Nizka raven progesterona: to je vse, kar morate vedeti

Progesteron je bistveni hormon za žensko reproduktivno zdravje in uravnavanje menstrualnega cikla, ki igra ključno vlogo pri zanositvi in podpori nosečnosti. Pomanjkanje progesterona se lahko kaže v številnih simptomih, kot so neredne menstruacije, nihanja razpoloženja ali težave pri zanositvi.

Kaj je progesteron in njegova vloga v telesu?

Progesteron je hormon, ki deluje kot kemični "glasnik" v telesu in je ključen za reproduktivno zdravje ženske. Nastaja v jajčnikih, še posebej v strukturi, imenovani rumeno telo, ki se tvori po sprostitvi jajčeca pri ovulaciji. Njegova glavna naloga je, da zadebeli maternično sluznico in jo pripravi na morebitno nosečnost; če do oploditve ne pride, raven progesterona pade in začne se menstruacija. Poleg tega ta hormon pomaga uravnavati menstruacijo in podpira zanositev ter rast ploda v zgodnji nosečnosti, poroča Healthline.

Progesteron ni pomemben samo za reprodukcijo; vpliva tudi na razpoloženje, delovanje endokrinega sistema in psihično počutje. Uravnoveša učinke estrogena in pomaga ohranjati hormonsko ravnovesje v telesu, piše Cleveland Clinic.

Znaki pomanjkanja progesterona

Pomanjkanje progesterona se lahko kaže v različnih telesnih in čustvenih simptomih. Pri ženskah, ki niso noseče, lahko prenizke ravni progesterona povzročijo neredne menstruacije, nepravilno krvavitev, glavobole, nihanja razpoloženja, občutke tesnobe ali depresije ter težave s spanjem, piše Healthline. Ti simptomi so pogosto odziv hormonskega neravnovesja, ki vpliva na vsakdanje počutje in kakovost življenja. Pri ženskah, ki so noseče, lahko nizke ravni progesterona privedejo do resnejših zapletov, saj omenjeni hormon potrebujejo za vzdrževanje maternične sluznice in podporo rastočemu plodu, piše Cleveland Clinic. Pomanjkanje lahko povzroči krvavitev ali utrujenost ter povečuje tveganje za spontani splav, saj dojenček potrebuje stabilno hormonsko okolje za rast in razvoj, še dodajajo.

Kaj povzroči nizko raven progesterona?

Nizka raven progesterona je najpogosteje povezana z motnjami ovulacije. Če jajčnik ne sprosti jajčeca, se ne tvori rumeno telo, ki proizvaja progesteron, zato hormon ostane na nizki ravni. To stanje je lahko posledica hormonskega neravnovesja ali bolezni, kot je sindrom policističnih jajčnikov. Nizka raven progesterona se lahko pojavi tudi v obdobju pred menopavzo in v menopavzi, ko jajčniki postopoma zmanjšujejo proizvodnjo hormonov, kar vpliva na stabilnost menstrualnega cikla in plodnost, kot poročata tako Healthline kot Cleveland Clinic. Drugi pomembni vzroki so povezani z nosečnostjo. Pri zunajmaternični nosečnosti ali po spontanem splavu se raven progesterona pogosto zniža, saj telo ne potrebuje več podpore za nosečnost.

Nizke vrednosti so lahko prisotne tudi ob dolgotrajnem stresu, saj stresni hormoni vplivajo na delovanje reproduktivnih hormonov. K nizkemu progesteronu lahko prispevajo tudi nekatere bolezni in življenjski slog, kot sta na primer izrazita izguba telesne teže ali intenzivna telesna vadba, še navaja Cleveland Clinic.

Katera živila spodbujajo njegovo proizvodnjo?

Čeprav nobeno živilo ne vsebuje progesterona samo po sebi, obstajajo raziskave, ki kažejo, da lahko nekatera živila telesu pomagajo bolj učinkovito podpirati hormonsko ravnovesje in s tem posredno spodbujajo naravno proizvodnjo progesterona. Ključna hranila vključujejo vitamine in minerale, kot so vitamin B6, vitamin C, cink in magnezij, ki sodelujejo pri delovanju jajčnikov in nastanku hormonov. Prehrana, bogata z omenjenimi hranili, podpira proizvodnjo progesterona in zdrav menstrualni cikel, piše platforma Rupa Health.

Živila, ki jih priporočajo Živila, ki so naravno bogata s temi hranili, vključujejo citruse in jagodičevje kot dober vir vitamina C, oreščke in semena kot vire cinka in magnezija ter celovite žitarice, stročnice in zeleno listnato zelenjavo, ki vsebujejo vitamine B in minerale. Omega-3 maščobne kisline lahko dobimo iz rib, kot so losos in skuša. Te prav tako podpirajo hormonsko ravnovesje in zdravje jajčnikov, še dodajajo pri Rupa Health. Takšna raznolika prehrana telesu nudi gradnike za zdravo delovanje hormonskega sistema in spodbuja naravno hormonsko proizvodnjo.

Dodajanje progesterona in morebitni stranski učinki

V medicinskem kontekstu lahko zdravniki predpišejo dodajanje progesterona, še posebej pri ženskah, ki imajo težave z zanositvijo ali vzdrževanjem nosečnosti zaradi nizkih hormonskih ravni. Progesteron je na voljo v različnih oblikah, vključno s kremami, vaginalnimi vložki, tabletami ali injekcijami, piše Cleveland Clinic. Namen teh terapij je dvigniti ravni progesterona in tako pomagati pri stabilizaciji menstrualnega cikla ali podpori v zgodnji nosečnosti.

Stranski učinki dodajanja progesterona

Čeprav je dodajanje progesterona lahko koristno, ni brez tveganj in stranskih učinkov. Nekatere osebe lahko občutijo neželene učinke, kot so glavoboli, utrujenost, občutljivost prsi ali lokalne reakcije na mestu aplikacije. Hormonska terapija lahko vpliva tudi na razpoloženje in splošno počutje, opozarjajo pri Healthline. Zato je pomembno, da se o možnostih zdravljenja pogovorite z zdravstvenim strokovnjakom, ki lahko oceni vaše simptome in predlaga najprimernejše načine za uravnavanje hormonskega ravnovesja glede na vaše potrebe.

