Nekoč tarča kritik, danes navdušuje kot še nikoli

Adriana Lima je bila dolga leta ena najbolj prepoznavnih manekenk na svetu in eden najbolj znanih obrazov znamke Victoria's Secret. A v zadnjih letih se je znašla pod drobnogledom javnosti zaradi sprememb v videzu.

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Po rojstvu tretjega otroka leta 2022 so se na družbenih omrežjih začeli vrstiti komentarji o njenem videzu, nekateri pa so šli celo tako daleč, da so ugibali o estetskih posegih in zdravstvenih težavah. Zaradi številnih kritik je manekenka javno spregovorila o pritiskih, s katerimi se soočajo ženske, ko se njihovo telo spreminja.

icon-expand Adriana Lima FOTO: Profimedia

Tudi na Zadovoljna.si smo že pisali o odzivih na njene fotografije in o tem, da so bili številni presenečeni nad njeno preobrazbo.

Danes je zgodba povsem drugačna

V zadnjih mesecih se Adriana vse pogosteje pojavlja na odmevnih dogodkih, oboževalci pa opažajo, da je znova v vrhunski formi, nekateri pa so komentirali celo, da je slavna manekenka zdaj 'presuha'. Na nedavnem dogodku je blestela v spektakularni beli obleki, ki je poudarila njeno vitko postavo, ozek pas in značilno eleganco, po kateri je slovela. Dolga bela kreacija z izrazitim globokim izrezom je bila dovolj dramatična, da je pritegnila poglede, hkrati pa dovolj prefinjena, da ni delovala pretirano. Celoten videz je dopolnila z minimalističnim nakitom in naravnim glamuroznim ličenjem.

Bela obleka, ki ne odpušča napak

Bela barva velja za eno najzahtevnejših na rdeči preprogi, saj razkrije vsak detajl kroja. Prav zato jo običajno izbirajo zvezdnice, ki želijo poudariti postavo in samozavest.

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Adriana je dokazala, zakaj še danes velja za eno največjih supermanekenk svoje generacije. Obleka je poudarila njeno silhueto, globok izrez pa videzu dodal zapeljiv pridih, zaradi katerega je bila med najbolj opaženimi gostjami večera.

icon-expand Adriana Lima FOTO: Profimedia

Še vedno ena najbolj občudovanih žensk na svetu

Danes, pri 45 letih, ostaja modna in lepotna inspiracija milijonom žensk po svetu. Njena zgodba pa je tudi opomnik, kako hitro javnost komentira videz žensk in kako težko je pobegniti nerealnim pričakovanjem. Več o njeni preobrazbi in negativnih komentarjih, ki jo spremljajo, si lahko preberete TUKAJ!

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icon-expand Adriana Lima FOTO: Profimedia

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