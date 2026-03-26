Takšno kuhinjo ima 24 % Slovencev

Kuhanje zato ni le priprava hrane. Je del vsakodnevnih ritualov, ki povezujejo ljudi in ustvarjajo občutek doma. Prav skupni obroki so pogosto tisti trenutki dneva, ko si družina ali prijatelji vzamejo čas drug za drugega. Vendar kljub temu tudi tukaj ne gre brez izzivov.

Kako Slovenci kuhajo in jedo

Zanimiv vpogled v naše navade prinaša poročilo Cooking and Eating Report, ki ga je pripravilo podjetje IKEA. Raziskava, izvedena v 31 državah med več kot 32.000 anketiranci, razkriva, kako ljudje danes kuhajo, jedo in preživljajo čas doma. Rezultati kažejo, da Slovenci še vedno radi kuhamo doma. Večina gospodinjstev pripravi obroke štiri do šestkrat na teden, kar je več kot globalno povprečje. Pogosto posegamo po svežih sestavinah, obedovanje zunaj ali naročanje hrane pa je pri nas nekoliko manj pogosto kot v številnih drugih državah. Posebno mesto ima tudi jedilna miza. Medtem ko po svetu pogosto opravlja več funkcij in se uporablja tudi kot delovni kotiček ali prostor za učenje, v Sloveniji ostaja predvsem prostor za obroke. Prav za mizo se najpogosteje zberejo družinski člani in prijatelji – kar 81 % Slovencev pravi, da je skupno prehranjevanje pomemben del njihovega vsakdana, kar je precej nad svetovnim povprečjem, ki znaša 64 %. Čeprav Slovenci radi kuhamo doma, vsakdan v kuhinji ni vedno brez izzivov. Raziskava kaže, da se mnogi pri pripravi obrokov srečujejo predvsem s praktičnimi omejitvami prostora, kot so premalo delovne površine, nepregledno shranjevanje ali omejena oprema v kuhinji.

Premalo prostora za shranjevanje je izziv za kar 28 % Slovencev

Izzivi, s katerimi se srečujemo med kuhanjem

V številnih domovih se kuhinjski prostor zdi bolj omejen, kot bi si želeli – 24 % Slovencev poroča, da imajo manjše kuhinje, kjer je delovna površina hitro polna desk za rezanje, loncev, sestavin in aparatov. Tudi priprava preprostega obroka lahko zahteva skrbno načrtovanje in organizacijo. Pomanjkanje prostora za shranjevanje predstavlja podoben izziv za 28 % Slovencev. Ko so lonci zloženi drug na drugega ali se pripomočki izgubijo med drugimi stvarmi, pogosto porabimo več časa za iskanje kot za samo kuhanje. Takšne manjše nevšečnosti hitro ustvarijo občutek naglice in stresa, zaradi česar kuhanje postane manj prijetna izkušnja. Prav zaradi tega postane dobra organizacija kuhinje zelo pomembna. Ko je prostor pregleden in funkcionalen, je priprava obrokov lažja, kuhanje pa bolj sproščeno.

Za lažjo pripravo obrokov je pomembna dobra organizacija kuhinje

Rešitve, ki lahko olajšajo vsak korak v kuhinji

Velikokrat pridejo do izraza premišljene rešitve, ki upoštevajo način, kako ljudje kuhinjo uporabljajo vsak dan. Podjetje IKEA pri načrtovanju kuhinj in vseh izdelkov, povezanih s kuhanjem in prehranjevanjem, razmišlja o celotnem ciklu kuhanja in prehranjevanja. Na podlagi več kot 80 let raziskovanja vsakdanjega življenja doma razvija rešitve, ki niso usmerjene le v posamezne izdelke, temveč v to, kako ljudje dejansko uporabljajo svoje kuhinje. To pomeni, da kuhinja podpira vse korake – od načrtovanja obrokov in priprave hrane do kuhanja, postrežbe, skupnega obedovanja, pospravljanja ter shranjevanja. Modularni kuhinjski sistemi, kot je METOD, nudijo vsestranske delovne površine in prilagodljive možnosti shranjevanja, kar olajša prilagajanje kuhinje različnim prostorom in življenjskim slogom, ne glede na to, ali gre za majhno mestno stanovanje ali večjo družinsko kuhinjo. KNOXHULT enote zagotavljajo enostaven dostop do sestavin in pripomočkov, medtem ko UPPDATERA organizatorji za kuhinjske predale skrbijo za urejeno shranjevanje posode, pripomočkov in kuhinjskih orodij, kar prihrani čas in zmanjša stres. Pametne rešitve za shranjevanje, kot so KORKEN kozarci, 365+ posode za živila in VARIERA organizatorji, pomagajo pri upravljanju ostankov in osnovnih živil, tako da je vse lahko dostopno in vsakodnevne rutine potekajo gladko. Izvlečni sistemi in notranji predali še bolj maksimirajo prostor ter izboljšajo preglednost, kar je še posebej pomembno v manjših kuhinjah, kjer vsak centimeter šteje.

Izvlečni sistemi in notranji predali izboljšajo preglednost

