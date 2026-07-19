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Vročinski val
Zdravje

Zakaj se ženske poleti počutijo izčrpane? Strokovnjaki razkrivajo resnične razloge

N. Č.
19. 07. 2026 04.00
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Začetek julija je za mnoge ženske čas, ko se namesto sproščenosti pojavi nepričakovana utrujenost, nihanje razpoloženja in občutek preobremenjenosti. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za kombinacijo vročine, hormonskih vplivov, družinskih obveznosti in pritiska poletnega videza, ki lahko močno vpliva na počutje.

Poletje je čas, ko bi si ženske želele več sproščenosti, lahkotnosti in energije, a se pogosto zgodi ravno nasprotno – pojavi se utrujenost, nihanje razpoloženja in občutek, da je telo pod dodatnim pritiskom. Strokovni viri, kot sta Mayo Clinic in Healthline, opozarjajo, da kombinacija vročine, dehidracije, mentalne obremenitve in družbenih pričakovanj lahko močno vpliva na počutje, zato je pomembno, da razumemo, zakaj se to dogaja in kako si lahko hitro pomagamo.

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Poletna utrujenost – kaj je in zakaj se pojavi?

Strokovnjaki s Mayo Clinic pojasnjujejo, da visoke temperature in vlaga povečajo obremenitev telesa, kar vodi v hitrejšo dehidracijo, slabši spanec in občutek izčrpanosti. Po podatkih Healthline vročina vpliva na termoregulacijo, kar lahko povzroči glavobole, zmanjšano koncentracijo in nihanje razpoloženja.

Poleg fizičnih dejavnikov ženske pogosto nosijo tudi večji mentalni pritisk – organizacija počitnic, skrb za otroke in pričakovanja okolice, da morajo biti "vedno dobre volje".

Utrujena ženska
Utrujena ženska FOTO: Shutterstock

Pritisk poletnega videza

Poletni meseci prinašajo več gole kože, kopalke, kratke obleke in s tem več primerjanja. Healthline navaja, da družbena omrežja poleti povečajo občutek nezadovoljstva s telesom, saj se ženske pogosteje primerjajo z idealiziranimi podobami.

Strokovnjaki svetujejo, da se osredotočimo na udobje, funkcionalnost in dobro počutje, ne na popolnost – kar dokazano zmanjšuje stres in izboljša samozavest.

Poletni 'burnout': ko dopust ni dopust

Ženske pogosto prevzamejo organizacijo celotnega dopusta: pakiranje, načrtovanje, skrb za otroke, prehrano in logistiko. Mayo Clinic opozarja, da se poletni 'burnout' pojavi, ko dopust ne prinese počitka, ampak dodatne obveznosti. 

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Vpliv vročine na razpoloženje

Vročina vpliva tudi na kakovost spanja, kar vodi v večjo občutljivost in slabšo toleranco na stres. Potem pa je tu še dehidracija. Po podatkih Mayo Clinic že blaga dehidracija povzroča razdražljivost, glavobole in utrujenost. Healthline zato priporoča redno hidracijo, lahke obroke, izogibanje alkoholu ter hladne prhe, ki pomagajo stabilizirati telesno temperaturo in razpoloženje.

Utrujena ženska
Utrujena ženskaFOTO: Shutterstock

Hormoni in vročina: zakaj se ženske poleti odzivajo drugače?

Strokovnjaki s Cleveland Clinic pojasnjujejo, da vročina vpliva na hormonsko ravnovesje, saj poslabša kakovost spanja in poveča raven kortizolahormona stresa. Pri ženskah se to lahko odrazi kot večja občutljivost, nihanje razpoloženja in hitrejša utrujenost, kar se poleti pogosto okrepi zaradi dodatnih obremenitev in družbenih pričakovanj.

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Poletje in odnosi: zakaj se več parov prepira?

Več časa skupaj, različna pričakovanja glede dopusta in utrujenost zaradi vročine lahko povečajo napetosti v odnosih. Strokovnjaki s Healthline poudarjajo, da se konflikti poleti pogosteje pojavljajo zaradi kombinacije slabe hidracije, slabega spanca in preobremenjenosti. Priporočajo jasen pogovor o pričakovanjih, delitev obveznosti in načrtovanje časa zase..

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Vir: Mayo Clinic, Cleveland Clinic in Healthline

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