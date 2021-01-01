Izve, da je noseča, vendar ne ve, kdo je oče otroka Serija V dobrem in slabem vas vsak teden popelje v vrtinec laži, izsiljevanj in osebnih dram. Spremljajte jo od ponedeljka do petka ob 18. uri, spodaj pa si preberite, kaj vse vas čaka v tem tednu.

Oddaje