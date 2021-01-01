Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Prve sezone šova Na lovu je konec
Voditeljica razkrila: po ločitvi je tudi sama ponovno našla srečoLeta si ne znamo več predstavljati brez priljubljenega šova Ljubezen po domače, ki letos ponovni skrbi za to, da imamo vedno kaj za komentirati. Že zdaj se veselimo nove sezone, nove iskalce (in tudi dve iskalki) ljubezni smo že spoznali, da bi nam čas do takrat hitreje minil, pa smo v studio TBT povabili voditeljico Tanjo Postružnik Koren, ki nam je zaupala, kako je sama doživela zadnja leta druženja s podeželskimi junaki.
Nika Ambrožič Urbas iskreno o dogajanju v šovih in zasebnem življenjuŠtevilni Slovenci so Niko Ambrožič Urbas spoznali kot sodnico v šovu Zvezde plešejo brez dlake na jeziku skrbi za tako slikovite primerjave, da se vam zdi, da ste plesno točko videli tudi, če ste v resnici v kuhinji delali večerjo. Tako imenovani nikizmi so navdušili staro in mlado, priljubljeni komentarji pa so postali obvezna popestritev pomladnih nedeljskih večerov.
Tinkara 17 let kasneje: ’Ful lepih spominov, a tudi grenkih ...’Zgodba, ki jo je leta 2002 začela pisati glasbena skupina Bepop, je zares izjemna. Ana, Alenka, Tinkara, Simon in Nejc so s pomočjo šova Popstars čez noč postali zvezde, poskrbeli za najbolj prodajan glasbeni album v zgodovini samostojne Slovenije in vsem dvomljivcem dokazali, da niso le zvezda enodnevnica, temveč so slovensko občinstvo navduševali tri leta, izdali štiri albume, osvojili nagrade in med drugim celo nastopili na Emi. A čas neusmiljeno teče in težko je verjeti, da od te evforije mineva že 17 let. Prav za toliko let smo tokrat zavrteli naš časovni stroj v studiu TBT in v studiu gostili Tinkaro Fortuna, ki je celotno izkušnjo strnila z vprašanjem: ’Ali vsi toliko jočejo kot jaz?!’
Lea Sirk: 'Vzljubili so me zaradi odprtosti, potem pa ...'Lea Sirk je v 5. sezoni šova Znan obraz ima svoj glas, prvič zasedla žirantsko mesto in tako po številnih preobrazbah, s katerimi se je predstavila v 4. sezoni, kot prva izkusila šov še z druge perspektive. V studiu TBT se je tokrat spominjala svojih preobrazb in povedala, kakšna bo v vlogi žirantke.
'Masterchef' Gašper Kramar v 1 letu izgubil 100 kgOdkar je Gašper Kramar lani tik pred polfinalom zapustil 4. sezono šova MasterChef, na svetovnem spletu beremo novice o njegovem uspehu. Nekdaj 185 kilogramov težak frizer je najprej shujšal 50, potem 60 kilogramov, trenutno se je tehtnica ustavila na 90! Pravi, da bi rad oklestil še dodatnih deset kilogramov, nato ga čaka operacija odvečne kože, nato pa … No, vse nam je zaupal v tokratni oddaji TBT.
Razmišljata o gradnji tovarneNajboljše sanje so tiste, ki nas strašijo, pravijo, a s pravo mero živcev, ideje in poguma ni sanj, ki jih ne bi mogli uresničiti. To sta prav na svoji koži spoznali tudi Karmen Meze in Neža Mlakar, lanski zmagovalki 3. sezone oddaje ’Štartaj, Slovenija!’, ki sta v zgolj enem letu svoj posel močno razširili, obetavni pa so tudi načrti za prihodnost.
TBT: La Popsi – celotni pogovorLansko poletje smo prvič pripravili serijo pogovorov TBT (Throwback Thursday), v kateri smo gostili vrsto zanimivih gostov, ki smo jih v preteklosti spoznali v šovih in oddajah, ki so se skozi leta predvajali na POP TV, med drugim smo klepetali tudi z zmagovalcema 1. sezone oddaje ’Štartaj, Slovenija!’. Letos smo v studiu ponovno prižgali luči, njegovo podobo osvežili, v goste pa povabili obraze, ki so med vami zbudili največ zanimanja.
TBT: Ema Begulić – celoten pogovorLansko poletje smo na portalu Zadovoljna.si prvič pripravili serijo pogovorov TBT (Throwback Thursday), v kateri smo gostili vrsto zanimivih gostov, ki smo jih v preteklosti spoznali v šovih in oddajah, ki so se skozi leta predvajali na POP TV. Tudi letos smo v studiu znova prižgali luči, njegovo podobo osvežili, v goste pa povabili obraze, ki so med vami zbudili največ zanimanja. Se še spomnite, da se je Ema Begulić za ljubezen borila že v 1. sezoni šova Ljubezen po domače?
Rasema v solzah: Oba sta ves čas lagalaLansko poletje smo na portalu Zadovoljna.si prvič pripravili serijo pogovorov TBT (Throwback Thursday), v kateri smo gostili vrsto zanimivih gostov, ki smo jih v preteklosti spoznali v šovih in oddajah, ki so se skozi leta predvajali na POP TV. Tudi letos smo v studiu ponovno prižgali luči, njegovo podobo osvežili, v goste pa povabili obraze, ki so med vami zbudili največ zanimanja. Se še spomnite, da se je Ema Begulić za ljubezen borila že v 1. sezoni šova Ljubezen po domače?
TBT: Alja Viryent – celotni pogovorAlja Viryent je letošnji sezoni MasterChefa zagotovo vtisnila neizbrisen pečat. Med drugim je navdušila z vampi, presenetila z odzivom, ko je moral Jaka zapustiti balkon in nasmejala, ko je kuhala z Žanom.
TBT: Nina Slapšak – celotni pogovorVztrajnost, odločnost, znanje. Kot kaže, je to recept za uspešno poslovno pot, vsaj tako se zdi pri Nini Slapšak, ki se je v lanski sezoni oddaje 'Štartaj, Slovenija!' javnosti predstavila z naravnim pralnim praškom Odori.
