Ena najlepših romanc 90. let, ki se je končala z bolečim razhodom

Hollywood je videl veliko zvezdniških romanc, a le redke so bile tako strastne, burne in medijsko izpostavljene kot razmerje med Alecom Baldwinom in Kim Basinger. Njuna zgodba se je začela kot filmska romanca, nadaljevala v zakon, ki je navduševal javnost, in se končala v enem najbolj odmevnih razhodov v začetku 2000. let. Danes sta oba v povsem novih življenjskih poglavjih, a njuna skupna preteklost ostaja ena najbolj komentiranih hollywoodskih zgodb.

Preberi še Zvedniški par praznoval 11. obletnico zakona

Kako se je začela njuna ljubezenska zgodba?

Alec Baldwin in Kim Basinger sta se spoznala leta 1990 na snemanju filma The Marrying Man. Kot poroča People, je bila kemija med njima očitna že od prvih dni snemanja, ekipa pa je pozneje razkrila, da sta bila "nerazdružljiva" tudi zunaj kadra. Baldwin je v intervjuju za Vanity Fair priznal, da se je v Basingerjevo zaljubil "v trenutku, ko je stopila v prostor".

icon-expand Kim Basinger - nekoč FOTO: Profimedia

Njuna romanca je hitro postala javna, saj sta bila oba že takrat velika hollywoodska imena. Po poročanju Los Angeles Timesa sta se Baldwin in Basingerjeva zaročila po manj kot treh letih zveze, kar je medije navdušilo, saj sta veljala za enega najlepših parov tistega časa.

Poroka in leta, ko je vse delovalo popolno

Par se je poročil 19. avgusta 1993. Kot navaja E! News, je bila poroka intimna, a glamurozna, udeležili pa so se je številni hollywoodski prijatelji. Leto pozneje, leta 1995, sta dobila hčerko Ireland Baldwin, ki je danes uspešen model in vplivnica. V javnosti sta delovala kot popoln par – Baldwin je večkrat poudarjal, da je Kim "najbolj talentirana ženska, kar jih je spoznal", Basingerjeva pa je v intervjujih govorila o tem, kako močno jo podpira. A za zaprtimi vrati je bilo drugače. Po poročanju The Guardiana sta se spopadala z različnimi življenjskimi ritmi, stresom in pritiskom medijev, kar je počasi načelo njun odnos.

Preberi še V 80. letih je bila seks simbol Hollywooda, takšna pa je danes

Razhod, ki je postal eden najbolj razvpitih v Hollywoodu

Leta 2000 je Kim Basinger vložila zahtevo za ločitev. Kot poroča ABC News, so bile razlog "nepremostljive razlike", a mediji so hitro razkrili, da je bil razhod izjemno napet. Sledila je ena najdaljših in najbolj odmevnih bitk za skrbništvo v Hollywoodu, ki je trajala več let.

icon-expand Alec Baldwin in Kim Basinger FOTO: Profimedia

Dramatičen trenutek iz leta 2007, o katerem se govori še danes

Večina se še danes spominja trenutka iz leta 2007, ko je v javnost prišel zvočni posnetek, ki ga je Alec Baldwin pustil na telefonskem odzivniku njune takrat 11-letne hčerke Ireland. Kot so poročali ABC News in People, je bil Baldwin v sporočilu izjemno razburjen, ker se Ireland ni oglasila ob dogovorjeni uri, kar je bilo v tistem času del občutljivega skrbniškega dogovora. V jezi jo je označil z žaljivko, njegov stavek pa je v nekaj urah postal globalna medijska senzacija in sprožil val kritik na njegov račun.

Preberi še Afera jo je stala zakona, šest mesecev ni mogla iz hiše

Baldwin je pozneje pojasnil, da je bil v tistem obdobju pod izjemnim psihičnim pritiskom zaradi dolgotrajne skrbniške bitke, kar je podrobneje opisal tudi v svoji knjigi A Promise to Ourselves. Kot je poročal Los Angeles Times, je trdil, da je bil posnetek nezakonito posredovan medijem, kar je dodatno poglobilo konflikt med nekdanjima partnerjema. Kim Basinger je medtem vztrajala, da je želela le zaščititi hčer.

Preberi še Bila je seks ikona, danes beži pred ljudmi

Kakšen odnos imata Alec Baldwin in Kim Basinger danes?

Danes sta Alec Baldwin in Kim Basinger v precej bolj umirjenem odnosu. Po poročanju People sta se v zadnjih letih uspela oddaljiti od preteklosti in se osredotočiti na svojo hčer. Ireland je v več intervjujih povedala, da sta njena starša "vljudna in spoštljiva", čeprav nista v tesnih odnosih.

icon-expand Ireland Baldwin z mamo Kim Basinger. FOTO: Profimedia

Preberi še Iskreno spregovorila o temnih plateh manekenstva

Nocoj si lahko na KINO ogledate film Lov na Rdeči oktober (Hunt for Red October), v katerem igra tudi Alec Baldwin.

Preberi še V 80. letih je veljala za seks simbol, takšna je pri 62 letih

icon-expand Lov na Rdeči oktober FOTO: 24ur.com

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.