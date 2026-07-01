Zakaj nas poleti boli glava? Strokovnjaki opozarjajo na skrite vzroke

Tudi letošnje poletje smo priča vročinskim valovom, hkrati pa večina ljudi preživi dneve v močno ohlajenih prostorih – doma, v pisarnah, trgovinah in avtomobilih. Prav ta skok iz 35 C zunaj v 21 C znotraj je eden najpogostejših razlogov, da nas poleti boli glava. Strokovnjaki opozarjajo, da hitre spremembe temperature, visoka vlažnost, dehidracija in izpostavljenost vročini močno vplivajo na naše telo in lahko sprožijo tako običajne kot migrenske glavobole.

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Nevarna nihanja temperatur: zakaj nas poleti boli glava?

Poletni glavoboli niso posledica zgolj vročine, temveč predvsem načina, kako se naše telo odziva na hitre temperaturne spremembe. Healthline pojasnjuje, da vročina sama po sebi ni nujno neposreden vzrok glavobola – težava nastane, ko se telo poskuša prilagoditi ekstremnim razmeram. Ko iz vročega okolja stopimo v močno ohlajen prostor, se krvne žile v glavi hitro skrčijo ali razširijo, kar lahko sproži bolečino. Poleg tega so poleti pogosti tudi drugi sprožilci: močna sončna svetloba, visoka vlažnost, onesnažen zrak in nenadni padci zračnega tlaka. Vse to lahko vpliva na raven serotonina, hormona, ki je povezan z nastankom glavobolov in migren.

icon-expand Tudi vas muči poletni glavobol? FOTO: Shutterstock

Vročina, dehidracija in "klima šok"

Eden najpogostejših razlogov za poletne glavobole je dehidracija. Ko smo izpostavljeni visokim temperaturam, telo izgublja več tekočine, kar lahko sproži tako običajne kot migrenske glavobole. Healthline navaja, da je dehidracija eden najpogostejših sprožilcev poletnih migren, saj telo v vročini potrebuje bistveno več vode.

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Drugi pogost sprožilec je t. i. "klima šok". Če je razlika med zunanjo in notranjo temperaturo prevelika, se telo težko prilagodi. Nenadno ohlajanje lahko povzroči napetost v mišicah vratu in glave, kar vodi v napetostne glavobole. Študije, ki jih povzema Healthline, kažejo, da se število obiskov urgence zaradi migren poveča v obdobjih visokih temperatur in nizke vlažnosti.

icon-expand Klima je v poletnih mesecih pogost sprožilec glavobola. FOTO: AdobeStock

Vreme, migrene in občutljivost na okolje

Migrene so še posebej občutljive na vremenske spremembe. Po podatkih Healthline lahko vročina, vlaga, veter, dež ali spremembe zračnega tlaka sprožijo migrenski napad – pri nekaterih ljudeh že majhna sprememba, pri drugih šele kombinacija več dejavnikov. Pregled 17 študij med letoma 2017 in 2022 je pokazal, da so migrenski napadi pogostejši ob ekstremnih vremenskih razmerah, kot so visoke temperature, nevihte in hitri skoki v zračnem tlaku. Razlog je v tem, da vremenske spremembe vplivajo na kemijske procese v možganih, kar lahko sproži bolečino.

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Kdaj je glavobol znak resnejše težave?

Če se glavobol pojavi skupaj z vrtoglavico, slabostjo, mišičnimi krči ali izjemno žejo, je lahko znak toplotne izčrpanosti, ki lahko napreduje v sončarico – stanje, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Healthline opozarja, da je glavobol eden prvih znakov toplotnega stresa, ki ga ne smemo ignorirati.

icon-expand Tudi vas poleti muči glavobol? FOTO: AdobeStock

Če se glavoboli pojavljajo pogosto, so zelo močni ali spremljani z nevrološkimi simptomi (zmedenost, težave z govorom, motnje vida), je nujen posvet z zdravnikom.

Kako si lahko pomagamo?

Strokovnjaki svetujejo, da poleti pazimo na postopno ohlajanje prostorov, pijemo dovolj vode, se izogibamo neposrednemu soncu in spremljamo vremenske spremembe, ki bi lahko sprožile glavobol. Če se vam glavoboli pojavljajo pogosto, je koristno voditi dnevnik sprožilcev, kot priporoča Healthline.

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