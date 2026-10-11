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Amal in George Clooney
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Pri 48 letih je zasenčila vse: v zlati obleki je bila prava zvezda večera

N. Č.
11. 10. 2026 04.00
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Na podelitvi nagrad Albie Awards v Londonu so bili pogledi znova usmerjeni vanjo. Amal Clooney je v bleščeči zlati obleki modne hiše Gucci navdušila modne poznavalce, ob njej pa je v klasičnem črnem smokingu blestel tudi George Clooney.

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Na letošnji podelitvi nagrad Albie Awards v Londonu je Amal Clooney znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih žensk na svetu. Odvetnica za človekove pravice je za večer izbrala osupljivo zlato večerno obleko modne hiše Gucci, ki je takoj pritegnila pozornost fotografov in modnih komentatorjev.

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Ob njej se je po rdeči preprogi sprehodil tudi George Clooney, ki je ostal zvest brezčasni klasiki in izbral eleganten črn smoking.

Amal in George Clooney
Amal in George Clooney FOTO: Profimedia

V središču pozornosti z zlato kreacijo

Amal je navdušila v dolgi zlati obleki, prekriti z bleščicami, ki je poudarila njeno elegantno silhueto. Obleka je imela padajoča ramena in bogate svetleče detajle, celoten videz pa je dopolnila z bleščečo večerno torbico in salonarji v kovinskih odtenkih.

Dolgi, rahlo valoviti lasje in prefinjen make-up so ustvarili videz hollywoodskega glamurja, ki se je odlično ujemal z večernim dogodkom.

George Clooney prisega na preverjeno eleganco

Medtem ko je Amal izbrala modno drznejšo kombinacijo, je George Clooney ostal zvest svojemu prepoznavnemu slogu. V klasičnem črnem smokingu z metuljčkom je še enkrat dokazal, da prefinjenost pogosto ne potrebuje pretiranih modnih eksperimentov.

Par je na dogodku deloval usklajeno, njuna kombinacija zlate in črne pa je bila ena najbolj opaženih modnih zgodb večera.

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Obleka, ki spominja na enega njenih najbolj ikoničnih videzov

Modni poznavalci so hitro opazili, da letošnji videz nekoliko spominja na njen videz s podelitve nagrad Albie iz leta 2022, piše Profimedia. Tudi takrat je izbrala glamurozno večerno obleko v toplih zlatih tonih, zato številni menijo, da gre za njenega nekakšnega modnega favorita za posebne priložnosti.

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Čeprav je v zadnjih letih pogosto posegala po bolj umirjenih odtenkih črne, bele in rjave, se je tokrat odločila za nekoliko bolj vpadljiv videz, ki ga ni bilo mogoče spregledati.

Amal in George Clooney - Albie Awards 2022
Amal in George Clooney - Albie Awards 2022FOTO: Profimedia

Dogodek s posebnim pomenom za zakonca Clooney

Podelitev nagrad Albie Awards ima za Georgea in Amal Clooney tudi poseben osebni pomen. Dogodek organizira njuna fundacija Clooney Foundation for Justice, ki se zavzema za človekove pravice in podporo posameznikom, ki se po svetu borijo proti krivicam.

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Nagrade nosijo ime po južnoafriškem sodniku Albieju Sachsu, priznanje pa prejmejo posamezniki, ki s svojim delom prispevajo k zaščiti človekovih pravic in pravičnosti.

Amal in George Clooney
Amal in George Clooney FOTO: Profimedia

Tokrat je bil pomemben večer obarvan tudi z veliko modnega blišča, največ pozornosti pa je nedvomno pritegnila Amal, ki je z bleščečo zlato obleko dokazala, da še vedno sodi med najbolje oblečene zvezdnice na svetu.

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Vir: WWD (Women's Wear Daily), Profimedia

Amal Clooney Albie Awards Gucci zlata obleka večerna obleka
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