25-letna vplivnica pridržana zaradi suma izdelave in prodaje pornografskega gradiva na spletu

Policija naj bi v prestolnici Bangladeša, Daki, aretirala 25-letno instagramovsko vplivnico Sumaiyo Saeed. Aretacija je bila izvedena v stanovanjskem naselju Bashundhara, sumijo pa jo produkcije in prodaje eksplicitnih vsebin na internetu. Posebni oddelek za kibernetski kriminal je prevzel preiskavo primera, ki je v zadnjih dneh močno odjeknil v lokalnih in svetovnih medijih. Policija preiskuje vpletenost več oseb, vključno s finančnimi tokovi.
Oče vplivnice osumljen sodelovanja pri sprejemanju nezakonitih sredstev
Oblasti so sporočile, da očeta vplivnice identificirajo kot ključnega sostorilca. Njegova vloga naj bi bila predvsem finančne narave, saj je bil zadolžen za upravljanje in sprejemanje nezakonitega denarja, ki je prihajal iz prodaje spornega gradiva. Čeprav policija še ni razkrila vseh obtožb, se pričakuje, da bosta oba obravnavana v skladu z Zakonom o nadzoru nad pornografijo iz leta 2012.
Zakonodaja v Bangladešu in pretekli primeri pregona spletnih vsebin
Preiskave potekajo pod okriljem oddelka za detektive dakejske policije. Kršitve Zakona o nadzoru nad pornografijo so resne, saj se lahko končajo z dolgotrajno zaporno kaznijo. Policija uporablja sodobne metode za sledenje objavam na družbenih omrežjih.
Vir: Yahoo
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