Božični filmi, ki si jih preprosto morate ogledati
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Božični filmi, ki si jih preprosto morate ogledatiVOYO je pripravil izbor najboljših božičnih filmov, ki bodo pričarali pravo praznično vzdušje. Od romantičnih komedij do družinskih klasik, odkrijte popolne zgodbe za tople zimske večere.
Veljala je za najlepšo, danes je videti takoMilica Bogdanovna Jovović, širše znana kot Milla Jovovich, je 17. decembra praznovala že svoj 50. rojstni dan.
Hči slavnega para je danes videti takoIris Law, hči Juda Lawa in Sadie Frost, se je uveljavila kot manekenka za globalne znamke, igralka ter spletna senzacija. Mnogi pravijo, da je na las podobna očetu.
Globok dekolte je bil središče njenega stajlingaNa losangeleški premieri filma 'The Housemaid' je Sydney Sweeney zasijala v beli obleki z globokim dekoltejem. Njen izbor je sicer spominjal na ikonično obleko Marilyn Monroe.
To je bila najbolj gledana vsebina v letu 2025VOYO predstavlja izbor najboljših serij, filmov in oddaj, ki so zaznamovale leto 2025. Izbirate lahko med napetimi dramami, romantičnimi zgodbami in zabavnimi resničnostnimi šov.
Koliko so zbrali v dobrodelni oddaji Na lovu?Za oddajo 24UR na POP TV je minilo 30 let informiranja, zabave in strasti. Poglejte, kaj so ob tej priložnosti povedali voditelji informativne oddaje in koliko denarja je drugim znanim obrazom POP TV-ja uspelo zbrati v dobrodelni oddaji kviza Na Lovu.
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcevKunal Nayyar, bolj znan kot Raj iz Velikih pokovcev, živi zasebno življenje v objemu nekdanje miss Indije, Nehe Kapur. Kdo je lepotica, s katero se je poročil?
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih65-letna Jennifer Grey je na dogodku v Beverly Hillsu presenetila z mladostnim videzom in osveženim stilom. Igralka, znana po Umazanem plesu, je ponovno v središču pozornosti. Preverite, kako je videti danes!
Med pripravami na tekmovanje preskočijo iskreV prihajajočih 14 dneh nas na VOYO čaka pester nabor novosti. Za prijetne večere boste lahko uživali v številnih romantičnih filmih, ki bodo hladne zimske dni napolnili z ljubeznijo. Prav tako ne bo manjkalo akcije, saj nas čakajo tudi številni razburljivi športni dogodki.
Nočeta priznati, da gojita čustva drug do drugegaOd ponedeljka do petka vas ob 21.20 čaka priljubljena serija Botri. Spodaj najdete celoten spored za cel teden, da boste vedno v koraku z dogajanjem.
Izve, da je noseča, vendar ne ve, kdo je oče otrokaSerija V dobrem in slabem vas vsak teden popelje v vrtinec laži, izsiljevanj in osebnih dram. Spremljajte jo od ponedeljka do petka ob 18. uri, spodaj pa si preberite, kaj vse vas čaka v tem tednu.
