To bundo bomo letos videvali povsod, nosi jo tudi Adriana Lima

Nekatere modne kombinacije pritegnejo pozornost zaradi drznosti, druge pa zato, ker jih lahko skoraj vsaka ženska zlahka poustvari. Prav slednje velja za najnovejši stajling Adriane Lime , ki so jo fotografi ujeli pred studii NBC v New Yorku, kjer je gostovala v priljubljeni oddaji Today Show.

Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse

Za razliko od številnih zvezdnic, ki prisegajo na ekstravagantne modne kose, je tokrat navdušila z videzom, ki ga lahko brez težav vključimo v vsakodnevno garderobo .

Je to jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile vse?

Osrednjo vlogo je imela voluminozna črna prešita bunda z videzom usnja , ki je že nekaj sezon stalnica modnih kolekcij največjih znamk. Po poročanju portala Just Jared je model med obiskom newyorškega studia požel veliko pozornosti mimoidočih in modnih fotografov.

Dolga leta so bile tako imenovane 'puffer' bunde predvsem praktičen kos za mrzle dni. V zadnjih sezonah pa so jih modne hiše, kot so Bottega Veneta, Prada in Saint Laurent, povzdignile med najbolj zaželene modne kose jeseni in zime.

Tisto, kar bundo Adriane Lime loči od klasičnih modelov, je material z videzom usnja. Takšna izvedba deluje nekoliko bolj sofisticirano, zaradi česar jo lahko nosimo tako k športnim kot elegantnejšim kombinacijam.

Modni strokovnjaki revij Vogue in Harper's Bazaar že nekaj sezon poudarjajo, da so oversized prešite jakne eden ključnih trendov hladnejšega dela leta, saj združujejo funkcionalnost, toplino in sodoben videz.