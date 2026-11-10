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Alessandra Ambrosio - ig
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Pri 45 letih še vedno jemlje dih: poglejte njene fotografije z Balija

N. Č.
10. 11. 2026 10.51
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Brazilska supermanekenka Alessandra Ambrosio, ki se je letos vrnila na odmevno modno revijo Victoria's Secret, te dni uživa na Baliju. S fotografijami v bikiniju je navdušila sledilce, pozornost pa še vedno vzbuja tudi njena nedavna zaroka.

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Brazilska supermanekenka Alessandra Ambrosio znova navdušuje oboževalce. Nekdanji angelček modne znamke Victoria's Secret si te dni privošči oddih na indonezijskem Baliju, od koder je na družbenih omrežjih delila vrsto fotografij v bikiniju. Z njimi je še enkrat dokazala, zakaj že desetletja velja za eno najbolj prepoznavnih manekenk na svetu.

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Na Baliju uživa v soncu in morskem razgledu

Alessandra Ambrosio je svoje sledilce razveselila z utrinki z eksotičnega oddiha. Na fotografijah pozira v minimalističnem dvodelnem bikiniju, ob tem pa v ospredje stopijo njena vitka postava, zagorela polt in sproščen dopustniški videz. Manekenka je videti, kot da ji tropski raj še posebej pristaja.

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Objave so hitro zbrale številne všečke in komentarje navdušenih oboževalcev, ki niso skoparili s pohvalami na račun njenega videza. Mnogi so poudarili, da 45-letnica še vedno navdušuje z brezhibno postavo in samozavestjo, ki jo spremlja že skozi vso kariero.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ena najbolj prepoznavnih manekenk svoje generacije

Alessandra Ambrosio je svetovno slavo dosegla kot ena najbolj prepoznavnih manekenk modne hiše Victoria's Secret. Dolga leta je bila eden izmed zaščitnih obrazov prestižne znamke, nastopala pa je tudi v kampanjah številnih modnih velikanov in krasila naslovnice modnih revij po vsem svetu.

Čeprav se je v zadnjih letih nekoliko umaknila z velikih modnih brvi, še vedno ostaja zelo dejavna na družbenih omrežjih, kjer redno deli utrinke iz zasebnega življenja, potovanj in modnih projektov.

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Pred kratkim se je zaročila

Za Alessandro Ambrosio je letošnje leto posebno tudi na zasebnem področju. Avgusta jo je za roko zaprosil njen partner Buck Palmer, manekenka pa je veselo novico z oboževalci delila na Instagramu. Ob fotografijah z zaroke je zapisala: "Izbrala bi te v tem življenju in v vsakem naslednjem. Na večno, moja ljubezen."

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Na romantičnih fotografijah sta zaljubljenca pozirala ob oceanu, Alessandra pa je pokazala tudi zaročni prstan. Sledilci so novico pospremili s številnimi čestitkami, manekenka pa od takrat ne skriva, kako srečna je v novem življenjskem poglavju, piše revija Hello!.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kdo je njen partner?

Izbranec Alessandre Ambrosio je Buck Palmer, avstralski oblikovalec nakita in nekdanji maneken. Par je zvezo javno potrdil konec leta 2024 in od takrat pogosto deli skupne utrinke s potovanj ter druženja. Skupaj sta se pojavila tudi na številnih javnih dogodkih, njuna zveza pa je hitro pritegnila pozornost medijev.

Letos se je vrnila na znamenito modno revijo

Med zaroko in oddihom na Baliju je Alessandra Ambrosio znova stopila tudi na modno brv Victoria's Secret. Nekdanji angelček slavne znamke se je vrnil na eno najbolj spremljanih modnih revij na svetu in dokazal, da ostaja ena najbolj prepoznavnih manekenk svoje generacije.

Alessandra Ambrosio
Alessandra AmbrosioFOTO: Profimedia
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Oboževalci še vedno navdušeni nad njeno naravno lepoto

Fotografije z Balija so še en dokaz, da je Alessandra Ambrosio še vedno v vrhunski formi. Poleg izklesane postave je sledilce navdušil tudi njen sproščen videz brez pretiravanja in občutek, da uživa v trenutku. Prav zaradi te kombinacije lepote, samozavesti in pristnosti ostaja ena najbolj občudovanih manekenk svoje generacije.

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Vir: hellomagazine.com

Alessandra Ambrosio Bali Victoria's Secret bikini manekenka moda dopust
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