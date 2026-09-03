Amal Clooney v kratkih hlačah ukradla vso pozornost

Amal Clooney je ob prihodu v Benetke znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih žensk na svetu. Odvetnica za človekove pravice je v družbi moža Georgea Clooneyja pritegnila vse poglede v stajlingu, ki je na eleganten način združil poletno sproščenost in prefinjenost.

Po poročanju hrvaškega Tportala je navdušila predvsem z drznim kosom, ki ga marsikatera ženska še vedno povezuje predvsem s sproščenimi poletnimi dnevi - kratkimi hlačami .

Amal Clooney se je po poročanju Tportala v Benetkah pojavila v olivno zelenem kompletu modne hiše Tom Ford. Osrednji kos so bile kratke hlače, ki jih je kombinirala s satenastim topom in elegantnim suknjičem. Prav slednji je videzu dodal prefinjenost in dokazal, da so lahko tudi kratke hlače del šik mestne garderobe.

Monokromatska kombinacija v eni barvi je ustvarila izjemno eleganten učinek, dodatno pa so ga poudarili še kakovostni materiali in brezčasni kroji. Amal je stajling dopolnila z velikimi sončnimi očali in prestižno torbico v nežnem modrosivem odtenku.