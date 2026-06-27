5 napak, ki jih med vročinskim valom delamo vsi (in nas še bolj pregrejejo)

Zakaj vročinski val tako močno vpliva na naše telo?

Ko se temperature dvignejo nad 30 stopinj, telo preklopi v način preživetja. Srčni utrip se pospeši, krvne žile se razširijo, potenje se okrepi, energija pa pade. Poletna vročina ni le neprijetna, temveč predstavlja resen stres za organizem, še posebej za ženske, ki so zaradi hormonskih nihanj pogosto bolj občutljive na temperaturne spremembe.

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Strokovnjaki iz Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pojasnjujejo, da telo med vročino deluje pod izjemnim fiziološkim stresom, saj mora neprestano uravnavati notranjo temperaturo. Harvard Health Publishing dodaja, da se ob visokih temperaturah poveča izguba tekočine in elektrolitov, kar lahko vodi v dehidracijo, glavobole in občutek izčrpanosti. Mayo Clinic opozarja, da se sposobnost telesa za učinkovito hlajenje zmanjša, zato že majhne napake – premalo vode, težka hrana ali prevelike temperaturne razlike – povzročijo dodatno obremenitev srca in živčnega sistema.

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5 napak, ki jih delamo med vročinskim valom

Vročinski val vpliva tudi na kakovost spanja, raven hidracije, razpoloženje in celo na kožo. Zato je pomembno, da se izognemo navadam, ki nas dodatno obremenjujejo. Spodaj so najpogostejše napake, ki jih delamo – in zaradi katerih nam je še bolj vroče.

icon-expand Te napake med vročinskim valom delamo vsi. FOTO: Adobe Stock

Nosimo napačna oblačila, ki zadržujejo toploto

Veliko žensk poleti še vedno posega po oprijetih oblačilih, sintetičnih materialih ali temnih barvah, ki privlačijo toploto. Tkanine, kot so poliester, elastan in akril, preprečujejo, da bi koža dihala, zato se telo pregreje še hitreje.

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Najboljša izbira so lahkotni, zračni materiali, kot sta lan in bombaž, ter kroji, ki omogočajo gibanje in pretok zraka. Svetle barve odbijajo sončne žarke, zato se telo manj segreje. Čeprav so poletne obleke videti romantično, je pomembno, da izberemo takšne, ki niso iz umetnih vlaken.

icon-expand Izberite lanena oblačila. FOTO: Adobe Stock

Pijemo premalo vode (ali pa napačne pijače)

Med vročinskim valom telo izgublja ogromno tekočine, zato je hidracija ključna. A mnoge ženske posegajo po ledeni kavi, gaziranih pijačah ali alkoholu, ki telo v resnici še bolj dehidrira. Tudi pitje zelo mrzle vode ni idealno, saj lahko povzroči krčenje žil in paradoksno upočasni hlajenje telesa. Najboljša izbira je mlačna voda, kokosova voda ali napitki z elektroliti, ki pomagajo nadomestiti izgubljene minerale.

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Pretiravamo s klimatsko napravo

Čeprav je skušnjava velika, da klimo nastavimo na najnižjo možno temperaturo, to telesu povzroča šok. Prevelike temperaturne razlike med zunanjostjo in notranjostjo lahko vodijo v glavobole, utrujenost in celo prehlad. Strokovnjaki priporočajo, da razlika med zunanjo in notranjo temperaturo ni večja od 6 do 8 stopinj. Telo se tako lažje prilagodi, počutje pa ostane stabilnejše.

icon-expand Ne pretiravajte s klimo! FOTO: Dreamstime

Jemo težko hrano, ki dvigne telesno temperaturo

Med vročino bi morale jesti lahkotno, a pogosto posegamo po hitri hrani, ocvrtih jedeh ali težkih obrokih, ki obremenijo prebavo. Ko prebavni sistem dela s polno paro, se telesna temperatura dodatno dvigne, kar povzroči občutek vročine in utrujenosti. Najboljše so solate, sadje z veliko vode, hladne juhe, ribe in zelenjava. Telo se tako ohlaja hitreje, energija pa ostane stabilna.

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Poskušamo spati v pretopli sobi

Spanje je ena največjih žrtev vročinskih valov. Če je v spalnici več kot 25 stopinj, telo težko preide v globoko fazo spanja. Mnoge ženske spijo brez rjuhe, brez ventilacije ali z odprtimi okni, kar pogosto ne pomaga. Najbolj učinkovito je ustvariti prepih, uporabiti ventilator, zatemniti prostor čez dan in spati v tanki bombažni pižami. Tudi hladna prha pred spanjem lahko pomaga, vendar naj bo kratka in ne preveč mrzla, da telo ne doživi šoka.

icon-expand Tudi ve v poletnih mesecih težko zapite? FOTO: Adobe Stock

Kaj lahko naredimo, da nam bo res lažje? Najbolj pomembno je, da poslušamo svoje telo. Vročinski val ni čas za pretiravanje, temveč za upočasnitev, nežnost do sebe in pametne odločitve. Če poskrbimo za hidracijo, lahkotno prehrano, primerna oblačila in dobro spalno rutino, lahko vročino veliko lažje prenesemo.

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