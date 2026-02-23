Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona

Alexandra Daddario in Andrew Form se ločujeta. Njuni predstavniki so potrdili novico za People, Alexandra Daddario pa naj bi vlogo za ločitev vložila prejšnji petek v New Yorku. Šlo naj bi sicer za sporazumno odločitev, sprejeto 'z ljubeznijo in spoštovanjem', kot poudarja vir za revijo People.
Kaj se je zgodilo?
Alexandra Daddario naj bi prejšnji petek vložila vlogo za ločitev. Novico je za People 20. februarja potrdil tudi njun predstavnik, ki je povedal: "Alexandra Daddario in Andrew Form sta se odločila, da končata zakonsko zvezo. Odločitev je bila sprejeta z ljubeznijo in spoštovanjem. Še naprej bosta skupaj vzgajala svojega otroka in cenila zasebnost med tem prehodom."
Kaj je razlog za ločitev?
Daily Mail je poročal, da jim je vir zaupal, da sta se za ločitev odločila, ker sta 'izgubila ljubezen' po tem, ko se je njuno razmerje začelo 'zelo strastno'.
"Alexandra in Andrew sta se počasi oddaljila, potem ko sta zaradi delovnih urnikov preživela nekaj časa ločeno," je še povedal vir za Daily Mail in dodal, da je prav ta čas, ki sta ga preživela ločeno, botroval razpadu njune zveze.
Rojstvo otroka
Rojstvo otroka jima je sicer prineslo razlog, da bi ostala skupaj, a to ni bilo dovolj, saj, kot pravi vir, tudi takrat nista bila pogosto skupaj in njuno skupno življenje je počasi razpadlo. Ta odločitev torej ni bila nenadna, ampak postopen proces. To je izrecno poudaril tudi vir, ki je za Daily Mail povedal: "Ni šlo za nenaden dogodek, ampak gre bolj za stalno izgubo ljubezni ter pomanjkanje truda in dela na njunem razmerju."
Igralka naj bi ugotovila, da je precej 'lažje, če nista skupaj' in zato sta se odločila, 'da gresta naprej'. "Čeprav bosta za vedno povezana preko sina, sta se odločila nadaljevati ločeno," je še povedal vir za Daily Mail.
Alexandra Daddario – zvezdnica serije Beli lotos
Alexandra Daddario je sicer zvezdnica serije Beli lotos, ki je z vsako izmed treh sezon obnorela svet. Alexandra je sicer nastopala le v prvi sezoni, vsaka sezona se namreč dogaja na drugi lokaciji, z drugimi ljudmi. Izjema je seveda ena in edina Jennifer Coolidge, ki smo jo lahko spremljali tako v prvi kot v drugi sezoni te vrhunske dramske serije.
Alexandra Daddario je germofob
Še ena zanimivost o Alexandri Daddario je sicer to, da tudi sama priznava, da je germofob in da sovraži rokovanje. To informacijo je nekoč razkrila v intervjuju za People, kjer je povedala: "Sem germofob, ampak nisem pa ravno obsedeni tip. Res je, da nisem navdušena, če moški pušča obleke po tleh, posodo na mizi, ali kaj podobnega, ampak to ni velik problem. Če je pa slučajno bolan, se pa mora držati stran od mene."
Vir: people.com, dailymail.co.uk
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV