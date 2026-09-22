Spomnite se plavolaske z najdaljšimi nogami na svetu? Tako je videti danes

Adriana Sklenaříková se je rodila 17. septembra 1971 v kraju Brezno na območju današnje Slovaške, piše Net.hr . Čeprav sprva ni načrtovala manekenske kariere, jo je življenje hitro popeljalo v svet mode, kjer je postala eno najbolj prepoznavnih imen svoje generacije.

Njena posebnost niso bili le klasični manekenski atributi, ampak predvsem izjemne telesne proporcije. Prav njene noge , dolge približno 124 centimetrov, so ji prinesle svetovno prepoznavnost in naziv ženske z najdaljšimi nogami na svetu .

Številni se je spominjajo tudi po zakonu s francoskim nogometašem Christianom Karembeujem, po katerem je postala znana širši javnosti. Njuno razmerje je bilo v času največje slave pogosto v središču medijske pozornosti, Adriana pa je veljala za eno najbolj fotografiranih žensk v Evropi.

V obdobju največje priljubljenosti je krasila naslovnice številnih modnih revij in se uvrščala na lestvice najlepših žensk sveta.