15 let brez Amy Winehouse: glas, ki je utihnil prezgodaj, a ga svet ni pozabil

Letos mineva že 15 let od smrti legendarne Amy Winehouse. Njena visoka pričeska, dramatičen črn eyeliner in retro obleke pa ostajajo modni navdih že skoraj dve desetletji.

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Dekle, ki ni želelo biti kot vsi drugi

Amy Winehouse se je rodila 14. septembra 1983 v Londonu. Glasba jo je spremljala že od otroštva, saj je odraščala ob jazzu, soulu in ritmih Franka Sinatre. Prvi album Frank je izdala leta 2003 in z njim takoj opozorila nase, pravi preboj pa je doživela tri leta pozneje z albumom Back to Black. Album ni bil le glasbeni uspeh. Postal je kulturni fenomen. Pesmi, kot so Rehab, Back to Black in You Know I'm No Good, so poslušalcem ponudile nekaj, kar je bilo v pop glasbi tistega časa redko: iskrenost brez olepševanja. Leta 2008 je Amy osvojila pet grammyjev, med drugim za najboljšo novo izvajalko ter za pesem Rehab. Takrat je postala ena največjih glasbenih zvezd na svetu.

icon-expand Amy Winehouse FOTO: Reuters

Ljubezen, ki je navdihnila njen najbolj slavni album

Nemogoče je govoriti o Amy Winehouse brez omembe Blakea Fielder-Civila. Spoznala sta se leta 2005 v londonskem Camdenu in med njima je preskočila iskrica, ki je hitro prerasla v burno razmerje. Njuna zgodba je bila daleč od hollywoodske pravljice. Bila je kaotična, strastna, pogosto boleča. Razhodi, vrnitve, ljubosumje in odvisnosti so se prepletali z močno čustveno navezanostjo. Ko se je Blake za nekaj časa vrnil k nekdanjemu dekletu, je Amy doživela hud čustveni zlom. Prav v tem obdobju je začela pisati pesmi, ki so kasneje postale jedro albuma Back to Black.

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Modna ikona, ki je ustvarila svoj slog

Čeprav se pogosto govori predvsem o njeni glasbi in osebnih bojih, je Amy pustila velik pečat tudi v modi. Amy ni sledila trendom, temveč jih je ustvarjala. Njena prepoznavna podoba je nastala iz ljubezni do glasbe in kulture petdesetih ter šestdesetih let, ki ju je spretno prenesla tudi v svoj vsakdanji videz. Visoka pričeska, dramatično poudarjene oči, tetovaže, oprijete obleke, veliki uhani in balerinke, so postali njen zaščitni znak, zaradi katerega je bila prepoznavna že na prvi pogled. Še danes modne revije in stilisti njeno ime omenjajo kot referenco za retro glamur z uporniškim pridihom. Njena podoba se redno vrača v modnih editorialih, številni mladi pa njen slog odkrivajo šele zdaj, dolgo po njeni smrti.

icon-expand Njena prepoznavna podoba je nastala iz ljubezni do glasbe in kulture petdesetih ter šestdesetih let, ki ju je spretno prenesla tudi v svoj vsakdanji videz. FOTO: Profimedia

Zakaj je njena zgodba še vedno tako aktualna?

Amy Winehouse ni bila le pevka iz kluba nesrečno preminulih zvezdnikov "27 Club". Njena zgodba je danes aktualna tudi zato, ker odpira vprašanja, o katerih se ob njenem življenju ni veliko govorilo: duševno zdravje, pritisk slave, motnje hranjenja, odvisnosti in odnos med mediji ter zvezdniki. Če bi svojo kariero začela danes, v času večje ozaveščenosti o duševnem zdravju, bi bila njena zgodba morda drugačna. Danes namesto senzacionalističnih zgodb o škandalih številni kritiki in oboževalci poudarjajo njeno glasbeno genialnost, izjemen talent za pisanje besedil in vpliv, ki ga je imela na sodobno glasbo.

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Več kot legenda

Njene pesmi o ljubezni niso bile romantične fantazije, ampak iskrene izpovedi o hrepenenju, izgubi in zlomljenem srcu. S svojim glasom, slogom in neponovljivo osebnostjo je pustila pečat, ki ga ni mogoče posnemati. Njena življenjska zgodba razkriva, kako tesno sta lahko prepletena izjemna ustvarjalnost in osebna ranljivost. Morda prav zato njene pesmi tudi petnajst let po njeni smrti še vedno nagovarjajo nove generacije poslušalcev.

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