Razburila splet z izjavo o mlajšem partnerju, ki je star komaj 22 let

Komičarka Kathy Griffin je nedavno objavila fotografijo z 22-letnim moškim in s pripisom ' Star je 22. Dajte si duška ' izzvala takojšen odziv javnosti, piše USA Today. 65-letnica je s tem namenoma preizkušala meje svojih sledilcev na različnih platformah.

Dan pozneje je razkrila, da moški sploh ni njen partner , temveč varnostnik, ki ji je pomagal med obiskom New Yorka. Pojasnila je, da je želela videti, kako se bodo ljudje odzvali na razmerje, v katerem je ženska znatno starejša od moškega, kar je v svetu slavnih še vedno tabu tema.

Analiza komentarjev je pokazala zanimivo sliko: na Instagramu so prevladovali spodbudni stavki tipa 'Dobi ga, punca!' in pohvale na račun njegovega videza. Popolnoma drugačna zgodba se je odvijala drugje, kjer so se razpletle vroče debate o moralnosti takšne zveze, piše USA Today. Griffinova je izpostavila, da so kritike pogosto temeljile na predpostavki, da starejša ženska ne more imeti pristnega razmerja z mlajšim moškim , ne da bi pri tem kršila neka nenapisana družbena pravila .

Komičarka je poudarila, da družba sprejema velike starostne razlike le, če so te v 'korist' moškim . Kot primere je navedla znana imena, kot sta Jay-Z in Beyonce, Harrison Ford in Calista Flockhart, Michael Douglas in Catherine Zeta Jones ter še nekatere druge. ' Nekatera najlepša in najdlje trajajoča razmerja v industriji imajo velike starostne razlike ,' je zapisala.

Njen cilj je bil opozoriti, da bi morala enaka pravila veljati tudi za ženske , ki si želijo mlajše družbe, ne da bi bile zaradi tega takoj stigmatizirane .

Zanimivo je, da se je Kathy v preteklosti resnično že znašla v situaciji, ki jo je zdaj simulirala. Priznala je, da se je po ločitvi zaljubila v 23-letnika, kar jo je presenetilo. Po njenih besedah so mladi moški manj obremenjeni z misoginijo in zastarelimi pričakovanji. Čeprav se zveza ni obnesla, izkušnje ne obžaluje.

"Z moškim svojih let nisem bila, odkar sem bila v tridesetih. Ne vem, kaj je to, ampak moj bivši mož je bil 18 let mlajši od mene. To zame pomeni le, da imam svobodo izbire osebe, ki si jo želim, ne glede na starostno skupino, za katero mi družba pravi, da je edina možnost zame," je povedala v intervjuju za The Cut ob koncu lanskega leta, več pa si lahko preberete TUKAJ!