Adele bomo lahko videli ob vročem 35-letnem igralcu

Pevka Adele, stara 37 let, bo leta 2026 debitirala v hollywoodskem filmu priznanega oblikovalca Toma Forda, ki temelji na romanu Anne Rice. Skupaj z njo bosta zaigrala tudi Aaron Taylor-Johnson in Nicholas Hoult.

Pevka Adele (37) bo prihodnje leto prvič uradno nastopila v hollywoodskem filmu. Pridružila se je zasedbi novega filma modnega oblikovalca in režiserja Toma Forda. Adele bo igrala ob priznanih hollywoodskih igralcih. Postavila se bo ob bok Aaronu Taylor-Johnsonu in Nicholasu Houltu, poroča Daily Mail.

Preberi še Oboževalci zgroženi nad fotografijami s hčerkama njegove 23 let starejše žene

Film bo tudi Fordovo prvo režisersko delo po skoraj desetih letih. Po navedbah publikacije Deadline bo film adaptacija romana Anne Rice "Cry To Heaven" iz leta 1982. Gre za roman, ki obravnava življenje kastriranih opernih pevcev in spore aristokratov v Italiji 18. stoletja. Tom Ford bo režiral in napisal scenarij, njegov projekt pa financira njegova lastna produkcijska hiša Fade To Black. Predprodukcija filma se je že začela, snemanje naj bi se začelo v Rimu, v začetku novega leta.

icon-expand Adele bo prvič zaigrala v filmu. FOTO: AP

Zgodba filma, ki prihaja

Film bo priredba romana Anne Rice, "Cry To Heaven", ki je bil izdan leta 1982. Zgodba je postavljena v 18. stoletje v Italijo. Osredotoča se na življenja kastriranih opernih pevcev, znanih kot kastrati, in rivalstvo med aristokratskimi družinami. Kastrati so bili znani po svojih izjemnih pevskih sposobnostih in so bili pogosto cenjeni, vendar so se spopadali tudi z edinstvenimi osebnimi izzivi zaradi kastracije.

Preberi še Snaha monaške princese o umoru: 'To je zgodba, v katero sem bila vedno osebno vpletena'

Režiser Tom Ford je prevzel vodenje filma in je odgovoren tudi za scenarij. Njegovo produkcijsko podjetje Fade To Black projekt financira. Snemanje naj bi se začelo januarja 2026 v Rimu, film pa obljublja dramo, postavljeno v preteklost, z močnimi zgodbami o moči in glasbi.

Preberi še Po nenadnem zapletu za seboj pustil tri otroke

Tom Ford se vrača v svet filma

Tom Ford se vrača k režiji s filmom "Cry To Heaven", kar bo njegovo prvo režisersko delo po skoraj desetih letih. Leta 2009 je režiral "A Single Man", v katerem je igral Colin Firth in prejel kritično pohvalo. Njegov drugi film je bil "Nocturnal Animals" (2016), kjer je prav tako sodeloval z Aaronom Taylor-Johnsonom, ki je za svojo vlogo osvojil zlati globus.

icon-expand Tom Ford FOTO: Profimedia

Raznolika igralska zasedba

Film ima zelo bogato in raznoliko igralsko zasedbo. Poleg Adele, Aarona Taylor-Johnsona in Nicholasa Houlta so se projektu pridružili številni drugi priznani igralci. Med njimi so: Owen Cooper, ki je zaslovel letos z vlogo v seriji "Adolescence" in prejel Emmyja za najboljšo stransko vlogo.

Preberi še Izgubila je 45 kilogramov, tako je videti zdaj

Poleg njega so na seznamu še Colin Firth, Ciarán Hinds, Mark Strong, George MacKay, Paul Bettany, Daniel Quinn-Toye, Hunter Schafer, Josephine Thiesen, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Lux Pascal, Cassian Bilton in Hauk Hannemann.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.