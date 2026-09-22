Spomnite se plavolaske z najdaljšimi nogami na svetu? Tako je videti danes

Adriana Sklenaříková se je rodila 17. septembra 1971 v kraju Brezno na območju današnje Slovaške, piše Net.hr. Čeprav sprva ni načrtovala manekenske kariere, jo je življenje hitro popeljalo v svet mode, kjer je postala eno najbolj prepoznavnih imen svoje generacije.
V 90. letih je bila ena največjih manekenskih zvezd
Njena posebnost niso bili le klasični manekenski atributi, ampak predvsem izjemne telesne proporcije. Prav njene noge, dolge približno 124 centimetrov, so ji prinesle svetovno prepoznavnost in naziv ženske z najdaljšimi nogami na svetu.
Zaslovela je tudi zaradi slavnega zakona
Številni se je spominjajo tudi po zakonu s francoskim nogometašem Christianom Karembeujem, po katerem je postala znana širši javnosti. Njuno razmerje je bilo v času največje slave pogosto v središču medijske pozornosti, Adriana pa je veljala za eno najbolj fotografiranih žensk v Evropi.
V obdobju največje priljubljenosti je krasila naslovnice številnih modnih revij in se uvrščala na lestvice najlepših žensk sveta.
Pri 55 letih je še vedno videti izjemno
Čeprav danes ni več tako dejavna na modnih pistah kot v 90. letih, ostaja prava dama modnega sveta. Kot poroča hrvaški portal Net.hr, še vedno navdušuje s svojo eleganco, kar dokazujejo tudi njene najnovejše fotografije.
Vir. net.hr
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