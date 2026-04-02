Znana Slovenka oboževalce presenetila z novo frizuro

Prvi april je dan, namenjen šalam in potegavščinam, kar so letos dobro izkoristili tudi številni znani Slovenci. Med njimi je bila tudi Alya, ki je na Instagramu objavila fotografijo svoje nove pričeske in s tem marsikoga prepričala, da je svojo prepoznavno blond barvo las zamenjala za medeno rjavo.
Oboževalci so bili nad njeno frizuro navdušeni
Čeprav so se številni zavedali, da gre najverjetneje zgolj za prvoaprilsko šalo, so jo v komentarjih zasuli s pozitivnimi odzivi. Mnogi so zapisali, da bi ji tudi rjava barva las zelo pristajala, saj deluje elegantno, nekoliko bolj umirjeno in zelo ženstveno.
Če ste bili pri objavi dovolj pozorni, ste lahko hitro opazili, da fotografija ni bila povsem resnična. Nova pričeska je bila namreč ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, kar je še dodatno prispevalo k prepričljivosti celotne prvoaprilske potegavščine. Sama pevka je pozneje za Žurnal24 potrdila, da je šlo zgolj za šalo in da za zdaj ostaja zvesta svoji značilni blond pričeski.
Pred kratkim nas je navdušila na dogodku She Rocks
Pred kratkim je Alya navdušila tudi na glasbenem spektaklu She Rocks, kjer je skupaj z drugimi znanimi slovenskimi pevkami nastopila ob spremljavi simfoničnega orkestra in pop-rock benda. Dogodek je združil 12 pevk različnih generacij in ponudil večer domačih ter svetovnih rock uspešnic.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV