Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona

Alexandra Daddario in Andrew Form se ločujeta. Njuni predstavniki so potrdili novico za People, Alexandra Daddario pa naj bi vlogo za ločitev vložila prejšnji petek v New Yorku. Šlo naj bi sicer za sporazumno odločitev, sprejeto 'z ljubeznijo in spoštovanjem', kot poudarja vir za revijo People.

Preberi še Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi

Kaj se je zgodilo?

Alexandra Daddario naj bi prejšnji petek vložila vlogo za ločitev. Novico je za People 20. februarja potrdil tudi njun predstavnik, ki je povedal: "Alexandra Daddario in Andrew Form sta se odločila, da končata zakonsko zvezo. Odločitev je bila sprejeta z ljubeznijo in spoštovanjem. Še naprej bosta skupaj vzgajala svojega otroka in cenila zasebnost med tem prehodom."

icon-expand Alexandra Daddario in Andrew Form FOTO: Profimedia

Kaj je razlog za ločitev?

Daily Mail je poročal, da jim je vir zaupal, da sta se za ločitev odločila, ker sta 'izgubila ljubezen' po tem, ko se je njuno razmerje začelo 'zelo strastno'.

Preberi še Tako visok znesek mora plačati bivši ženi

"Alexandra in Andrew sta se počasi oddaljila, potem ko sta zaradi delovnih urnikov preživela nekaj časa ločeno," je še povedal vir za Daily Mail in dodal, da je prav ta čas, ki sta ga preživela ločeno, botroval razpadu njune zveze.

Preberi še Poročena sta bila 19 let, zdaj pa se ločujeta

Rojstvo otroka Rojstvo otroka jima je sicer prineslo razlog, da bi ostala skupaj, a to ni bilo dovolj, saj, kot pravi vir, tudi takrat nista bila pogosto skupaj in njuno skupno življenje je počasi razpadlo. Ta odločitev torej ni bila nenadna, ampak postopen proces. To je izrecno poudaril tudi vir, ki je za Daily Mail povedal: "Ni šlo za nenaden dogodek, ampak gre bolj za stalno izgubo ljubezni ter pomanjkanje truda in dela na njunem razmerju."

Preberi še Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem

Igralka naj bi ugotovila, da je precej 'lažje, če nista skupaj' in zato sta se odločila, 'da gresta naprej'. "Čeprav bosta za vedno povezana preko sina, sta se odločila nadaljevati ločeno," je še povedal vir za Daily Mail.

icon-expand Alexandra Daddario FOTO: Profimedia

Alexandra Daddario – zvezdnica serije Beli lotos

Alexandra Daddario je sicer zvezdnica serije Beli lotos, ki je z vsako izmed treh sezon obnorela svet. Alexandra je sicer nastopala le v prvi sezoni, vsaka sezona se namreč dogaja na drugi lokaciji, z drugimi ljudmi. Izjema je seveda ena in edina Jennifer Coolidge, ki smo jo lahko spremljali tako v prvi kot v drugi sezoni te vrhunske dramske serije.

Alexandra Daddario je germofob

Še ena zanimivost o Alexandri Daddario je sicer to, da tudi sama priznava, da je germofob in da sovraži rokovanje. To informacijo je nekoč razkrila v intervjuju za People, kjer je povedala: "Sem germofob, ampak nisem pa ravno obsedeni tip. Res je, da nisem navdušena, če moški pušča obleke po tleh, posodo na mizi, ali kaj podobnega, ampak to ni velik problem. Če je pa slučajno bolan, se pa mora držati stran od mene."

Več o Alexandri si lahko preberete TUKAJ!

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.