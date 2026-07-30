Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo

Alya je na družbenih omrežjih objavila serijo fotografij z oddiha na morju, ob njih pa je na Facebooku zapisala verz ene izmed njenih pesmi: "Dobro jutro življenje, lahko noč negativa." Objava je hitro pritegnila številne všečke in komentarje, med sledilci pa so se vrstile pohvale na račun njenega videza.
Na eni izmed fotografij pevka sedi na luksuznem plovilu sredi mirnega modrega morja. Oblečena je v dvodelne kopalke v živahni kombinaciji rožnate in svetlo modre barve, celoten videz pa dopolnjuje s sončnimi očali. V ospredju izstopata njena vitka postava in dolge, izklesane noge, medtem ko poletno vzdušje dopolnjujeta brezhibno modro nebo in razgled na obalo v ozadju.
Že leta navdušuje z energijo
Ni skrivnost, da Alya že vrsto let navdušuje z energijo, ki jo prinaša na glasbene odre, ob tem pa očitno veliko pozornosti namenja tudi zdravemu življenjskemu slogu. Njena zavidljiva postava je pogosto predmet občudovanja med oboževalci, tudi tokrat pa ni ostala neopažena.
Poletje pevki očitno zelo prija, saj so fotografije polne sproščenih trenutkov, sonca in čudovitih razgledov. Objava je še en dokaz, da Alya zna uživati v zasluženem oddihu, hkrati pa navdušiti tudi svoje sledilce.
Kmalu tudi v žirantskem stolčku šova Slovenija ima talent
Alya pa se ne pripravlja le na nove glasbene izzive, temveč tudi na pomembno televizijsko vlogo. Že kmalu jo bomo lahko spremljali kot eno od žirantk priljubljenega šova Slovenija ima talent.
V novi sezoni bo sedela ob boku Borutu Pahorju, Ladu Bizovičarju in Nuški Drašček, skupaj pa bodo iskali najbolj nadarjene posameznike v Sloveniji. Gledalci zato pevke v prihodnjih mesecih ne bodo spremljali le na koncertnih odrih, temveč tudi na malih zaslonih, kjer bo s svojim znanjem, izkušnjami in neposrednostjo ocenjevala nastope tekmovalcev. Več si lahko preberete TUKAJ!
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