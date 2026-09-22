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Adriana Karembeu
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Spomnite se plavolaske z najdaljšimi nogami na svetu? Tako je videti danes

N. Č.
22. 09. 2026 04.00
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V devetdesetih letih je veljala za eno najbolj prepoznavnih manekenk na svetu. Njene izjemno dolge noge so postale njen zaščitni znak, njena lepota pa je osvajala modne piste in naslovnice revij. Letos Adriana Sklenaříková, bolj znana kot Adriana Karembeu, praznuje 55. rojstni dan in še vedno navdušuje s svojim videzom.

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Adriana Sklenaříková se je rodila 17. septembra 1971 v kraju Brezno na območju današnje Slovaške, piše Net.hr. Čeprav sprva ni načrtovala manekenske kariere, jo je življenje hitro popeljalo v svet mode, kjer je postala eno najbolj prepoznavnih imen svoje generacije.

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V 90. letih je bila ena največjih manekenskih zvezd

Njena posebnost niso bili le klasični manekenski atributi, ampak predvsem izjemne telesne proporcije. Prav njene noge, dolge približno 124 centimetrov, so ji prinesle svetovno prepoznavnost in naziv ženske z najdaljšimi nogami na svetu.

Adriana Karembeu
Adriana KarembeuFOTO: Profimedia

Zaslovela je tudi zaradi slavnega zakona

Številni se je spominjajo tudi po zakonu s francoskim nogometašem Christianom Karembeujem, po katerem je postala znana širši javnosti. Njuno razmerje je bilo v času največje slave pogosto v središču medijske pozornosti, Adriana pa je veljala za eno najbolj fotografiranih žensk v Evropi.

V obdobju največje priljubljenosti je krasila naslovnice številnih modnih revij in se uvrščala na lestvice najlepših žensk sveta.

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Pri 55 letih je še vedno videti izjemno

Čeprav danes ni več tako dejavna na modnih pistah kot v 90. letih, ostaja prava dama modnega sveta. Kot poroča hrvaški portal Net.hr, še vedno navdušuje s svojo eleganco, kar dokazujejo tudi njene najnovejše fotografije.

Adriana Sklenaříková - tako je videti danes.
Adriana Sklenaříková - tako je videti danes.FOTO: Profimedia
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Ob njenem 55. rojstnem dnevu so znova zaokrožile fotografije iz različnih obdobij njene kariere, ki razkrivajo, da se je sicer spremenila, vendar je ohranila prepoznavno karizmo, zaradi katere je pred desetletji osvojila svet mode.

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Vir. net.hr

Adriana Karembeu manekenka najdaljše noge na svetu danes
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