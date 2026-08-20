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25-letna vplivnica pridržana zaradi suma izdelave in prodaje pornografskega gradiva na spletu

N.R.A.
20. 08. 2026 12.50
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Policija v Daki je pridržala Sumaiyo Saeed zaradi kršitve zakonov o pornografiji. Vpleten naj bi bil tudi njen oče, ki je sprejemal denar.

Policija naj bi v prestolnici Bangladeša, Daki, aretirala 25-letno instagramovsko vplivnico Sumaiyo Saeed. Aretacija je bila izvedena v stanovanjskem naselju Bashundhara, sumijo pa jo produkcije in prodaje eksplicitnih vsebin na internetu. Posebni oddelek za kibernetski kriminal je prevzel preiskavo primera, ki je v zadnjih dneh močno odjeknil v lokalnih in svetovnih medijih. Policija preiskuje vpletenost več oseb, vključno s finančnimi tokovi.

Oče vplivnice osumljen sodelovanja pri sprejemanju nezakonitih sredstev

Oblasti so sporočile, da očeta vplivnice identificirajo kot ključnega sostorilca. Njegova vloga naj bi bila predvsem finančne narave, saj je bil zadolžen za upravljanje in sprejemanje nezakonitega denarja, ki je prihajal iz prodaje spornega gradiva. Čeprav policija še ni razkrila vseh obtožb, se pričakuje, da bosta oba obravnavana v skladu z Zakonom o nadzoru nad pornografijo iz leta 2012.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Primeri kršitev zakonov o pornografiji so v državi vedno pogostejši, preiskave pa vedno bolj intenzivne.

Zakonodaja v Bangladešu in pretekli primeri pregona spletnih vsebin

Preiskave potekajo pod okriljem oddelka za detektive dakejske policije. Kršitve Zakona o nadzoru nad pornografijo so resne, saj se lahko končajo z dolgotrajno zaporno kaznijo. Policija uporablja sodobne metode za sledenje objavam na družbenih omrežjih.

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Vir: Yahoo

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
vplivnica aretacija Bangladeš cyberkriminal socialna omrežja sporni posnetki policijska preiskava
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KOMENTARJI (3)

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Valkidžija 20. 08. 2026 20.02
0 0
Prava muzara.
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Drago 123 20. 08. 2026 15.05
0 0
To je vse kratkega časa vplivneži in vplivnice so na udaru nekatere kar izginejo ali so umorjene in odstranjene
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ssecnik 20. 08. 2026 13.22
1 0
Pa sej to je njena služba.
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