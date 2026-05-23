Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Rastlinski napitek iz črnega sezama in datljev
Zdravje

Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje

N.R.A.
23. 05. 2026 03.19
0

Pripravite si hranljiv rastlinski napitek iz črnega sezama in datljev. Vsebuje obilo kalcija in antioksidantov, ki so ključni za zdrav življenjski slog.

Rastlinska mleka so že leta priljubljena izbira za tiste, ki se izogibajo laktozi ali iščejo lahke alternative. V zadnjem času pa je v ospredje stopilo tako imenovano črno mleko. Gre za napitek, ki ga pripravimo iz namočenih semen črnega sezama, vode in datljev. Od običajnega belega sezama se črni razlikuje po tem, da ima bolj intenziven okus in vsebuje več antioksidantov ter mineralov. Priprava doma je preprosta in zahteva le nekaj osnovnih sestavin, rezultat pa je kremast napitek z bogato vsebnostjo hranilnih snovi.

Zakaj so datlji tako koristni?
Preberi še
Zakaj so datlji tako koristni?

Navodila za pripravo črnega mleka doma: sestavine in postopek

Za pripravo črnega mleka boste potrebovali: 1/2 skodelice črnega sezama, tri do štiri skodelice vode, dva do štiri datlje in ščepec soli. Postopek: Sezam najprej namočite za vsaj 30 minut, nato ga odcedite. V blender dodajte vse sestavine in miksajte približno dve minuti, dokler zmes ni popolnoma gladka. Tekočino nato precedite skozi gazo ali gosto cedilo, da odstranite morebitne trdne delce. Tako pripravljeno mleko lahko v hladilniku hranite do štiri dni, pred uporabo pa ga obvezno pretresite.

Rastlinski napitek iz črnega sezama in datljev
Rastlinski napitek iz črnega sezama in datljevFOTO: AdobeStock

Svežina je ključna: črno mleko porabite v roku treh do štirih dni, shranjujte pa ga izključno v zaprti steklenici v hladilniku.

5 razlogov za redno uživanje črnega mleka

Zakaj je črno mleko tako zdravo? Prvič, vsebuje ogromno kalcija, kar je odlična novica za tiste, ki ne uživajo mlečnih izdelkov. Drugič, bogato je z antioksidanti, ki ščitijo telo pred prostimi radikali. Tretjič, vsebuje cink, baker in vitamin E, ki so znani po svojem ugodnem vplivu na kožo in lase. Četrti razlog je naravni dvig energije, saj datlji vsebujejo vlaknine in naravne sladkorje. In petič, minerali in zdrave maščobe v sezamu krepijo vaš imunski sistem in splošno počutje.

Rastlinski napitek iz črnega sezama in datljev
Rastlinski napitek iz črnega sezama in datljevFOTO: AdobeStock

Količine in omejitve: ali ga smemo piti vsak dan?

Čeprav je napitek zelo zdrav, strokovnjaki svetujejo zmernost pri uživanju. Črni sezam namreč vsebuje precej maščob in kalorij. Pri nekaterih ljudeh lahko sezam povzroči tudi alergijske reakcije, zato ga uvajajte postopoma. Priporočljivo je, da popijete pol do ene skodelice napitka nekajkrat na teden. To je popolnoma dovolj, da vaše telo prejme vse potrebne minerale in antioksidante, ne da bi vnašali preveč kalorij ali povzročali prebavne težave.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: zadovoljna.dnevnik.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
črni sezam rastlinski napitki zdrava prehrana kalcij recept antioksidanti črno mleko
Koža

Največje napake pri negi kože po 40. letu

Šport in zdravje

Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni

Zadovoljna.si Celo sadje ali sveže iztisnjen sok?
Vizita.si Če delate to, razmislite še enkrat
Okusno.je Zvezda med domačimi napitki, ki uravnava prebavo in krepi imunski sistem
Okusno.je Vitaminski napitek za odpornost
Vizita.si Sok zelene: Naravni eliksir za zdravje, ki ga priporoča zdravnik
Okusno.je Jesenska vitaminska bomba
Okusno.je Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Priporoča
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 01
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 02
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 03
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 04
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 05
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 06
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 07
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 08
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1729