Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha

Adriana Lima, 45-letna brazilska manekenka, se je pred dnevi pojavila na zabavi v okviru pariškega tedna mode, kjer je s svojo zelo vitko postavo znova pritegnila ogromno pozornosti. Fotografije so se hitro razširile po družbenih omrežjih, z njimi pa tudi številni komentarji o njenem videzu.

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Nekateri so jo zasuli s komplimenti, drugi pa so začeli ugibati, kako je izgubila kilograme. Pojavile so se tudi nepotrjene domneve o uporabi Ozempica, nekateri komentatorji pa so njen videz povezovali celo z motnjami hranjenja. Za takšne trditve ni dokazov, Lima pa uporabe zdravila ni potrdila. Tudi morebitnih estetskih posegov iz fotografij ni mogoče zanesljivo ugotoviti.

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Ko je bila po porodu bolj okrogla, so jo prav tako kritizirali

Še bolj zanimivo pa je, da se je Lima s podobnimi komentarji srečevala že pred leti, le da so bili takrat usmerjeni v povsem drugo smer. Po rojstvu tretjega otroka, sina Cyana, leta 2022, se je njeno telo seveda spremenilo. Leta 2023 so uporabniki družbenih omrežij po njenem pojavu na premieri filma The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes komentirali njen obraz in telo ter ugibali, zakaj je videti drugače.

icon-expand Adriana Lima FOTO: Profimedia

Lima jim takrat ni ostala dolžna. Objavila je fotografijo brez ličil in opozorila, da je obraz, ki ga gledajo, obraz utrujene mame, ki skrbi za otroke in družino.

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Pozneje je za Vogue España odkrito spregovorila tudi o obdobju po nosečnosti. Povedala je, da med nosečnostjo običajno pridobi precej kilogramov, po rojstvu sina pa je imela druge prioritete. Dodala je, da je imela podporo družine in da se je sčasoma počutila dobro v svojem telesu. In tu se pokaže absurdnost pričakovanj, s katerimi se srečujejo ženske. Ko je bila bolj okrogla, je bilo narobe. Zdaj, ko je vitkejša, je spet narobe.

icon-expand Adriana Lima FOTO: Profimedia

Njeno telo ni javna last

Lima je že večkrat govorila o tem, kako se telo po nosečnosti spremeni in kako se mora tudi sama učiti sprejemati te spremembe. Vsako telo se na nosečnost in obdobje po porodu odzove drugače, je povedala v času, ko je odgovarjala na kritike svojega videza. Priznala je tudi, da se mora vsak dan znova spominjati, da je človek in da se tudi sama občasno počuti negotovo.

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To je pomembno tudi zato, ker je Lima že pred več kot desetletjem govorila o tem, koliko se je njeno telo spremenilo med nosečnostjo. Po rojstvu prve hčerke je povedala, da je med nosečnostjo pridobila približno 23 kilogramov in da ji ni bilo lahko ponovno priti v formo. Telo ženske torej ni fotografija, ki bi morala ves čas izgledati enako.

icon-expand Adriana Lima na tednu mode v Parizu. FOTO: Profimedia

Od 'predebela' do 'presuha' lahko preteče le nekaj let

Primer Adriane Lime je skoraj šolski primer tega, kako hitro se lahko družbeni komentarji obrnejo. Ko je po porodih pokazala bolj polno telo, so se našli tisti, ki so menili, da bi morala čim prej shujšati. Ko se je njeno telo pozneje spremenilo in je postala zelo vitka, so se pojavili komentarji, da je zdaj videti presuha. Toda nihče od komentatorjev na družbenih omrežjih v resnici ne ve, kaj se dogaja v njenem zasebnem življenju, kakšne so njene prehranjevalne navade, koliko trenira, kako se počuti ali ali ima kakršne koli zdravstvene težave.

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Iz fotografije preprosto ni mogoče postaviti diagnoze. In prav zato so ugibanja o zdravilih, motnjah hranjenja ali drugih zdravstvenih razlogih lahko nevarna.

icon-expand Adriana je svetovno slavo utrdila kot ena najdlje trajajočih Angelov znamke Victoria's secret. FOTO: Profimedia

Kritiziranje ženskega telesa ni tako nedolžno, kot se zdi

Komentar "predebela si" se marsikomu morda zdi kot samo še en zapis pod fotografijo. Enako velja za komentar "presuha si."

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Toda raziskave o stigmatiziranju zaradi telesne teže kažejo, da takšni komentarji niso povsem nedolžni. Sistematični pregled raziskav je pokazal povezavo med ponotranjeno stigmo zaradi telesne teže in slabšimi izidi na področju duševnega zdravja. Ameriško psihološko združenje opozarja, da lahko stigmatiziranje zaradi telesne teže prispeva k psihološki stiski, nezdravemu prehranjevanju, izogibanju telesni aktivnosti in celo izogibanju zdravstveni oskrbi. Raziskave tako ne potrjujejo ideje, da bo sramotenje človeka zaradi njegovega videza avtomatično pripeljalo do bolj zdravega vedenja.

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Mednarodni konsenz strokovnjakov pa opozarja, da stigma zaradi telesne teže povzroča tako psihološko kot fizično škodo ter da imajo pri njenem zmanjševanju pomembno vlogo tudi mediji.

icon-expand Adriana Lima na tednu mode. FOTO: Profimedia

Morda je čas, da ženske pustimo pri miru

Adriana Lima je lahko en dan videti bolj zaobljena, drug dan bolj vitka. Lahko ima po porodu drugačno telo kot pred nosečnostjo. Njeno telo se lahko spremeni zaradi staranja, športa, genetike, življenjskega sloga ali razlogov, o katerih javnost ne ve ničesar.

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In ni nam treba vedeti.

icon-expand Adriana Lima je pritegnila vso pozornost na rdeči preprogi v Cannesu. FOTO: Profimedia

Ker ženska ni dolžna ves čas ustrezati predstavi nekoga drugega o tem, kako bi morala izgledati. Ko je bolj okrogla, naj ne bi bila dovolj vitka. Ko je vitka, naj bi bila presuha. Ko se stara, je postarana. Ko je videti mlajša, so zagotovo krivi lepotni posegi. Morda je največja težava prav v tem, da se od žensk ves čas pričakuje, da bodo nekaj popravljale. Adriana Lima je po treh porodih še vedno na naslovnicah, vendar bi bilo lepo, če njeno telo ne bi bilo vedno glavna novica.

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Kajti ženske ne potrebujemo še enega komentarja o tem, koliko kilogramov bi morale imeti. Potrebujemo manj komentiranja in več spoštovanja.

icon-expand Adriana Lima - 2025 FOTO: Profimedia

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