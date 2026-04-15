Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Sedenje s prekrižanimi nogami
Zdravje

Ali je sedenje s prekrižanimi nogami nevarno za naše zdravje?

N. Č.
15. 04. 2026 04.00
0

Ženske pogosto sedimo s prekrižanimi nogami. Običajno gre za komibinacijo udobja, navade in družbenih pričakovanj, ki jih ponotranjimo že zelo zgodaj. Takšen položaj telesa je pogosto predstavljen kot "primeren", urejen ali vljuden, zato ga marsikatera ženska uporablja skoraj nezavedno. Pa je to početje v resnici nevarno za naše zdravje? Preverite v nadaljevanju.

Za mnoge je sedenje s prekrižanimi nogami neizogibno vsakodnevno početje, še posebej pri ženskah, pogosto pa je spremljano z opozorili o potencialnih poškodbah sklepov. A kot pojasnjujejo ortopedi in fizioterapevti, osrednji problem ne tiči toliko v sami pozi, temveč v času, ki ga v njej preživimo, piše Tportal. 

Čeprav so pretekli nasveti poudarjali, da je to navado treba v celoti opustiti, se sodobne raziskave nagibajo k razumevanju biomehanike telesa, ki kaže, da kratkotrajno in občasno sedenje s prekrižanimi nogami pri zdravih posameznikih ne povzroča trajnih poškodb

Ali je sedenje s prekrižanimi nogami škodljivo za zdravje?

Strokovnjaki, kot so ortopedi in fizioterapevti, pojasnjujejo, da sedenje z eno nogo preko druge lahko privede do začasnih sprememb v položaju kolkov in kolen. To poveča obremenitev na ligamente in lahko povzroči občutek "izkrivljenosti". Vendar pa ti začasni učinki ne vodijo do razvoja artritisa ali trajnega uničenja hrustanca, piše Tportal. 

Hrbtenica, da ohrani ravnotežje in vaše težišče nad medenico, mora kompenzirati spremembo položaja spodnjega dela telesa. To vpliva tudi na položaj glave, saj se lahko vratna vretenca zaradi te kompenzacije "izkrivijo". Kljub temu, kot pišejo strokovni viri, sam položaj kratkoročno ni kritičen, če ste sicer zdravi. Glavni problem nastopi pri daljšem zadrževanju v isti, statični pozi, še poudarjajo.

Ženske se pogosto že zgodaj navadimo sedeti s prekrižanimi nogami.FOTO: iStockphoto

Kaj svetujejo strokovnjaki?

Če vam je sedenje s prekrižanimi nogami udobno, zdravniki svetujejo, da to počnete občasno, ne pa kot edini način sedenja. Pomembno je tudi redno menjavati stran, na katero prekrižate noge, in vsakih trideset minut naredite kratko pavzo za hojo, piše ABC News. Pri delu za računalnikom je idealen položaj, da imate stopala na tleh, kolena pa v višini ali malo pod ravnjo kolkov. S tem boste zaščitili tako kolena kot hrbet, še dodajajo. 

Dolgotrajno sedenje s prekrižanimi nogami ima lahko posledice

Pravi problem nastane, ko sedite v eni sami, statični pozi, tudi s prekrižanimi nogami, neprestano in brez premorov za vstajanje ali raztezanje – in to skozi daljše časovno obdobje, denimo leta. Takšno kronično vedenje vodi v pogostejše bolečine, občutek otrdelosti in neugoden občutek "težkih nog", piše ABC News, ki povzema trditve priznanih fizoterapevtov iz Sydneya. 

Poleg tega mora hrbtenica nenehno kompenzirati spremenjeno držo, kar povzroča napačno poravnavo vretenc, še posebej v vratnem predelu. Ta stalna kompenzacija obremenjuje kosti v vratu in sčasoma lahko povzroči kronične bolečine ali ukočenost, še opozarjajo omenjeni fizioterapevti. 

Mailing
Zadovoljna fit
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr, abc.net.au

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1640