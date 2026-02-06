Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Adriana Lima
Trači

Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili

N. Č.
06. 02. 2026 04.00
0

Brazilska lepotica Adriana Lima, rojena leta 1981, je s svojo kariero Victorijinega angela osvojila svet. Nato je prišlo obdobje, ko je presenetila javnost s pretirano uporabo polnil, zdaj pa se zdi, da je spet podobna sama sebi.

Adriana Lima
Adriana Lima FOTO: Profimedia

Adriana Lima je ena izmed najbolj prepoznavnih in uspešnih modelov na svetu. Več kot desetletje je bila zaščitni obraz znamke Victoria's Secret, kar ji je prineslo svetovno slavo. Ljudje so jo oboževali zaradi njene posebne lepote in prijetnega karakterja. Vedno je bila v središču medijske pozornosti, njena podoba pa se je pojavljala povsod – od plakatov do televizijskih oglasov.

Nato pa je pred nekaj leti popolnoma šokirala oboževalce, ko se je v javnosti pojavila s popolnoma spremenjenim videzom.

Kaj se je zgodilo z Adriano Lima?

Med leti 2000 in 2018 je Adriana Lima veljala za sinonim neoporečne naravne lepote. Sodelovala je z velikimi imeni v industriji, kot so Marc Jacobs, Givenchy in Prada, in je krasila naslovnice Vogue, Harper's Bazaar in Elle, poroča Net.hr, nato pa se je njen obraz precej spremenil, zlasti na področju lic in okoli oči. Nekateri mediji so jo označili celo za 'botoks kraljico'. Te spremembe so bile najverjetneje posledica uporabe estetskih polnil in botoksa.

Veljala je za lepotico, polnila pa so ji uničila obraz
Preberi še
Veljala je za lepotico, polnila pa so ji uničila obraz

V industriji zabave so estetski posegi pogosto izhod v sili za ohranjanje mladostnega videza, še posebej pri tistih, ki so pod nenehnim drobnogledom javnosti.

Zaradi spremenjenega videza je bila tarča številnih žaljivk, a zdaj se zdi, da je njen obraz spet takšen, kot je bil na vrhuncu njene manekenske kariere.

Adriana Lima - modna revija 2025
Adriana Lima - modna revija 2025FOTO: Profimedia
Na modni reviji je pokazala praktično celo zadnjico
Preberi še
Na modni reviji je pokazala praktično celo zadnjico

Ponovno navdušila na modni reviji Victoria's Secret

Oktobra 2025 je Lima ponovno navdušila na modni reviji Victoria's Secret, kjer je pokazala svojo postavo po treh otrocih. Njena postava je bila ponovno vitka in izklesana, obraz pa ni bil več zabuhel.

Adriana Lima - modna revija 2025
Adriana Lima - modna revija 2025FOTO: Profimedia
Svoje obline je pokazala v črnem spodnjem perilu
Preberi še
Svoje obline je pokazala v črnem spodnjem perilu
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Adriana Lima manekenka Victoria's Secret lepota botoks preobrazba supermodel neprepoznavna
Oddaje

Nuša in Lana se bosta pomerili v dvoboju

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517