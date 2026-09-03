Težko je odvrniti pogled od nje: v tej obleki je zasijala v Benetkah

Amal Clooney je na odprtju 83. beneškega filmskega festivala znova dokazala, zakaj jo modni strokovnjaki redno uvrščajo med najbolje oblečene zvezdnice. V elegantni črni večerni obleki je na rdeči preprogi navdušila fotografe, modne poznavalce in številne obiskovalce festivala.

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Medtem ko je bil George Clooney v središču pozornosti zaradi prejetega zlatega leva za življenjsko delo, je veliko pogledov ukradla prav njegova žena Amal. Zakonca sta na rdečo preprogo prispela usklajeno v črnih večernih opravah in še enkrat potrdila sloves enega najbolj elegantnih hollywoodskih parov. O njunem prihodu so poročali številni svetovni mediji, med njimi tudi Harper's Bazaar.

icon-expand Amal in George Clooney - beneški filmski festival 2026 FOTO: Profimedia

Oprijeta silhueta, ki poudari postavo

Kot poroča W Magazine, je Amal za otvoritveni večer beneškega filmskega festivala izbrala po meri izdelano kreacijo modne hiše Tom Ford, ki jo je oblikoval kreativni direktor Haider Ackermann, piše Tportal. Dolga črna obleka je izstopala zaradi prefinjenih tekstur, prosojnih stranskih panelov in silhuete, ki je poudarila njeno postavo. Amal je videz zaključila s črno večerno torbico, elegantnimi salonarji in dragocenim nakitom. Posebej so izstopali viseči uhani z diamanti in smaragdi, ki so celotnemu stajlingu dodali pridih starega hollywoodskega glamurja.

George Clooney prejel veliko priznanje

Letošnji beneški filmski festival je bil za Georgea Clooneyja še posebej pomemben. Organizatorji so mu namreč podelili zlatega leva za življenjsko delo, eno najuglednejših priznanj v svetu filma, s katerim so počastili njegovo večdesetletno ustvarjanje pred in za kamero.

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Na tako pomembnem večeru je bila ob njem seveda tudi Amal, ki ga že leta spremlja na največjih filmskih in družabnih dogodkih. Odvetnica za človekove pravice in mati njunih dvojčkov pogosto navdušuje ne le zaradi svojega dela, temveč tudi zaradi prefinjenega modnega sloga.

icon-expand Amal Clooney FOTO: Profimedia

Med najbolje oblečenimi v Benetkah

Modni mediji so Amal hitro uvrstili med najbolje oblečene goste letošnjega festivala. Revija Hello! Magazine jo je vključila med najbolj opazne modne trenutke večera, njena črna kreacija pa je po mnenju številnih komentatorjev dokaz, da brezčasna eleganca nikoli ne gre iz mode.

icon-expand George Clooney je prejel zlatega leva za življenjsko delo. FOTO: Profimedia

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