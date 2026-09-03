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Amal Clooney
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Amal Clooney v kratkih hlačah ukradla vso pozornost

N. Č.
03. 09. 2026 04.00
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Amal Clooney je ob prihodu v Benetke na filmski festival dokazala, da so kratke hlače lahko vrhunski modni izbor. V olivno zelenem kompletu Tom Ford je združila poletno sproščenost z brezčasno prefinjenostjo in modno osupnila.

Amal Clooney je ob prihodu v Benetke znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih žensk na svetu. Odvetnica za človekove pravice je v družbi moža Georgea Clooneyja pritegnila vse poglede v stajlingu, ki je na eleganten način združil poletno sproščenost in prefinjenost. 

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Po poročanju hrvaškega Tportala je navdušila predvsem z drznim kosom, ki ga marsikatera ženska še vedno povezuje predvsem s sproščenimi poletnimi dnevi - kratkimi hlačami.

Amal in George Clooney - beneški filmski festival 2026
Amal in George Clooney - beneški filmski festival 2026 FOTO: Profimedia

Kratke hlače, ki delujejo povsem drugače

Amal Clooney se je po poročanju Tportala v Benetkah pojavila v olivno zelenem kompletu modne hiše Tom Ford. Osrednji kos so bile kratke hlače, ki jih je kombinirala s satenastim topom in elegantnim suknjičem. Prav slednji je videzu dodal prefinjenost in dokazal, da so lahko tudi kratke hlače del šik mestne garderobe.

Monokromatska kombinacija v eni barvi je ustvarila izjemno eleganten učinek, dodatno pa so ga poudarili še kakovostni materiali in brezčasni kroji. Amal je stajling dopolnila z velikimi sončnimi očali in prestižno torbico v nežnem modrosivem odtenku.

V Benetkah z dobrim razlogom

V Benetke ni prispela sama, temveč v družbi svojega moža Georgea Clooneyja. Slavni igralec se je v mesto zaljubljencev vrnil zaradi beneškega filmskega festivala, kjer bo prejel zlatega leva za življenjsko delo. Ob prihodu sta zakonca fotografom pozirala na tradicionalnem vodnem taksiju in takoj pritegnila pozornost z usklajenima, a hkrati sproščenima modnima kombinacijama.

Amal Clooney
Amal ClooneyFOTO: Profimedia
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Medtem ko je George izbral preprost videz s temno polo majico in svetlimi hlačami, je modna zmaga tudi tokrat nedvomno pripadla Amal.

Trend, ki ga bomo videvali tudi jeseni

Posebej zanimiva je izbira olivno zelene barve, ki jo modni strokovnjaki že uvrščajo med ključne odtenke prihajajoče sezone. Amal je s svojim videzom torej uspešno povezala lahkotnost poletne mode z jesenskimi trendi in pokazala, da kratkih hlač še ni treba pospraviti v omaro.

Amal Clooney je pokazala, da kratkih hlač še ni treba pospraviti v omaro.
Amal Clooney je pokazala, da kratkih hlač še ni treba pospraviti v omaro.FOTO: Profimedia
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Vir: tportal.hr

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