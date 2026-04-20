To je najpogostejša zmota o progesteronu, ki ženske drago stane

Progesteron je eden ključnih hormonov ženskega reproduktivnega sistema, a hkrati eden najmanj razumljenih. Čeprav ga pogosto povezujemo predvsem z nosečnostjo, ima pomembno vlogo v vsakem menstrualnem ciklusu – od stabilizacije sluznice maternice do vpliva na razpoloženje, spanec in občutek notranje umirjenosti.

Pogovarjali smo se z licencirano svetovalko za naravno plodnost, RDT-terapevtko in diplomirano medicinsko sestro Alison Kogoj.

Njegova raven se naravno dvigne šele po ovulaciji, zato je kakovost ovulacije neposredno povezana s tem, koliko progesterona bo telo sploh lahko proizvedlo. Ko je tega hormona premalo, se to pogosto odrazi v simptomih, ki jih ženske hitro pripišejo "stresu" ali "normalnim hormonskim nihanjem", v resnici pa lahko kažejo na pomembno neravnovesje v lutealni fazi ciklusa. Da bi progesteron bolje razumeli, smo se pogovarjali z Alison Kogoj, licencirano svetovalko za naravno plodnost, RDT-terapevtko in diplomirano medicinsko sestro. Celoten intervju z omenjeno strokovnjakinjo si lahko preberete v nadaljevanju.

Kakšno vlogo ima v našem telesu progesteron?

Progesteron je hormon, ki ga telo začne intenzivno proizvajati po ovulaciji (izloča ga rumeno telo, ki na jajčniku nastane po ovulaciji). Njegova ključna naloga je, da pripravi maternico na morebitno nosečnost (endometrij nekoliko stanjša, ga prekrvavi in vpliva na imunski sistem, s čimer lahko pripomore, da maternica sprejme oplojeno jajčno celico, ki ji lahko predstavlja "tujek"), nosečnost potem podpira v zgodnjem obdobju. Obenem deluje pomirjujoče na živčni sistem, uravnava vpliv estrogena in prispeva k občutku notranje stabilnosti po ovulaciji. Pogosto rečemo, da je progesteron "hormon umirjanja in stabilnosti", da deluje kot naravni "antidepresiv".

Zakaj najpogosteje pride do pomanjkanja progesterona?

Najpogosteje ne gre za "problem progesterona samega", ampak za to, da ovulacija ni optimalna ali je sploh ni. Ker se progesteron tvori šele po ovulaciji, je vsaka motnja v ovulaciji neposredno povezana tudi z njegovim pomanjkanjem. Vzroki so lahko kronični stres, energijski primanjkljaj (premalo hrane, pretirana vadba), hormonska neravnovesja, obdobja prehoda (po porodu, v perimenopavzi), pogosteje je to prisotno tudi pri ženskah s PCOS in endometriozo.

Pri kateri starosti najpogosteje pride do pomanjkanja?

Ne gre toliko za starost kot za faze življenja. Pogosteje ga vidimo v zgodnjih letih po menarhi, ko cikli še niso vzpostavljeni, v obdobju po porodu zaradi višje ravni prolaktina, ki zavira ovulacije, in v perimenopavzi, ko ovulacije postajajo manj redne ali jih več ni.

Do pomanjkanja progesterona običajno pride zato, ker ovulacija ni optimalna ali pa je sploh ni.

Kako pomembno vlogo ima pri tem stres?

Izjemno pomembno. Dolgotrajen stres vpliva na os hipotalamus–hipofiza–jajčniki in lahko zavre ovulacijo. Poleg tega telo v stresu prednostno proizvaja kortizol, kar lahko zmanjša razpoložljivost "gradnikov" za spolne hormone. Možne posledice: ovulacija je lahko zamaknjena ali izostane, progesteron se ne tvori dovolj, ciklus postane nestabilen, kar najbolj razberemo iz nestabilne lutealne faze oz. prekratke lutealne faze ciklusa.

Kako lahko same ugotovimo, da imamo prenizko raven progesterona?

Najbolj zanesljivo skozi opazovanje ciklusa, ne samo z eno laboratorijsko vrednostjo. Pri tem je izjemno pomembno, da ženska zanesljivo in redno spremlja svoj menstrualni ciklus, iz katerega lahko vrednoti ovulacijo in poovulacijsko neplodno obdobje oz. dolžino lutealne faze. Na kaj moramo biti pozorne? Kratko lutealno fazo (manj kot ~10 dni). predmenstrualne krvavitve oz. rjave izcedke pred menstruacijo, ki se pojavljajo več kot 3 dni. izrazit PMS (razdražljivost, tesnoba).

Ali lahko opravimo tudi laboratorijsko meritev?

Lahko se opravi tudi laboratorijska meritev estradiola in progesterona v sredini lutealne faze, pri čemer je izjemno pomembno, da je meritev opravljena na ustrezen dan menstrualnega ciklusa. Ženska, ki svojega ciklusa ne spremlja sistematično, tega dneva ne bo znala določiti in meritev je posledično nesmiselna. Nikoli pa ne gledamo zgolj laboratorijskih številk – vedno jih postavimo v širši kontekst: prisotnost ovulacij, dolžina lutealne faze, simptomi, laboratorijske vrednosti.

Kako nizka raven progesterona vpliva na menstrualni ciklus?

Progesteron daje ciklusu strukturo v drugi polovici. Če ga ni dovolj, lahko pride do predčasnih krvavitev, lutealna faza je kratka in posledično ni pogojev za nosečnost – ta v takšnem ciklusu sploh ne nastopi ali pa obstaja večje tveganje za spontani splav.

Nizka raven progesterona vpliva na menstrualni ciklus.

Kakšna je povezava med progesteronom in ovulacijo?

Ključna. Progesteron je dokaz, da je do ovulacije prišlo. Brez ovulacije ni progesterona. Ženska torej ne more imeti "normalnega progesterona", če ne ovulira. Lahko pa ovulira, vendar je lutealna faza šibkejša (posledica slabšega delovanja rumenega telesa) – takrat je progesteron nižji.

Kako pomanjkanje progesterona vpliva na plodnost?

Progesteron je nujen za pripravo maternične sluznice na implantacijo in ohranjanje zgodnje nosečnosti. Če ga je premalo, se zarodek težje ugnezdi, lahko pride do spontanega splava. Zato pri težavah z zanositvijo vedno gledamo, ali je ovulacija kakovostna in ali je lutealna faza zadostna.

Kdaj naj ženska poišče strokovno pomoč?

Smiselno je, če opazi ponavljajoče se kratke cikluse ali kratko lutealno fazo, večmesečne težave z zanositvijo, ponavljajoče se zgodnje izgube (že po 2 spontanih splavih, vključno z biokemično nosečnostjo), izrazit PMS ali predmenstrualne krvavitve oz. rjave izcedke, ki trajajo več kot 3 dni. Pomembno pa je, da se ne zanašamo samo na en laboratorijski izvid, ampak pogledamo celoten vzorec ciklusa.

Strokovnjakinja opozarja: "V praksi opažam, da se težave, povezane s pomanjkanjem progesterona, v splošni ginekološki obravnavi pogosto ne naslovijo dovolj poglobljeno. Eden od razlogov je, da se ne izhaja iz individualnosti ženskega ciklusa – ciklus se praviloma ne spremlja sistematično, kar pomeni, da pomembni parametri, kot je dolžina lutealne faze, pogosto niso ocenjeni." "Prav tako se vrednosti hormonov, kot sta progesteron in estradiol, ne določajo vedno časovno natančno – merjenje izven sredine lutealne faze lahko vodi v netočne ali klinično manj uporabne rezultate. Brez razumevanja, kdaj je do ovulacije dejansko prišlo, tudi laboratorijski izvidi izgubijo pomemben del svoje vrednosti." "Pogosto se minimalizira tudi pojav rjavih izcedkov pred menstruacijo, ki jih ženske velikokrat slišijo kot "nekaj normalnega". V resnici pa je tak simptom lahko pomemben pokazatelj dogajanja v lutealni fazi, še posebej pri ženskah, ki se soočajo s težavami pri zanositvi ali z izkušnjo spontanega splava."

Za zaključek pa še, kaj je najpogostejša zmota o progesteronu?

Najpogostejša zmota je, da je progesteron nekaj, kar "preprosto dodamo", če ga je premalo (kar je sicer pogosto tudi zelo pomembna terapevtska intervencija). V resnici pa je ključno vprašanje, ali telo sploh ovulira – in zakaj ne. Progesteron ni izhodišče, ampak posledica zdrave ovulacije. Zato se pri celostnem pristopu vedno vračamo k osnovi: razumevanju ciklusa, opazovanju telesa in iskanju vzrokov, ne samo odpravljanju posledic.