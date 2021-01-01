icon-video-call-1

Tinkara 17 let kasneje: ’Ful lepih spominov, a tudi grenkih ...’ Zgodba, ki jo je leta 2002 začela pisati glasbena skupina Bepop, je zares izjemna. Ana, Alenka, Tinkara, Simon in Nejc so s pomočjo šova Popstars čez noč postali zvezde, poskrbeli za najbolj prodajan glasbeni album v zgodovini samostojne Slovenije in vsem dvomljivcem dokazali, da niso le zvezda enodnevnica, temveč so slovensko občinstvo navduševali tri leta, izdali štiri albume, osvojili nagrade in med drugim celo nastopili na Emi. A čas neusmiljeno teče in težko je verjeti, da od te evforije mineva že 17 let. Prav za toliko let smo tokrat zavrteli naš časovni stroj v studiu TBT in v studiu gostili Tinkaro Fortuna, ki je celotno izkušnjo strnila z vprašanjem: ’Ali vsi toliko jočejo kot jaz?!’