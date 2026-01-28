Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji

Sodobni prehranski trendi so privedli do dramatičnega porasta porabe rafiniranih sladkorjev, ki imajo dalečsežne negativne posledice za človeško zdravje. Dr. Robert Lustig, priznani pedopsiater in profesor pediatrije na Univerzi v Kaliforniji, opozarja na kritično razliko med naravnimi in dodanimi sladkorji.

Kakšna je razlika med dodanimi in naravnimi sladkorji?

Medtem ko so naravni sladkorji, ki jih najdemo v mleku in sadju, relativno neškodljivi zaradi prisotnosti vlaknin in mineralov, ki nevtralizirajo morebitne škodljive učinke, je zgodba pri dodanih sladkorjih povsem drugačna, poroča Tportal. Ti so po besedah dr. Lustiga strup, ki eksponentno pospešuje proces staranja in uničuje vitalnost imunskega sistema, kar vodi do vrste degenerativnih bolezni in kroničnih stanj, ki lahko celo skrajšajo življenjsko dobo, še dodajajo pri omenjenem portalu. Njegova izrazito kritična stališča glede dodanega sladkorja so postala mednarodno znana, še posebej po njegovem predavanju z naslovom 'Sladkor: Grenka resnica', ki je na platformi YouTube zabeležilo več kot 25 milijonov ogledov in odmevalo po vsem svetu.

4 razlogi, zakaj je dodani sladkor izjemno škodljiv

Dr. Robert Lustig jasno poudarja štiri glavne razloge, zakaj je dodani sladkor izjemno škodljiv za zdravje.

Fruktoza napada jetra Prvi in najpomembnejši je, da fruktoza napada jetra. Sladkor, ki ga poznate, je mešanica glukoze in fruktoze. Glukoza je nujna za energijo, toda fruktoza je druga zgodba. Ko je fruktoze preveč, zatre delovanje mitohondrijev, predvsem v jetrih, piše Tportal po poročanju dr. Lustiga. Kar to v praksi pomeni, je, da celice fruktoze ne morejo pretvoriti v energijo. Namesto tega jo pretvorijo v maščobo. Posledice so lahko dramatične: pojavijo se zamaščena jetra, debelost, visok krvni tlak, visok holesterol in razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Te povezave so dobro dokumentirane in jih potrjujejo številne študije, kar dokazuje resnost problema prekomernega uživanja dodanega sladkorja v naši moderni prehrani.

Pospešeno staranje Glikacija oziroma pospešeno staranje je še en hud učinek prekomernega uživanja sladkorja, ki presega gube. Gre za proces, pri katerem se molekule sladkorja vežejo na beljakovine in maščobe v telesu, kar vodi do poškodb tkiv in celic. Dr. Lustig pravi: "Kardiovaskularne bolezni, bolezni ledvic, diabetes, demenca, rak ... Vse te bolezni povzroča sladkor in fenomen glikacije." Ne gre le za kozmetične težave, temveč za celo vrsto resnih bolezni. Čeprav procesa glikacije ne moremo popolnoma ustaviti, ga prekomeren vnos sladkorja drastično pospešuje. Zato je ključno zmanjšati dodani sladkor, če želite ohraniti zdravje in mladosten videz celotnega telesa, ne zgolj kože. Slabšanje imunskega sistema Dodani sladkor prav tako resno škodi imunskemu sistemu. Sladkor uničuje vaš mikrobiom v črevesju, ki je ključen za obrambo pred boleznimi. Z uničevanjem pregrad, ki zadržujejo škodljive bakterije zunaj krvotoka, sladkor neposredno slabi vaš imunski sistem, vas naredi bolj dovzetne za okužbe in bolezni, poroča Tportal.

icon-expand Sladkor FOTO: Dreamstime

Odvisnost Dr. Lustig omenja še eno skrb zbujajočo točko: odvisnost. Fruktoza ima lastnost, da spodbudi sistem nagrajevanja v možganih, kar povzroči, da si želimo vedno več sladkega. Čeprav znanost še ni odkrila enega samega 'gena za odvisnost', je dejstvo, da se mnogi ljudje težko ustavijo pri zgolj enem koščku čokolade. To poudarja, kako globoko sladkor vpliva ne le na naše fizično, temveč tudi na naše mentalno zdravje in navade.

icon-expand Sladkor FOTO: Dreamstime

Kako zmanjšati vnos dodanega sladkorja?

Prehod na prehrano z zmanjšanim vnosom sladkorja zahteva odločnost in spremembo navad. Dr. Lustig svetuje radikalen, a nujen prvi korak: "Odstranite vse sladke pijače iz vaše prehrane," saj, kot pravi, "ni nobenega razloga, da bi bil sladkor kadarkoli v kakršni koli pijači." To vključuje ne le gazirane pijače, ampak tudi sadne sokove in druge industrijsko pripravljene napitke, ki so pogosto preobloženi z dodanimi sladkorji.

Če pa je prisotna želja po sladkem okusu, priporoča poseganje po celovitem sadju, in to z razlogom: 'vlaknine v sadju so ključne, saj upočasnjujejo absorpcijo fruktoze in preprečujejo dramatične skoke krvnega sladkorja, ki bi sicer sprožili nadaljnjo željo po sladkem'.

Uživajte neprocesirana živila

Dr. Lustigov temeljni pristop k zdravi prehrani je osredotočen na koncept "prave hrane", ki implicira neprocesirana živila, ki so bila minimalno, če sploh, industrijsko obdelana. Poudarja, da je visoka koncentracija dodanega sladkorja pretežno lastnost ultra-procesirane hrane. Njegova strategija za pametno nakupovanje je zato preprosta, a izjemno učinkovita: 'pri nakupovanju se osredotočite na oddelke s sadjem, zelenjavo in hladilnike, kjer se nahajajo sveži proizvodi, in se izogibajte osrednjim policam v trgovinah'. Te so namreč preplavljene z embalirano in ultra-procesirano hrano, ki pogosto skriva velike količine sladkorja in drugih neželenih aditivov, poroča Tportal.

icon-expand Ultra procesirana živila FOTO: AdobeStock

Upoštevajte načelo zmernosti

Glede sladkih dobrot, kot so različne sladice, pa dr. Lustig zagovarja načelo zmernosti in zavedanja. Če si jo privoščite enkrat tedensko, je to povsem sprejemljivo, sploh če je domača in narejena z ljubeznijo, kar, kot navaja Lustig, lahko štejemo kot "nagrado" v polnem življenju. Težava nastopi takrat, ko se nagrajujemo s sladico pri vsakem obroku – takšno ravnanje namreč odraža neravnovesje in patološko odvisnost, ki ima globoke posledice za metabolizem.

icon-expand sladica ali solata FOTO: Profimedia

