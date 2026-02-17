Po smrti moža je ponovno zaljubljena

Znana plesalka in televizijska osebnost Allison Holker je tri leta po tragični smrti svojega moža, Stephena 'tWitcha' Bossa leta 2022, naznanila zaroko. Njen novi izbranec je tehnološki direktor Adam Edmunds, poroča revija People, javnost pa je za njuno razmerje izvedela septembra 2024.
Novico o zaroki je delila na družbenih omrežjih
Allison Holker je na Instagramu objavila serijo fotografij tega 'romantičnega večera', kot ga je sama opisala, poleg pa je pripisala še dolg, čustven zapis, ki se je glasil:
"Adam, tako zelo sem zaljubljena vate. Dragi, za vedno sem ti hvaležna za vpliv, ki si ga imel na moje življenje in življenje mojih otrok. Zaradi tebe sem boljša oseba. Pomagal si mi, da sem se spet našla in mi pokazal, kako ljubiti. Vsako jutro, ko se zbudim, se počutim varno, ko vem, da si moja oseba, ki stoji ob meni. To, da si ti in tvoji otroci prišli v najino življenje, je bil največji blagoslov," je začela svoj zapis.
"Adam, vedno te bom podpirala, objemala in ljubila! Ti si moje vse, Adam," je še zapisala, nato pa objavo dopolnila še z besedilom Clintona Kanea.
Njena opora po smrti moža
Adam Edmunds je bil, kot poroča People, pomembna podpora za Allison Holker po samomoru Stephena 'tWitcha' Bossa leta 2022, ki se ga spomnimo predvsem kot DJ-ja v šovu The Ellen DeGeneres. Kljub težavam, ki jih je družina imela z žalovanjem, je Allison Holker nenehno ohranjala spomin na svojega moža.
Decembra ob obletnici njegove smrti je Allison Holker na Instagramu delila nekaj fotografij z njunimi otroki in videoposnetek njunega plesa. Zapisala je: "Častimo te in cenimo vse naše lepe spomine s tabo. Radi smo se smejali, ustvarjali in plesali. Za vedno te bomo imeli radi."
Skupaj sta imela tri otroke
Družina Allison Holker, ki vključuje njene otroke Weslie (17 let), Maddoha (9 let) in Zaio (5 let), ki jih je imela s pokojnim Stephenom 'tWitchom' Bossom, se širi, še poroča People. Adam Edmunds in njegovi otroci so postali del njihovega življenja, kar je Allison opisala kot "največji blagoslov."
