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Alessia Elefante
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Navdušila v poročni obleki, ki velja za eno najlepših letošnjega leta

N. Č.
28. 07. 2026 04.00
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Italijanski nogometni zvezdnik Gianluigi Donnarumma in Alessia Elefante sta svojo dolgoletno ljubezen kronala z razkošno poroko, kjer je blestela nevestina unikatna kreacija. Nevestina izbira čipkaste obleke s korzetom in unikatnimi prosojnimi rokavi predstavlja popoln navdih za moderne neveste, ki iščejo klasiko s preobratom.

Gianluigi Donnarumma in Alessia Elefante sta svojo dolgoletno zvezo nadgradila z razkošno cerkveno poroko v kraju Locorotondo. Za to posebno priložnost je Alessia nosila poročno obleko, ki je postala glavni predmet modnih pogovorov.

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Izbrala je čipkast model brez naramnic, ki poudarja žensko figuro, kar je klasična, a vedno učinkovita izbira za neveste, ki želijo poudariti svojo eleganco. Njun obred v Italiji je obiskalo mnogo slavnih gostov, a vsa pozornost je bila usmerjena v nevestino modno odločitev.

Alessia Elefante
Alessia ElefanteFOTO: Profimedia
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Kako je bila videti Alessina poročna obleka?

Zgornji del Alessijine obleke je temeljil na strukturiranem korzetu, ki je poskrbel za definirano in prefinjeno silhueto, obenem pa poudaril nežnost ženskega oprsja. Kreacija brez naramnic je odpirala prostor za dekolte, ki je ostal minimalistično opremljen, s čimer je obleka sama prišla še bolj do izraza. Material, bogata in visokokakovostna čipka, je vizualno dodal globino in teksturo, kar je značilno za visokomodne poročne modele, ki stavijo na nevestino sofisticiranost in prefinjen občutek za materiale.

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Detajl, ki je ukradel vso pozornost

Kljub razkošni čipki pa je pravi modni presežek predstavljal nepričakovan detajl: ločeni prosojni rokavi, okrašeni z diskretnimi majhnimi pikami. Ta dodatek je ustvaril učinek dolgih rokavic, ki so segali prek komolcev. Gre za vizualni element, ki črpa navdih iz estetike starega Hollywooda, obenem pa prinaša sodoben preobrat, piše Tportal. S tem ko so bili rokavi prosojni, so videzu dodali lahkotnost in zračnost, ne da bi obtežili celotno kreacijo, piko na i pa so dodali nežni pikčasti motivi, ki so razbili klasično cvetlično čipko.

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Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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