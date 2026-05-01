Tako lepi sta hčerki slavne manekenke

V svetu mode smo priča novemu velikemu mejniku. Adriana Lima, stara 44 let, je združila moči s svojima hčerkama na prvem skupnem modnem snemanju, piše People. Valentina, stara 16 let, in Sienna, ki jih šteje 13, sta stopili v čevlje svoje mame in pokazali izjemen talent pred kamero.

Snemanje je potekalo pod okriljem znamke Victoria's Secret, kar je še posebej pomenljivo, saj je Adriana prav zaradi te znamke postala svetovno prepoznaven model, še dodaja revija People. Javnost je njun debi sprejela z navdušenjem, saj dekleti izkazujeta naravno sproščenost in samozavest, ki sta v tej industriji ključni za uspeh. Njuno pojavljanje v modnih kampanjah prinaša svežino in obeta novo zgodbo o uspehu družine Lima.

Kaj je Adriana Lima povedala o skupnem snemanju?

Adrianina izjava za revijo People razkriva, koliko ji je ta dogodek pomenil kot materi in kot profesionalki. Valentina in Sienna sta bili do sedaj skriti pred strogimi modnimi kriteriji, a je očitno prišel čas za njun vzpon. Snemanje je bilo posvečeno materinskemu dnevu, kar je vzdušju dodalo poseben pomen.

Dekleti sta pokazali veliko mero pripravljenosti in se hitro naučili, kako se vesti pred kamero. Uspešno sodelovanje z vrhunsko ekipo, ki vključuje stilistko Ano Antić, sicer tesno prijateljico Adriane Lime, je pripomoglo k temu, da so rezultati snemanja osupljivi. Za dekleti je to šele začetek, saj se vsi sprašujejo, ali bosta sledili mamini poti do zvezdništva.

Hčerki je dobila v zakonu z Markom Jarićem

Valentina in Sienna sta hčerki, ki ju je Adriana dobila v zakonu z Markom Jarićem. Kljub ločitvi sta starša ohranila dobre odnose, kar se pozna pri vzgoji deklet. Zdaj ko odraščata, vse več časa preživljata v luči žarometov, vendar vedno pod zaščitniškim očesom mame, piše Net.hr.

icon-expand Adriana Lima z družino. FOTO: Profimedia

Adriana je trenutno v srečni zvezi z ameriškim podjetnikom Andrejem Lemmersom, s katerim ima tudi sina. Njihova družina je velika in usklajena, saj Adriana skrbi tudi za otroke svojega novega partnerja iz njegove prejšnje zveze, še dodaja Net.hr. Ta harmonija doma omogoča Valentini in Sienni, da razvijata svoje potenciale v varnem okolju, kar se je jasno pokazalo tudi na snemanju za Victoria's Secret, kjer sta izžarevali le mir in veselje.

