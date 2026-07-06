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Otekanje nog
Zdravje

Zakaj poleti bolj otekajo noge? Razlogi, ki presenetijo mnoge

N. Č.
06. 07. 2026 04.00
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Otekanje nog je poleti pogostejše, ker vročina razširi krvne žile in upočasni vračanje krvi proti srcu. Hormoni, dehidracija in lahka poletna obutev pa težavo še okrepijo, zato se mnoge ženske julija počutijo bolj utrujene in napihnjene.

Julij je za številne ženske najzahtevnejši poletni mesec, saj se prav v tem času najpogosteje pojavi občutek težkih nog, napihnjenih gležnjev in neprijetnega zadrževanja vode. Vročina, hormonska nihanja in poletni življenjski slog ustvarijo popolno kombinacijo dejavnikov, ki vplivajo na cirkulacijo in delovanje limfnega sistema. Razumevanje teh vzrokov je ključ, da lahko težavo omilimo in se v vročih dneh počutimo lažje.

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Zakaj se težava pojavi ravno julija?

Julij je običajno najtoplejši mesec leta, kar pomeni, da je telo dlje časa izpostavljeno visokim temperaturam. Mayo Clinic pojasnjuje, da toplota povzroči širjenje krvnih žil, kar upočasni vračanje krvi proti srcu in poveča zastajanje tekočine v spodnjih okončinah.

Poleg tega se v tem času poveča fizična aktivnost, potovanja, bivanje na plaži in pogostejše nošenje lahke obutve. Vse to vpliva na cirkulacijo in lahko sproži otekanje, ki ga ženske opazijo že po nekaj urah na vročini.

Hoja po pesku
Hoja po peskuFOTO: Shutterstock

Vročina in širjenje krvnih žil

Ko se temperature dvignejo, se krvne žile naravno razširijo, da bi telo lažje oddajalo toploto. Mayo Clinic navaja, da je vazodilatacija eden najpogostejših razlogov za poletno otekanje nog. Ko se žile razširijo, kri potuje počasneje, kar pomeni, da se tekočina lažje zadržuje v tkivih. Zato se otekanje pogosto pojavi že po nekaj urah na soncu, še posebej pri tistih, ki veliko stojijo ali hodijo.

Hormonska nihanja in zadrževanje vode

Hormoni imajo pomembno vlogo pri tem, kako telo uravnava tekočine. Healthline pojasnjuje, da estrogen in progesteron vplivata na zadrževanje vode, kar je opazno predvsem v drugi polovici menstrualnega cikla.

Ko se hormonska nihanja združijo z visokimi temperaturami, se otekanje pogosto okrepi. Mnoge ženske poročajo, da se simptomi julija izrazito poslabšajo, saj vročina dodatno obremeni cirkulacijo, medtem ko hormoni spodbujajo zadrževanje tekočine v tkivih.

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Poletna obutev in pomanjkanje opore

Poleti se pogosto odločamo za obutev, ki je lahka in odprta, a ne podpira stopal. To pomeni, da mišice in vezi delujejo drugače kot v stabilni obutvi, kar lahko dodatno obremeni gležnje in stopala ter povzroči otekanje.

Sandali, japonke in mehka poletna obutev so udobni, a pogosto ne nudijo dovolj opore. Mayo Clinic opozarja, da neustrezna obutev lahko poslabša cirkulacijo in povzroči otekanje, še posebej pri ljudeh, ki veliko stojijo ali hodijo. 

Poletna obutev ne nudi dovolj opore.
Poletna obutev ne nudi dovolj opore.FOTO: iStock

Najpogostejše napake, ki otekanje še poslabšajo

Mnoge ženske poleti nevede počnejo stvari, ki otekanje še okrepijo. Med najpogostejšimi napakami so dolgotrajno sedenje ali stanje, nošenje tesnih oblačil, premalo hidracije, pretirano uživanje slane hrane, nošenje neudobne obutve ter ignoriranje prvih znakov otekanja. Healthline opozarja, da lahko tudi dolgotrajno sedenje na plaži ali ob bazenu poslabša pretok krvi, kar vodi do hitrejšega nastanka edema.

Kdo je najbolj ogrožen?

Otekanje nog poleti je pogostejše pri ženskah po 30. letu, pri tistih z občutljivo cirkulacijo, pri ženskah, ki veliko stojijo ali sedijo, pri nosečnicah ter pri tistih, ki imajo hormonska nihanja ali jemljejo hormonsko terapijo. Healthline izpostavlja, da se edem pogosteje pojavlja pri ljudeh, ki imajo težave z zadrževanjem vode, pri tistih, ki se hitro dehidrirajo, ter pri ljudeh, ki nosijo neudobno obutev ali tesna oblačila.

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Kako lahko rešiš težavo?

Čeprav je otekanje poleti pogosto, ga lahko z nekaj preprostimi ukrepi hitro omiliš. Mayo Clinic priporoča dvig nog nad nivo srca, saj to izboljša cirkulacijo in zmanjša zastajanje tekočine.

Pomaga tudi redna hidracija, izogibanje tesnim oblačilom, hlajenje nog s hladnimi tuši ter zmerno uživanje soli. Healthline dodaja, da je pomembno tudi izogibanje dolgotrajnemu sedenju ali stanju, saj gibanje spodbuja pretok krvi in limfe.

Tudi vam poleti otekajo noge?
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Poleti je koristno tudi prhanje po plavanju, saj klor in morska sol lahko dražita kožo in povzročita dodatno občutljivost, kar lahko poslabša občutek otekanja.

Kdaj je čas za zdravnika?

Če otekanje nog ne izgine po počitku, hidraciji ali dvigu nog, ali če se pojavi nenadoma in je prisotna bolečina, rdečina ali občutek toplote, Mayo Clinic priporoča posvet z zdravnikom. Če se otekanje pojavlja vsak dan, je izrazito ali se širi proti kolenom, je dobro izključiti druge vzroke, kot so težave s cirkulacijo, limfnim sistemom ali hormonskim ravnovesjem.

Tudi vam poleti otekajo noge?
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Vir: Vir: healthline.com, mayoclinic.org

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