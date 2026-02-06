Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili

Adriana Lima je ena izmed najbolj prepoznavnih in uspešnih modelov na svetu. Več kot desetletje je bila zaščitni obraz znamke Victoria's Secret, kar ji je prineslo svetovno slavo. Ljudje so jo oboževali zaradi njene posebne lepote in prijetnega karakterja. Vedno je bila v središču medijske pozornosti, njena podoba pa se je pojavljala povsod – od plakatov do televizijskih oglasov.
Nato pa je pred nekaj leti popolnoma šokirala oboževalce, ko se je v javnosti pojavila s popolnoma spremenjenim videzom.
Kaj se je zgodilo z Adriano Lima?
Med leti 2000 in 2018 je Adriana Lima veljala za sinonim neoporečne naravne lepote. Sodelovala je z velikimi imeni v industriji, kot so Marc Jacobs, Givenchy in Prada, in je krasila naslovnice Vogue, Harper's Bazaar in Elle, poroča Net.hr, nato pa se je njen obraz precej spremenil, zlasti na področju lic in okoli oči. Nekateri mediji so jo označili celo za 'botoks kraljico'. Te spremembe so bile najverjetneje posledica uporabe estetskih polnil in botoksa.
Zaradi spremenjenega videza je bila tarča številnih žaljivk, a zdaj se zdi, da je njen obraz spet takšen, kot je bil na vrhuncu njene manekenske kariere.
Ponovno navdušila na modni reviji Victoria's Secret
Oktobra 2025 je Lima ponovno navdušila na modni reviji Victoria's Secret, kjer je pokazala svojo postavo po treh otrocih. Njena postava je bila ponovno vitka in izklesana, obraz pa ni bil več zabuhel.
Vir: net.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV