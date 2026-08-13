46-letna Gisele dokazuje, da so lahko zrela leta najlepše obdobje življenja

A pozornost številnih ni pritegnil zgolj prikupen prizor. Marsikdo se je namreč vprašal, kako je mogoče, da je ena najbolj slavnih manekenk na svetu pri 46 letih videti tako vitalna, energična in mladostna. Po ločitvi, novi ljubezni in poznejšem materinstvu se zdi, da danes žari bolj kot kadar koli prej.

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Novo poglavje po enem od najbolj odmevnih zvezdniških razhodov

Gisele je bila kar 13 let poročena z legendarnim zvezdnikom ameriškega nogometa Tomom Bradyjem, s katerim ima dva otroka, sina Benjamina in hčerko Vivian. Njuna ločitev leta 2022 je odmevala po vsem svetu, številni pa so se spraševali, kako bo manekenka nadaljevala življenjsko pot po koncu enega najbolj znanih zvezdniških zakonov.

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Odgovor je prišel precej hitro. Že leta 2023 se je v javnosti začela pojavljati z Joaquimom Valentejem, priznanim inštruktorjem jiu-jitsa, s katerim jo je najprej povezovala ljubezen do gibanja in zdravega življenjskega sloga. Njuna zveza je postopoma postajala resnejša, februarja 2025 pa sta se razveselila skupnega sina. Kasneje sta svojo ljubezen tudi uradno potrdila s poroko na zasebni slovesnosti.

icon-expand Gisele Bundchen s sinom in možem FOTO: Instagram

Materinstvo po 40. letu? Zakaj pa ne!

Čeprav je nekoč veljalo, da so določene življenjske prelomnice rezervirane za mlajša leta, je zadnja leta vedno bolj jasno, da pozno materinstvo ni več izjema. Gisele je ob prihodu tretjega otroka štela 45 let in tako postala ena izmed številnih žensk, ki dokazujejo, da materinstvo po štiridesetem ni nič nenavadnega.

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Prav nasprotno. Mnoge ženske v tem obdobju življenja bolje poznajo svoje telo, imajo jasneje oblikovane prioritete in več življenjskih izkušenj. Tudi Gisele je večkrat poudarila, da materinstvo razume kot velik dar in odgovornost, hkrati pa kot vir neizmerne sreče.

icon-expand Pri 45ih letih je postala še tretjič mama. FOTO: Profimedia

Kaj je njena skrivnost?

Čeprav bi marsikdo rad verjel v čudežno formulo, je odgovor precej bolj preprost. Gisele že vrsto let zagovarja življenjski slog, ki temelji na redni telesni aktivnosti, kakovostni prehrani in skrbi za duševno ravnovesje. Znano je, da prisega na jogo, meditacijo, sprehode v naravi in različne oblike funkcionalne vadbe. Pomemben del njenega vsakdana je tudi jiu-jitsu, šport, s katerim jo je povezal prav njen trenutni mož. Redna vadba zanjo ni le način ohranjanja vitke postave, temveč predvsem način, kako ohranja dobro počutje in notranji mir. Posebno pozornost namenja tudi prehrani. V preteklosti je večkrat poudarila, da daje prednost preprostim, čim manj predelanim živilom ter da se trudi poslušati potrebe svojega telesa. Namesto hitrih diet zagovarja dolgoročne navade, ki jih je mogoče vzdrževati skozi leta.

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Lepota, ki prihaja od znotraj

Morda največja razlika med 'današnjo' Gisele in mlado manekenko, ki je pred desetletji osvajala modne piste, ni v videzu, ampak v odnosu do same sebe. V industriji, ki pogosto poveličuje mladost, je uspela ustvariti podobo ženske, ki se ne boji zorenja. Zadnja leta vse pogosteje govori o hvaležnosti, notranjem miru in pomenu družine. Prav ti elementi pa se pogosto odražajo tudi navzven. Njeni sledilci zato ne občudujejo zgolj njenega videza, temveč predvsem energijo, ki jo izžareva. Fotografije z družinskega življenja, izletov v naravo ali športnih aktivnosti dajejo vtis osebe, ki je našla ravnovesje med kariero, partnerstvom in materinstvom.

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Navdih za številne ženske

Fotografija, na kateri sinček med vadbo posnema svojo mamo, je tako veliko več kot le prikupen družinski prizor. Je opomnik, da otroci resnično spremljajo naš zgled, hkrati pa tudi dokaz, da se življenje po 40. letu ne umirja, ampak se lahko šele zares začne. Gisele Bündchen je po ločitvi našla novo ljubezen, ustvarila novo družino in postala mama še tretjič. Pri tem pa ni izgubila svoje energije, vitalnosti in nasmeha. Morda je prav zato danes številnim ženskam bližje kot kadar koli prej. Ne zato, ker bi bila popolna, temveč zato, ker dokazuje, da so lahko tudi zrela leta polna novih začetkov, veselja in življenjske moči. VIR: Index.hr