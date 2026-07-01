Vročinski val se končuje: nevihte prinašajo olajšanje, a tudi spremembe v počutju

Nevihte, ki bodo nocoj prekinile vročinski val, ne prinašajo le meteorološkega olajšanja, temveč tudi fizično in psihično sprostitev. Po napovedih ARSO bodo nevihte najprej zajele južni del države, nato pa se bodo razširile nad večji del Slovenije, piše 24ur.com.

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Naše telo se na spremembe vremena odziva intenzivno, kar lahko v teh dneh občutimo tudi sami. Če ste bili zadnje dni utrujeni, razdražljivi ali brez energije, je to povsem normalen odziv na ekstremne temperature. Zvečer pa nas čaka svež zrak, lažje dihanje in občutek, da je poletje končno zadihalo.

Kako sprememba vremena vpliva na telo?

Ko se vročinski val nenadoma konča, se naše telo odzove na padec temperature, spremembo zračnega tlaka in povečano vlago. Po podatkih Mayo Clinic se ob hitrih vremenskih prehodih pogosteje pojavljajo glavoboli, utrujenost in občutek "težke glave". Razlog je v tem, da spremembe tlaka vplivajo na krvne žile in živčne receptorje, kar lahko sproži migrene ali napetostne glavobole. Tudi Healthline navaja, da se ob padcu temperature izboljša srčni utrip, dihanje postane lažje, telo pa porabi manj energije za hlajenje. Zato se po nevihti pogosto počutimo bolj sproščeno, lažje dihamo in imamo več energije.

icon-expand Sprememba vremena vpliva tudi na počutje. FOTO: Shutterstock

Zakaj se pred nevihto počutimo utrujene?

Veliko ljudi poroča, da se tik pred nevihto počutijo izčrpane, zaspane ali razdražljive. To ni naključje. Po raziskavah, ki jih povzema Healthline, je za to kriva kombinacija visokih temperatur, vlage in padca zračnega tlaka. Ko se tlak znižuje, se krvne žile širijo, kar lahko povzroči občutek teže v glavi, zmanjšano koncentracijo in splošno utrujenost.

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Povečana vlaga v zraku dodatno obremeni dihala, zato se telo hitreje utrudi. Ko se nevihta začne, se zrak ohladi in tlak stabilizira, kar prinese občutek olajšanja. Prav zato se po dežju pogosto počutimo "resetirane".

Zakaj se po nevihti počutimo bolje?

Nevihte prinesejo padec temperature, svež zrak in negativne ione, ki po podatkih Mayo Clinic lahko izboljšajo razpoloženje. Negativni ioni nastajajo ob padavinah in vlažnem zraku ter vplivajo na raven serotonina, kar lahko dvigne občutek sproščenosti in dobrega počutja.

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Kako nevihte izboljšajo kakovost spanja?

Po nevihti se izboljša tudi kakovost spanja. Ko se zrak ohladi, telo lažje uravnava temperaturo, kar je ključno za globok spanec. Po podatkih Mayo Clinic je optimalna temperatura za spanje med 18 in 20 C, kar pomeni, da vročinski val močno obremenjuje termoregulacijo. Ko nevihte prinesejo padec temperatur, se telo končno lahko sprosti, srčni utrip se umiri, dihanje postane lažje, kar omogoča hitrejši prehod v fazo globokega spanca.

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Tudi Healthline navaja, da se med vročino poveča raven kortizola, hormona stresa, kar povzroča nemir, prebujanje in občutek "prekuhanosti" med spanjem. Ko se zrak po nevihti ohladi, se kortizol zniža, kar omogoči bolj stabilen spalni cikel. Zato mnogi poročajo, da po dežju spijo bolje, hitreje zaspijo in se zbudijo bolj spočiti.

icon-expand Ste tudi ve med vročinskim valom slabo spale? FOTO: AdobeStock

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