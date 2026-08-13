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Gisele Bundchen prekipeva od sreče.
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46-letna Gisele dokazuje, da so lahko zrela leta najlepše obdobje življenja

Ni.Š.
13. 08. 2026 04.00
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Ko je Gisele Bündchen pred dnevi na družbenih omrežjih delila redek utrinek z najmlajšim sinom, je sledilce najprej navdušil prisrčen družinski trenutek. Na fotografiji 18-mesečni deček med vadbo posnema svojo mamo, medtem ko ta vadi na jahti. Ob fotografiji je brazilska lepotica zapisala, da se otroci učijo predvsem z zgledom in da dejanja odraslih praviloma povedo več kot njihove besede.

A pozornost številnih ni pritegnil zgolj prikupen prizor. Marsikdo se je namreč vprašal, kako je mogoče, da je ena najbolj slavnih manekenk na svetu pri 46 letih videti tako vitalna, energična in mladostna. Po ločitvi, novi ljubezni in poznejšem materinstvu se zdi, da danes žari bolj kot kadar koli prej.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Novo poglavje po enem od najbolj odmevnih zvezdniških razhodov

Gisele je bila kar 13 let poročena z legendarnim zvezdnikom ameriškega nogometa Tomom Bradyjem, s katerim ima dva otroka, sina Benjamina in hčerko Vivian. Njuna ločitev leta 2022 je odmevala po vsem svetu, številni pa so se spraševali, kako bo manekenka nadaljevala življenjsko pot po koncu enega najbolj znanih zvezdniških zakonov.

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Odgovor je prišel precej hitro. Že leta 2023 se je v javnosti začela pojavljati z Joaquimom Valentejem, priznanim inštruktorjem jiu-jitsa, s katerim jo je najprej povezovala ljubezen do gibanja in zdravega življenjskega sloga. Njuna zveza je postopoma postajala resnejša, februarja 2025 pa sta se razveselila skupnega sina. Kasneje sta svojo ljubezen tudi uradno potrdila s poroko na zasebni slovesnosti.

Gisele Bundchen s sinom in možem
Gisele Bundchen s sinom in možem FOTO: Instagram

Materinstvo po 40. letu? Zakaj pa ne!

Čeprav je nekoč veljalo, da so določene življenjske prelomnice rezervirane za mlajša leta, je zadnja leta vedno bolj jasno, da pozno materinstvo ni več izjema. Gisele je ob prihodu tretjega otroka štela 45 let in tako postala ena izmed številnih žensk, ki dokazujejo, da materinstvo po štiridesetem ni nič nenavadnega.

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Prav nasprotno. Mnoge ženske v tem obdobju življenja bolje poznajo svoje telo, imajo jasneje oblikovane prioritete in več življenjskih izkušenj. Tudi Gisele je večkrat poudarila, da materinstvo razume kot velik dar in odgovornost, hkrati pa kot vir neizmerne sreče.

Pri 45ih letih je postala še tretjič mama.
Pri 45ih letih je postala še tretjič mama.FOTO: Profimedia

Kaj je njena skrivnost?

Čeprav bi marsikdo rad verjel v čudežno formulo, je odgovor precej bolj preprost. Gisele že vrsto let zagovarja življenjski slog, ki temelji na redni telesni aktivnosti, kakovostni prehrani in skrbi za duševno ravnovesje.

Znano je, da prisega na jogo, meditacijo, sprehode v naravi in različne oblike funkcionalne vadbe. Pomemben del njenega vsakdana je tudi jiu-jitsu, šport, s katerim jo je povezal prav njen trenutni mož. Redna vadba zanjo ni le način ohranjanja vitke postave, temveč predvsem način, kako ohranja dobro počutje in notranji mir.

Posebno pozornost namenja tudi prehrani. V preteklosti je večkrat poudarila, da daje prednost preprostim, čim manj predelanim živilom ter da se trudi poslušati potrebe svojega telesa. Namesto hitrih diet zagovarja dolgoročne navade, ki jih je mogoče vzdrževati skozi leta.

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Lepota, ki prihaja od znotraj

Morda največja razlika med 'današnjo' Gisele in mlado manekenko, ki je pred desetletji osvajala modne piste, ni v videzu, ampak v odnosu do same sebe.

V industriji, ki pogosto poveličuje mladost, je uspela ustvariti podobo ženske, ki se ne boji zorenja. Zadnja leta vse pogosteje govori o hvaležnosti, notranjem miru in pomenu družine. Prav ti elementi pa se pogosto odražajo tudi navzven.

Njeni sledilci zato ne občudujejo zgolj njenega videza, temveč predvsem energijo, ki jo izžareva. Fotografije z družinskega življenja, izletov v naravo ali športnih aktivnosti dajejo vtis osebe, ki je našla ravnovesje med kariero, partnerstvom in materinstvom.

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Navdih za številne ženske

Fotografija, na kateri sinček med vadbo posnema svojo mamo, je tako veliko več kot le prikupen družinski prizor. Je opomnik, da otroci resnično spremljajo naš zgled, hkrati pa tudi dokaz, da se življenje po 40. letu ne umirja, ampak se lahko šele zares začne.

Gisele Bündchen je po ločitvi našla novo ljubezen, ustvarila novo družino in postala mama še tretjič. Pri tem pa ni izgubila svoje energije, vitalnosti in nasmeha. Morda je prav zato danes številnim ženskam bližje kot kadar koli prej. Ne zato, ker bi bila popolna, temveč zato, ker dokazuje, da so lahko tudi zrela leta polna novih začetkov, veselja in življenjske moči.

VIR: Index.hr

Razlagalnik

Jiu-jitsu, natančneje brazilski jiu-jitsu (BJJ), je borilna veščina, ki se osredotoča na boj na tleh in uporabo vzvodov, davljenj ter sklepnih ključavnic za premagovanje nasprotnika. Za razliko od mnogih drugih borilnih veščin, ki temeljijo na udarcih, jiu-jitsu omogoča manjšemu in šibkejšemu posamezniku, da s pravilno tehniko, položajem in izkoriščanjem nasprotnikove teže nadzoruje ali onesposobi močnejšega nasprotnika. Zaradi tega poudarka na tehniki in strategiji namesto na surovi moči je postal izjemno priljubljen tako za samoobrambo kot za osebnostno rast.

Tom Brady je eden najbolj prepoznavnih in uspešnih igralcev v zgodovini ameriškega nogometa. V svoji izjemno dolgi karieri, ki je trajala več kot dve desetletji, je kot podajalec (quarterback) osvojil rekordnih sedem naslovov prvaka lige NFL (Super Bowl). Zaradi svoje sposobnosti vodenja ekipe, izjemne delovne etike in dolgoživosti na najvišji ravni tekmovanja ga mnogi strokovnjaki in navijači štejejo za najboljšega igralca v zgodovini tega športa.

Supermanekenka Naomi Campbell je hčerko pozdravila pri 50 letih, pozneje pa se je razveselila še sina. Igralka Halle Berry je drugega otroka rodila pri 47 letih, Eva Mendes je mama postala pri 40 letih, Rachel Weisz pa je hčerko rodila pri 48 letih. Med zvezdnicami, ki so se za materinstvo odločile pozneje, so tudi Nicole Kidman, Salma Hayek, Eva Longoria in Laura Linney, ki je prvega otroka dobila pri 49 letih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI (1)

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bazilika555 13. 08. 2026 16.57
0 0
No ja, seveda je lepo in otrok ima vso ljubezen...a pri 15-tih bo imel "babico" za mamo.
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