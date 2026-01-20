Zadovoljna.si
Noor Alfallah - ig
Trači

Lepotica o odnosu s 53 let starejšim

N. Č.
20. 01. 2026 04.00
1

Al Pacino in Noor Alfallah sta bila znova opažena na večerji, kar sproža ugibanja o ponovnem razmerju. Sta torej Al Pacino in Noor Alfallah spet skupaj?

Al Pacino in Noor Alfallah sta znova burila domišljijo javnosti po skupni večerji v Los Angelesu. To se je zgodilo nekaj mesecev po tem, ko je 32-letna Noor, ki je Al Pacinu junija 2023 rodila sina Romana, podala skrivnostno izjavo o njunem razmerju.

Kaj se je zgodilo?

Al Pacina in Noor Alfallah so opazili med zapuščanjem ekskluzivnega kluba San Vicente Bungalows v Zahodnem Hollywoodu, poroča Page Six. To je povzročilo govorice o obuditvi njunega razmerja.

Noor Alfallah in namigovanja o razmerju

Vzrok za špekulacije leži tudi v prejšnjih mesecih, ko je Noor Alfallah dala nejasne komentarje o svojem odnosu z Al Pacinom. Ko jo je fotograf iz TMZ vprašal o sinu Romanu, je Noor samozavestno odgovorila: "Zdaj je star 2 leti. Postaja velik!"

Pri vprašanju o statusu njunega odnosa – "Kaj se dogaja? Sta spet skupaj? Sta uradno skupaj?" – pa se je filmska producentka izognila neposrednemu odgovoru in odgovorila: "Vsak dan sva skupaj! Kdo si ne želi biti skupaj z njim? On je najbolj kul tip."

S tem odgovorom ni direktno potrdila romantičnega razmerja s Pacinom, je pa pri oboževalcih vzbudila zanimanje. Glede zadnjih govoric se njuni predstavniki še niso odzvali, so pa pred časom za revijo People navedli, da sta zelo dobra prijatelja, ki skupaj vzgajata sina Romana.

Visoka starostna razlika

Al Pacino in Noor Alfallah vzbujata veliko zanimanja tudi zaradi visoke starostne razlike med njima, ki znaša kar 53 let. Leta 2020 sta Al Pacino in Noor začela hoditi, tri leta pozneje pa se jima je rodil sin Roman. Oktobra 2024 se je pojavila novica o njunem razhodu. Več o njunem odnosu si lahko preberete TUKAJ!

Vir: pagesix.com, tmz.com, people.com

Trači

Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem

Trači

Tako dobro je videti žena Lionela Messija

