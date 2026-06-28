Kako spati v vročinskem valu? 7 trikov, ki res delujejo

Spanje v vročini je eden najpogostejših poletnih izzivov, saj telo ponoči težko vzdržuje naravno temperaturo, ko je zrak v prostoru prevroč. Ko se temperature tudi ponoči ne spustijo, se poveča občutek nemira, potenje postane intenzivnejše, spanec pa postane plitvejši in prekinjen. Prav zato mnogi v vročinskem valu poročajo o slabšem počutju, utrujenosti in občutku, da se zjutraj zbudijo še bolj izčrpani, kot so bili zvečer.

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Kakšna je idealna temperatura za spanje?

Ko ponoči temperature ostanejo visoke, telo težko doseže naravni padec notranje temperature, ki je nujen za kakovosten spanec. Vročina moti uspavanje, povzroča pogosta prebujanja in preprečuje, da bi prešli v globlje faze spanja. Zato se mnogi poleti zbujamo utrujeni, ne glede na to, koliko ur smo dejansko spali. Po podatkih Healthline je idealna temperatura za spanje okoli 18–19 C, saj telo pred spanjem naravno zniža svojo notranjo temperaturo. Če je okolje prevroče, se ta proces prekine, kar povzroči težave z uspavanjem in plitvejši spanec. Melatonin, hormon spanja, se sprošča počasneje, če je okolje prevroče, zato telo težje preide v globlje faze spanja.

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Vročina vpliva tudi na potenje, ki je glavni mehanizem hlajenja. Če je zrak v prostoru topel in vlažen, se pot ne more učinkovito izhlapevati, kar dodatno dvigne občutek vročine in povzroča prebujanje.

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Kako zaspati, ko je zunaj vroče?

Ko se zunaj tudi pozno zvečer ne ohladi, se spanje v vročini spremeni v pravi izziv. Telo se težko sprosti, ker notranje temperature ne more znižati na raven, ki je potrebna za uspavanje, zato se pojavi občutek nemira, premetavanje in pogosta prebujanja. Vroč zrak v prostoru upočasni hlajenje kože, kar še dodatno oteži prehod v fazo globokega spanca. Prav zato mnogi v vročinskem valu poročajo, da kljub utrujenosti preprosto ne morejo zaspati.

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Ohladite prostor, še preden greste v posteljo

Strokovnjaki priporočajo, da čez dan zaprete okna, rolete in zavese, da preprečite vdor vročega zraka. Ko se zunaj ohladi, prostor prezračite. To pomaga ustvariti temperaturno razliko, ki telesu omogoča lažji prehod v spanec. Če uporabljate ventilator, ga usmerite tako, da zrak kroži po prostoru, ne da piha neposredno v vas. Pretok zraka pomaga izhlapevanju potu, kar telesu omogoča učinkovitejše hlajenje.

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Izberite pravo posteljnino in pižamo

Debele odeje in sintetične tkanine zadržujejo toploto. Healthline navaja, da bombaž in lan omogočata boljše kroženje zraka in manj zadržujeta toploto, kar zmanjša možnost nočnega pregrevanja. Tudi izbira tanjše rjuhe namesto odeje lahko naredi veliko razliko. Pri pižami velja enako: naravni materiali pomagajo telesu vzdrževati nižjo temperaturo, medtem ko sintetični materiali toploto ujamejo ob koži.

icon-expand Izberite ustrezno pižamo. FOTO: Shutterstock

Hladite telo, ne le prostora

Kratka mlačna prha pred spanjem pomaga telesu znižati notranjo temperaturo. Pregled znanstvenih virov izpostavlja, da telo pred spanjem naravno izgubi približno 1 C, zato mu lahko s prho pomagamo doseči ta padec. Hladni obkladki na zapestjih, vratu ali gležnjih lahko dodatno pomagajo, saj so to točke, kjer telo najhitreje oddaja toploto.

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Izogibajte se dejavnostim, ki dvignejo telesno temperaturo

Visoko intenzivna vadba, vroča hrana, alkohol in kofein lahko dvignejo notranjo temperaturo in motijo naravni proces ohlajanja pred spanjem. Healthline navaja, da lahko kofein in pozna vadba zvišata telesno temperaturo ter upočasnita uspavanje. Priporočljivo je, da zadnji obrok pojeste vsaj tri ure pred spanjem in se izogibate težki hrani.

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Ustvarite čim bolj temen prostor

Svetloba vpliva na izločanje melatonina. Poleti, ko so dnevi daljši, telo melatonin začne izločati pozneje, kar lahko dodatno oteži uspavanje. Zatemnitvene zavese ali maska za oči pomagajo telesu prepoznati, da je čas za spanje.

icon-expand Ustvarite temen prostor. FOTO: Adobe Stock

Spite bližje tlem ali v hladnejšem delu stanovanja

Topel zrak se dviguje, zato je temperatura pri tleh pogosto nižja kot na višini postelje. Healthline navaja, da lahko že premik spalnega prostora v nižji del stanovanja ali spanje bližje tlem občutno zmanjša občutek vročine. Če imate možnost, izberite sobo na severni strani ali prostor, ki se čez dan najmanj segreje.

Poskrbite za nižjo vlažnost

Vlažen zrak otežuje izhlapevanje potu, kar pomeni, da se telo težje ohladi. Če je mogoče, uporabite razvlažilec zraka ali prezračite prostor v času, ko je zunanji zrak manj vlažen. Vlažnost je eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na občutek vročine med spanjem.

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Kdaj poiskati pomoč? Če se redno prebujate prepoteni ali imate občutek, da se ponoči pregrevate, vzrok morda ni le vročina. Hormonske spremembe, zdravila ali zdravstvena stanja, kot so hipertiroidizem ali anksioznost, lahko povzročajo nočno pregrevanje. V takih primerih Healthline priporoča posvet z zdravnikom.

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