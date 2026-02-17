Po smrti moža je ponovno zaljubljena

Znana plesalka in televizijska osebnost Allison Holker je tri leta po tragični smrti svojega moža, Stephena 'tWitcha' Bossa leta 2022, naznanila zaroko. Njen novi izbranec je tehnološki direktor Adam Edmunds , poroča revija People, javnost pa je za njuno razmerje izvedela septembra 2024.

Allison Holker je na Instagramu objavila serijo fotografij tega 'romantičnega večera', kot ga je sama opisala, poleg pa je pripisala še dolg, čustven zapis, ki se je glasil:

"Adam, tako zelo sem zaljubljena vate. Dragi, za vedno sem ti hvaležna za vpliv, ki si ga imel na moje življenje in življenje mojih otrok. Zaradi tebe sem boljša oseba. Pomagal si mi, da sem se spet našla in mi pokazal, kako ljubiti. Vsako jutro, ko se zbudim, se počutim varno, ko vem, da si moja oseba, ki stoji ob meni. To, da si ti in tvoji otroci prišli v najino življenje, je bil največji blagoslov," je začela svoj zapis.

"Adam, vedno te bom podpirala, objemala in ljubila! Ti si moje vse, Adam," je še zapisala, nato pa objavo dopolnila še z besedilom Clintona Kanea.