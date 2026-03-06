Zadovoljna.si
Aaron Taylor-Johnson z ženo Sam
Trači

Tudi visoka starostna razlika ju ni ločila

N. Č.
06. 03. 2026 04.00
0

Aaron Taylor-Johnson in njegova žena Sam Taylor-Johnson že dolgo vzbujata pozornost javnosti zaradi svoje visoke starostne razlike. Zdaj so ponovno vse oči uprte v ta ne povsem običajen par, Sam je pred kratkim praznovala že svoj 59. rojstni dan, medtem ko jih Aaron šteje komaj 35.

Aaron Taylor-Johnson in režiserka Sam Taylor-Johnson sta se spoznala leta 2008, piše People. Poročila sta se leta 2012 in po 10 letih zakona obnovila zaobljube. Par ima dva otroka, medtem ko ima Sam še dve hčerki iz prejšnjega razmerja.

Pogosto sta tarča kritik zaradi visoke starostne razlike

Aaron Taylor-Johnson in Sam Taylor-Johnson
Aaron Taylor-Johnson in Sam Taylor-Johnson FOTO: Profimedia

Par pogosto pritegne pozornost javnosti, med njima je namreč kar 24-letna starostna razlika. Par se je spoznal, ko je bil Aaron star komaj 18 let, Sam pa je že utrdila svojo kariero kot priznana režiserka. Njuna zveza je že od samega začetka tarča kritik zaradi visoke starostne razlike, a zdi se, da sama s tem nimata problema, saj sta srečno poročena že 14 let.

Spoznala sta se na snemanju filma Nowhere Boy

Aaron je spoznal Sam leta 2008 na snemanju filma Nowhere Boy, biografije o Johnu Lennonu, ki jo je režirala Sam, piše People. Aaron je v filmu igral glavno vlogo. Kljub starostni razliki je Aaron že takrat začutil, da si želi z njo preživeti preostanek svojega življenja. Leta 2012 sta se poročila in sprejela priimek Taylor-Johnson kot simbol njune združitve. Zakonca imata dve hčerki, Wildo in Romi, Aaron pa je postal tudi očim Saminima hčerkama iz prejšnjega zakona, Angelici in Jessie.

Sam Taylor-Johnson se bliža novemu mejniku

Sam Taylor-Johnson je 4. marca dopolnila že 59 let, kar pomeni, da bo prihodnje leto že dosegla nov mejnik in dopolnila 60 let. Ob rojstnem dnevu ji je čestital tudi njen partner Aaron in objavil prikupno serijo njunih skupnih fotografij iz Rima. Ogledate si jih lahko spodaj.

Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Trači

