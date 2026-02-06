Veljala je za najlepšo, nato pa pretiravala s polnili

Adriana Lima je ena izmed najbolj prepoznavnih in uspešnih modelov na svetu. Več kot desetletje je bila zaščitni obraz znamke Victoria's Secret, kar ji je prineslo svetovno slavo. Ljudje so jo oboževali zaradi njene posebne lepote in prijetnega karakterja. Vedno je bila v središču medijske pozornosti, njena podoba pa se je pojavljala povsod – od plakatov do televizijskih oglasov.

Nato pa je pred nekaj leti popolnoma šokirala oboževalce, ko se je v javnosti pojavila s popolnoma spremenjenim videzom.