najpogostejšimi simptomi menopavze, vaginalno suhost pa občuti približno 40 odstotkov žensk. Health.com dodaja, da so spolne težave med simptomi, ki jih ženske pogosto ne pričakujejo, a lahko pomembno vplivajo na partnerski odnos in samozavest.

Več o menopavzi si lahko preberete TUKAJ!