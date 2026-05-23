Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje

Rastlinska mleka so že leta priljubljena izbira za tiste, ki se izogibajo laktozi ali iščejo lahke alternative. V zadnjem času pa je v ospredje stopilo tako imenovano črno mleko. Gre za napitek, ki ga pripravimo iz namočenih semen črnega sezama, vode in datljev. Od običajnega belega sezama se črni razlikuje po tem, da ima bolj intenziven okus in vsebuje več antioksidantov ter mineralov. Priprava doma je preprosta in zahteva le nekaj osnovnih sestavin, rezultat pa je kremast napitek z bogato vsebnostjo hranilnih snovi.

Navodila za pripravo črnega mleka doma: sestavine in postopek

Za pripravo črnega mleka boste potrebovali: 1/2 skodelice črnega sezama, tri do štiri skodelice vode, dva do štiri datlje in ščepec soli. Postopek: Sezam najprej namočite za vsaj 30 minut, nato ga odcedite. V blender dodajte vse sestavine in miksajte približno dve minuti, dokler zmes ni popolnoma gladka. Tekočino nato precedite skozi gazo ali gosto cedilo, da odstranite morebitne trdne delce. Tako pripravljeno mleko lahko v hladilniku hranite do štiri dni, pred uporabo pa ga obvezno pretresite.

icon-expand Rastlinski napitek iz črnega sezama in datljev FOTO: AdobeStock

Svežina je ključna: črno mleko porabite v roku treh do štirih dni, shranjujte pa ga izključno v zaprti steklenici v hladilniku.

5 razlogov za redno uživanje črnega mleka

Zakaj je črno mleko tako zdravo? Prvič, vsebuje ogromno kalcija, kar je odlična novica za tiste, ki ne uživajo mlečnih izdelkov. Drugič, bogato je z antioksidanti, ki ščitijo telo pred prostimi radikali. Tretjič, vsebuje cink, baker in vitamin E, ki so znani po svojem ugodnem vplivu na kožo in lase. Četrti razlog je naravni dvig energije, saj datlji vsebujejo vlaknine in naravne sladkorje. In petič, minerali in zdrave maščobe v sezamu krepijo vaš imunski sistem in splošno počutje.

Količine in omejitve: ali ga smemo piti vsak dan?

Čeprav je napitek zelo zdrav, strokovnjaki svetujejo zmernost pri uživanju. Črni sezam namreč vsebuje precej maščob in kalorij. Pri nekaterih ljudeh lahko sezam povzroči tudi alergijske reakcije, zato ga uvajajte postopoma. Priporočljivo je, da popijete pol do ene skodelice napitka nekajkrat na teden. To je popolnoma dovolj, da vaše telo prejme vse potrebne minerale in antioksidante, ne da bi vnašali preveč kalorij ali povzročali prebavne težave.

